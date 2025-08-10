Maestros paran en escuelas públicas este lunes en Montevideo tras agresión a una directora: tampoco habrá clases el martes por paro del PIT-CNT

Los maestros pararán en las escuelas públicas de Montevideo este lunes , en protesta por la agresión a una directora de un centro educativo de la capital, confirmó El Observador.

El pasado viernes la directora de la Escuela Nº 65 de Ciudad Vieja fue agredida , lo que llevó a la Asociación de Maestros de Uruguay (Ademu) a llamar a una asamblea este domingo en la tarde.

La secretaria general de Ademu, Paola López, explicó a El Observador que la directora fue agredida por "una mamá que llegó en un estado de no poder mantener diálogo".

La representante de Ademu sostuvo que son “situaciones que se están viviendo a diario en las escuelas” y que “muchas veces no llegan a la violencia física”, pero sí “verbal” o con afectaciones psicológicas.

Ademu estableció en 2014 que se decidirá un paro automático ante la agresión a un trabajador de la educación. Juntaron elementos durante las últimas horas y este domingo activaron la medida.

Con este paro, las escuelas públicas de Montevideo tendrán dos días consecutivos sin clases, ya que el martes tanto la Federación Uruguaya de Magisterio (en la que está incluida Ademu y el resto de sindicatos de maestros de todo el país) adherirán al paro general de 24 horas decretado por el PIT-CNT.

La central sindical reclama una "revisión de las pautas salariales del gobierno", además del "ingreso de personal en organismos del Estado, cambios en el régimen de certificaciones médicas y la defensa del salario real".