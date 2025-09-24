Marcelo Abdala catalogó de "aberrante" la decisión del intendente de Salto de cesar a 292 trabajadores de la comuna

El presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala , criticó duramente la decisión del intendente de Salto, Carlos Albisu , de cesar a 292 trabajadores de la comuna. El sindicalista aseguró que ven con "mucha preocupación" esta situación, en especial teniendo en cuenta las "dificultades de empleo que tiene el litoral norte" .

Abdala recordó que Adeom Salto venía de "toda una trayectoria de convenios colectivos" , en el marco de un cuadro de "relaciones laborales de calidad", pero el "señor Albisu" adoptó la decisión de "dejar en la calle a 292 trabajadoras y trabajadores, 292 núcleos familiares, pasando por arriba de toda la normativa que está establecida ".

"Es cierto que constitucionalmente las intendencias municipales tienen determinado nivel de autonomía, pero no están al margen de la ley . La ley de negociación colectiva para el sector público establece que los convenios deben ser respetados, que es lo que no ha hecho en este caso Albisu", señaló.

El presidente de la central sindical luego apuntó directamente al intendente y sostuvo que está siguiendo una "tradición" que viene de "antes" , cuando, siendo presidente de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, fue "cuestionado" por la designación directa de militantes del Partido Nacional para la comisión.

Finalmente, Abdala informó que próximamente estará viajando junto a todo el secretariado rumbo a Salto para "dialogar" con sus "compañeros" de Adeom en el departamento para ofrecerles "la solidaridad y el respaldo en una cosa aberrante".

"Esto es un muy mal ejemplo para las relaciones laborales en el país. Los convenios, como decía José "Pepe" D’Elía, están para cumplirse", cerró.

El cese de 292 trabajadores de la Intendencia de Salto y las explicaciones de Albisu

El intendente de Salto, Carlos Albisu, afirmó que el cese de 292 de trabajadores de su comuna se debió a que el convenio de su ingreso estaba "mal hecho" y cuestionó a la pasada administración del frenteamplista Andrés Lima.

"Es un tema netamente técnico, no es político. Acá hay 292 ingresos directos que fueron durante la administración pasada con un convenio firmado prácticamente sobre el cambio de mando", dijo el intendente en diálogo con Telemundo (Canal 12).

"Sí hubo un juego político con esas personas por parte de la administración anterior, jugaron con la necesidades de mucha gente", agregó Albisu sobre la gestión de Salto, que cambió de signo político en las pasadas elecciones departamentales.

El ahora intendente fue el candidato nacionalista del lema Coalición Republicana, con el que compitieron también en Montevideo y Canelones, aunque solo lograron superar al oficialismo en Salto.

"Nos duele", dijo Albisu sobre los ceses, "pero hay que poner orden en tanto desorden que hay en el departamento", sentenció.

Si bien habrá ceses debido a que el convenio estaba "mal hecho", también "hay una evaluación que vienen haciendo las direcciones para que después algunos de esos 292 sean retomados", según el intendente.