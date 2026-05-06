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"Estamos bien pero asustadas": una bala perdida entró en la casa de jerarca de INAU en Pando

“Mis vecinas tienen a sus hijos en ese mismo dormitorio, a esa misma altura”, afirmó la dramaturga Mariana Percovich, esposa de la jerarca de INAU

6 de mayo de 2026 10:28 hs
La bala ingresó por la ventana&nbsp;

La bala ingresó por la ventana 

Mariana Percovich

Una bala perdida ingresó en la madrugada de este miércoles a la casa de la directora del Programa Adolescencia del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), Carolina Varela, y de su esposa, la directora teatral, dramaturga y docente Mariana Percovich, en Pando.

El proyectil atravesó una persiana y rompió el ventanal del escritorio de la vivienda. El episodio ocurrió sobre la 01:00 y fue relatado por Percovich en su cuenta de X.

“Una bala entró por el ventanal del escritorio desde el exterior. Atravesó la persiana y rompió el vidrio dejando un círculo enorme y vidrios en la biblioteca. Estamos bien pero asustadas. Una bala perdida entró a nuestro hogar”, escribió.

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En diálogo con El Observador, Percovich contó que la bala impactó en un cuarto que utilizan como escritorio y biblioteca. “Es muy feo que entre una bala a tu casa, pero por suerte no lastimó a nadie, no lastimó a las mascotas, no había nadie en ese cuarto que lo tenemos como escritorio, donde se escribe y se lee”, señaló.

Sin embargo, agregó que el hecho generó preocupación entre los vecinos de la zona. “Mis vecinas tienen a sus hijos en ese mismo dormitorio, a esa misma altura”, afirmó.

Según explicó, la vivienda está ubicada en un complejo habitacional lindero a una vía de AFE. “La vía de AFE no es la de UPM, es la que está muy abandonada, no tiene mantenimiento, no tiene luz”, indicó.

Percovich dijo además que la Policía Científica trabajó en el lugar y retiró el proyectil para analizarlo. “Nosotras miramos todas las grabaciones y no se ve a nadie, o sea que la bala debe haber venido de más lejos”, concluyó.

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