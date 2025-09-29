Dólar
/ Nacional / INTERPOL

Capturaron en Salto a un exsacerdote uruguayo buscado hace casi 20 años por abusar de menores en Bolivia

La Justicia le otorgó un arresto administrativo de 40 días al exsacerdote, a la espera de que la Justicia boliviana solicite su extradición

29 de septiembre 2025 - 10:39hs
En 2011 la Iglesia Católica le quitó el estado clerical al uruguayo

En 2011 la Iglesia Católica le quitó el estado clerical al uruguayo

AFP
El sacerdote Vallejo Balda quedó bajo prisión preventiva.
EFE

Interpol y la Policía de Salto capturaron a Juan José Santana Trinidad, un exsacerdote uruguayo que era buscado hace casi 20 años por la justicia de Bolivia, luego de abusar sexualmente de varios menores cuando vivió en ese país, confirmaron fuentes del caso a El Observador.

Santana Trinidad es acusado de abusar de 30 menores de entre 6 y 17 años durante una residencia en el Internado Monseñor Ángel Gelmí de Tapacarí, Cochabamba, entre 2005 y 2007.

El caso fue descubierto por otro cura que lo denunció a las autoridades, pero el sacerdote uruguayo se fugó de ese país antes de comparecer ante la justicia boliviana, que lo buscaba hace 18 años por reiterados delitos de "abuso deshonesto y agravante".

En 2011 la Iglesia Católica le quitó el estado clerical a Santana, que tras escapar de Bolivia se radicó en Salto.

Este sábado, las autoridades uruguayas detuvieron al excura en su casa de la capital departamental. Fuentes de Interpol indicaron a El Observador que la justicia dispuso un arresto administrativo de 40 días, en los que esperan que la justicia boliviana expida su solicitud de extradición.

La jefa de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General del Estado de Bolivia (FGE), María Luisa Herrera, dijo en una entrevista a El Deber que "ya se iniciaron todos los trámites correspondientes para ejecutar la extradición del sindicado para que responda en el país por las denuncias en su contra".

En tanto, la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes de Abuso Clerical expresó en un comunicado que apoyará las gestiones de extradición inmediata y solicitó la pena máxima contra el exsacerdote. "Este es un paso clave para que las víctimas, hoy adultos, puedan acceder a verdad y justicia después de casi dos décadas", remarcaron.

