Sturla afirmó que exsacerdote Santana "deberá responder" ante la Justicia: está acusado de abusar de 30 menores en Bolivia

El cardenal, Daniel Sturla , afirmó que el exsacerdote Juan José Santana Trinidad "deberá responder" ante la Justicia en caso de ser encontrado culpable de abusar de 30 menores de edad entre 6 y 17 años en Bolivia , durante 2005 y 2007.

Las autoridades detuvieron al excura el pasado sábado en la ciudad de Salto. Fuentes de Interpol indicaron a El Observador que la Justicia dispuso un arresto administrativo de 40 días , en los que esperan que la justicia boliviana presente la solicitud de extradición.

"Si él es culpable, deberá responder por las situaciones que ha vivido", dijo Sturla este martes consultado en rueda de prensa consignada por Telemundo de Canal 12.

Desde la Fiscalía boliviana contaron que ya se iniciaron los trámites para llevar a cabo la extradición . "Lo que leí es que será extraditado, en la Iglesia uruguaya no hubo ninguna denuncia con respecto este sacerdote, que yo sepa. Sí fue un tema que ocurrió en Bolivia", agregó el cardenal.

El caso fue denunciado por otro cura en Bolivia, pero el sacerdote uruguayo se fugó de este país antes de comparecer ante la Justicia, que lo buscaba hace 18 años por reiterados delitos de "abuso deshonesto y agravante".

En 2011 la Iglesia Católica le quitó el estado clerical a Santana, que tras escapar de Bolivia se radicó en Salto, según dio a conocer El País en un informe semanas atrás.

" Él no fue sacerdote en Uruguay, el integró una congregación religiosa que en determinado momento le dijeron que no podía continuar adelante en la congregación, no tengo mayores elementos para aportar", sentenció Sturla.

Por otra parte, el cardenal recordó que "hay una comisión de prevención" de abuso, así como manuales para no permitir que ocurra y cursos en este sentido. "La Iglesia se ha tomado muy en serio el tema, ha tratado de prevenir que no pase ninguna situación", añadió.