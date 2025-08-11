Metsul advierte por agosto con "frío helado" y "calor que recuerda al verano": cómo puede afectar a Uruguay

El observatorio meteorológico brasileño Metsul alertó que el Centro-Sur de Brasil atravesará en las próximas dos semanas un brusco cambio de temperaturas , con heladas en zonas altas seguidas por un rápido ascenso térmico . Este patrón, según los modelos del organismo, podría repercutir en Uruguay.

Según Metsul, el patrón actual de frío intenso será seguido por el ingreso de aire cálido que podría llevar las máximas en Porto Alegre por encima de los 30 °C. Este fenómeno, habitual en la segunda quincena de agosto en el sur brasileño, este año llegaría tras varios días con mínimas bajo cero y precipitaciones de nieve en áreas serranas del país norteño.

En Uruguay, el efecto podría sentirse especialmente en el litoral y el norte, con mañanas marcadas por heladas y tardes que, poco después, alcanzarían temperaturas propias de la primavera o incluso del verano . Durante esta semana, una masa de aire frío de origen continental mantendrá las mínimas bajo cero hasta mediados de semana. Luego ingresará una nueva masa fría de trayectoria marítima , menos intensa pero capaz de prolongar las madrugadas gélidas. Sin embargo, a partir de la próxima semana, el ingreso de aire cálido desde el Centro-Oeste brasileño provocará un ascenso significativo de las temperaturas, con máximas muy por encima de la media para agosto.

En Brasil, el contraste es evidente. Actualmente, siete estados registran temperaturas bajo cero y se han producido nevadas en Santa Catarina y Rio Grande do Sul. En Delfim Moreira, Minas Gerais, se alcanzaron -7,3 °C, mientras que en otras ciudades como Pinheiro Machado y Lebón Regis las mínimas fueron de -3,2 °C y -3,1 °C respectivamente. Sin embargo, en pocos días, algunas localidades podrían superar los 35 °C, tal como ocurrió en agosto de 2021, cuando Rio Grande do Sul marcó 37,5 °C en un episodio de calor histórico.

La combinación de masas de aire polar y el posterior ingreso de aire cálido plantea un escenario de gran variabilidad térmica que, de confirmarse, dejaría en Uruguay un agosto con alternancias entre heladas y calor inusual en cuestión de días.

El pronóstico del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) para este lunes grafica esta situación, con un amanecer con heladas y temperaturas cercanas a los 0°C y una tarde con máximas que rondarán los 20°C.

En Montevideo y área metropolitana, la mínima será de 3 °C y la máxima de 19 °C, con cielo algo nuboso en la mañana y despejado a parcialmente nuboso en la tarde, acompañado de vientos del noroeste de hasta 30 km/h.

En el este, las mínimas bajarán hasta -2 °C y las máximas llegarán a 19 °C, con presencia de heladas en la mañana y bancos de niebla en la noche. En el oeste, se prevén mínimas de 0 °C y máximas de 20 °C, con cielos más despejados en la tarde y vientos del noroeste y norte de hasta 40 km/h. En el norte, la mínima será de 1 °C y la máxima de 19 °C, con heladas matinales y cielo mayormente despejado durante el día.