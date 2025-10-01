El fracaso de la temporada 2025 de Inter Miami de Luis Suárez y Lionel Messi; perdieron cuatro títulos y luchan para no quedar fuera de los playoffs de la MLS

Luis Suárez fue elegido la figura de su equipo, Inter Miami, ya que este martes a la noche, convirtió dos tantos que mantuvieron con chance a las garzas, hasta que finalmente perdieron como locales en Fort Lauderdale, 5-3 contra Chicago Fire por una nueva fecha d la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos. Pero más allá de la derrota, la temporada 2025 del equipo está quedando en el peor de los olvidos.

Sin embargo, tras ir perdiendo 3-1 y quedar 3-3 con esos goles de Suárez, en los minutos finales Inter Miami recibió dos goles y cayó 5-3.

Más allá de la presencia de Luis Suárez y de Lionel Messi, Inter Miami mantiene a futbolistas quienes tuvieron gran trascendencia como Sergio Busquets -quien dejará el fútbol cuando termine la temporada- y Jordi Alba.

FÚTBOL La increíble historia por la que Gregorio Pérez convenció al Cr. José Pedro Damiani, presidente de Peñarol en 1997, para contratar a Juan Carlos De Lima, tras caerse el pase de Diego Maradona

FÚTBOL El sentido recuerdo del técnico de Peñarol, Diego Aguirre, hacia Juan Carlos De Lima, quien habló con Referí sobre lo que significó para él en Liverpool

Pero también, entre otros, acaban de contratar a Rodrigo De Paul, y en defensa juega el experimentado uruguayo Maximiliano Falcón.

Todo esto no ha servido de nada y hasta ahora, la temporada es un fracaso.

Inter Miami quedó afuera de cuatro torneos que disputó. Salvo en la Leagues Cup, en la que al menos alcanzó la final y la perdió, en los otros tres, no tuvo historia alguna.

En este 2025, Luis Suárez, Lionel Messi y compañía, han perdido todo lo que jugaron con Inter Miami.

Además de la Leagues Cup (torneo que se disputa entre equipos de la MLS de Estados Unidos y de la Liga MX de México), quedaron sin poder conseguir el título del Mundial de Clubes (al que fueron invitados solo por ser locales, ya que no habían conseguido ninguna clasificación), en el que les fue mal.

1706878241507.webp Luis Suárez y Lionel Messi en Inter Miami AFP

También quedaron por el camino en la Concacaf Champions Cup, y ahora, tras perder con Chicago Fire este martes a la noche, perdieron la Supporters Shield, la que habían ganado el año pasado.

Solo les queda luchar por el título de la MLS de este año, pero no solo no vienen jugando bien, sino que buscan al menos clasificar a los playoffs finales, mientras que hay varios que están en la misma, por lo que no les será nada fácil a las garzas alcanzar ese objetivo.

En caso de que logren jugar los playoffs, tendrán que mejorar y mucho, si quieren acceder al título tan esperado de la MLS, que quizás, salvaría en algo una temporada para el olvido.