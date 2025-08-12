Metsul advierte por "masa de aire frío" que afectará a Uruguay: será de "menor intensidad", pero bajarán las temperaturas

Entre este miércoles 13 y jueves 14 de agosto, una nueva masa de aire frío ingresará al sur de Uruguay, según informó Metsul. La incursión de aire frío tendrá una trayectoria marítima similar a la que afectó al sur de Brasil en los últimos días, pero de menor intensidad que la masa de aire polar que provocó nevadas y temperaturas extremadamente bajas en la región a finales de la semana pasada.

Aunque no se espera un descenso tan pronunciado en las temperaturas mínimas, el efecto de esta masa de aire frío se sentirá principalmente en las máximas, que estarán más bajas que lo habitual, especialmente en el sur y el centro del país. Las noches frías continuarán a lo largo de toda la semana, especialmente en zonas fronterizas con Brasil, donde se podrían registrar temperaturas bajo cero.

frio1208a.jpg Las principales áreas afectadas por esta entrada de aire frío serán las regiones del sur y sureste del país, como los departamentos de Canelones, San José, y la zona de Colonia, así como algunas áreas en el este de Uruguay. Se espera que en la madrugada del jueves y el viernes, las temperaturas caigan por debajo de los 0°C en esas regiones, generando condiciones propicias para las heladas, especialmente en áreas rurales.

Si bien no se prevé un clima tan severo como el experimentado en el sur de Brasil, la nueva masa de aire frío afectará a Uruguay, particularmente durante las noches.