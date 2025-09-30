Jueza rechazó pedido fiscal de otorgar prisión domiciliaria total a Charles Carrera: para el exsenador es una "causa armada" por Heber

La jueza Diovanet Olivera rechazó el pedido de la fiscal Sandra Fleitas de dictar prisión domiciliaria total contra el exsenador frenteamplista Charles Carrera .

Olivera entendió que no hay argumentos suficientes para atribuirle a Carrera la intención de entorpecer la investigación , como alega Fleitas, que apeló la resolución de este martes.

Si bien reconoció que las medidas cautelares sobre el imputado vencieron, el Tribunal de Apelaciones todavía no se expidió sobre la imputación de Carrera , que apeló la decisión.

FISCALÍA Graciela Bianchi asegura que Charles Carrera "inventó sentencias" y tuvo una "maniobra fraudulenta" al intentar recusar a la fiscal de su caso

La fiscal también había pedido que se extendiera la prohibición de acercamiento a testigos, pero la jueza priorizó el "derecho humano a la libertad de expresión". Y consideró que sería "censura" alegar que Carrera intimidó testigos por referirse a la actuación de un "oficial el caso" que es un "funcionario público" o prohibirle que se exprese sobre su causa.

"Los argumentos que se han manejado para tomar medidas parecería desproporcionado con lo que se quiere resguardar", consideró la jueza.

De esta manera, Carrera seguirá con las medidas cautelares que ya tenía: fijar domicilio y no salir del país. Estas medidas vencerán en febrero del próximo año y guardan relación con la imputación del exsenador por el uso irregular del Hospital Policial durante los dos últimos gobiernos del Frente Amplio.

La fiscal Fleitas ya había pedido prisión domiciliaria para Carrera y esto ya había sido desestimado, al igual del requisito de que no usara redes sociales ni diera entrevistas, bajo el argumento de que obstaculizaría la investigación.

Carrera había sido imputado en junio por delitos de fraude, falsificación ideológica y utilización indebida de información privilegiada. La imputación fue pedida por la actual fiscal Fleitas, quien sustituyó a Silvia Porteiro.

En la audiencia de este martes la fiscal Fleitas aseguró que envió a la oficina de depuración y asignación, conocida como DPA, una denuncia contra la defensa de Carrera, a la que acusa de haber utilizado información de la causa penal. También dijo que informó a la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh).

Carrera consideró que las medidas que solicitó la Fiscalía eran "absurdas y abusivas" y celebró la negativa de la Justicia

Charles Carrera Foto: Leonardo Carreño

El exsenador Carrera consideró que las medidas solicitadas por la fiscal Fleitas eran "absurdas y abusivas" y celebró la negativa de la jueza Olivera.

"Me voy con la tranquilidad de que tuve mi día ante el tribunal, creo que eso es importante. Primó el Estado de derecho y la democracia", dijo Carrera en rueda de prensa tras la audiencia.

"Jamás se puede cuestionar a una persona que ejerza el derecho a denunciar, a defenderse o a ejercer la libertad de expresión", añadió el dirigente del Movimiento de Participación Popular (MPP).

El exlegislador aseguró irse con "la tranquilidad" con la que llegó a la audiencia. "No se hicieron lugar a las medidas restrictivas de prisión domiciliaria por 24 horas y no poder ejercer el derecho de libertad de expresión a través de las redes o ustedes los trabajadores de la prensa", agregó.

"Es una causa armada, no tengo temor en decirlo", dijo Carrera y se la atribuyó al hoy senador del Partido Nacional y exministro del Interior Luis Alberto Heber. "Fue aquel ministro de Transporte, donde tuve un rol central como denunciar la entrega del puerto hasta el año 2081", dijo el frenteamplista por la gestión de Heber al frente de esta otra cartera.

"Hoy estamos viviendo las consecuencias económicas y jurídicas de esa situación. Hay falta de trabajo en el puerto, falta de competitividad y una situación muy dificultosa allí", según el dirigente de izquierda.

"Hay un presunto disparo policial en el 2012, de una casa del Ministerio del Interior y resulta que aquella persona que se interesó por darle solución a la víctima está siendo investigada", dijo Carrera en relación así mismo, "pero resulta que los policías que participaron (...) nunca fueron investigados", sentenció.