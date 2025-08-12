Abdala pidió a Orsi "conocer lo antes posible la propuesta de presupuesto" e insistió en gravar al 1% más rico

El discurso del presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala Inés Guimaraens

Este martes, en el paro general parcial convocado por el PIT-CNT, el presidente de la central sindical, Marcelo Abdala, reveló que solicitó al presidente Yamandú Orsi “conocer lo antes posible la propuesta de presupuesto en tanto es una ley que marca la participación del Estado en la economía del país por cinco años”.

Abdala detalló que la Ley de Presupuesto debe dar cumplimiento “a los compromisos electorales”, entre los cuales mencionó el aumento de los recursos para la educación, una política de vivienda digna y el ingreso de funcionarios públicos.

El sindicalista también reiteró uno de los principales planteos de la central sindical: la creación de un impuesto al 1% más rico, con el objetivo de financiar políticas públicas dirigidas a reducir la pobreza infantil. “Este tributo despierta la simpatía y la adhesión de amplios sectores de la población”, aseguró Abdala, quien, aunque manifestó su respeto por la postura en contra de Orsi, insistió: “Hay que revisar las exoneraciones al gran capital y algún otro tributo, se puede ampliar así el margen fiscal para cumplir con los compromisos de campaña”.

En cuanto a la jornada del paro, Abdala destacó que se llevó a cabo “una movilización muy grande”. “Vinieron delegaciones de todos los departamentos y en todos los lugares hubo movilización”, indicó el dirigente sindical.

Finalmente, en su discurso de cierre del acto central del movimiento sindical, Abdala volvió a abordar el tema del impuesto al 1% de las personas con mayor riqueza del país, adelantando que promoverán un debate con toda la sociedad sobre el tema.