Pobreza en Uruguay fue de 17,7% en el primer semestre de 2025

La pobreza en Uruguay medida por ingresos se ubicó en 17,7% en el primer semestre de 2025, según los datos divulgados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La medición se realizó tomando en cuenta la nueva metodología actualizada por el organismo a mediados de este año .

En comparación se ubicó 0,5% puntos porcentuales por debajo de la estimación del primer semestre de 2024, pero dentro del margen de error de 1% .

El informe explicó que de cada 1.000 personas hubo 177 que no superaron el ingreso mínimo para cubrir las necesidades básicas alimentarias y no alimentarias consideradas para la elaboración del índice.

A su vez, el porcentaje de hogares bajo la línea de pobreza terminó en 13,9% frente a 14,1% del mismo período del año anterior, también dentro del margen que para este caso fue de 0,8%.

"La magnitud de los movimientos de los indicadores se encuentran dentro del margen de error. Por tanto, no se puede afirmar que hayan existido cambios estadísticamente significativos en los indicadores mencionados", señaló el informe.

Por otra parte, la indigencia se ubicó en 1,8%, sin cambios respecto al primer semestre de 2024. La medición por hogares fue de 1,4%.

El INE informó que el ingreso utilizado para el cálculo de los indicadores, a diferencia del vector que se usaba en la metodología anterior, no incluye el valor locativo ni las cuotas imputadas por Fonasa, ni por sanidad militar o policial.