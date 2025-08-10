Autos abandonados en Montevideo: en 2024 se mandaron a remate 218 vehículos y la subasta será la semana siguiente

El próximo viernes 16 de agosto la Intendencia de Montevideo hará una subasta de vehículos abandonados , tanto de algunos que todavía sirven para circular, como de restos.

Se trata de algo que hace la Unidad de Bienes Muebles de la comuna alrededor de tres veces al año (el anterior había sido en abril).

Los autos abandonados permanecen en el depósito que tiene la intendencia en el Cerrito, sobre la Avenida Gral. Flores.

En 2024, se trasladaron 492 vehículos a este depósito : 218 vehículos que fueron derivados para remate, 215 que pasaron a ser chatarra –los irrecuperables o con el motor o el chasis adulterado– y 59 que fueron liberados, dijeron fuentes de la intendencia a El Observador.

¿Pero cuándo un auto puede calificarse como abandonado?

Según el digesto departamental: "Los vehículos estacionados en la vía pública por más de 48 horas ininterrumpidas, serán transportados a un depósito de la Intendencia, previo aviso -de ser posible- al propietario, siendo de cargo de éste todos los gastos que se originen".

Cualquier ciudadano puede denunciar un vehículo abandonado a través de un formulario en línea: al que se accede por este link.

Por esta vía en 2024 se recibieron 1386 denuncias.

Una vez recibido el reclamo, se traslada a inspectores para que constaten el abandono. Si se comprueba, llevan el vehículo al depósito.

Para recuperarlo, el dueño debe presentarse en el Servicio de Inspección de Tránsito –en la propia intendencia– entre las 10:15 y las 15:30 con un documento que acredite que es de su propiedad.

Una vez regularizados todos los trámites y, si es que las tiene, las deudas, la intendencia habilitará el retiro del vehículo.

La persona deberá pagar una multa por el procedimiento.

Por más información, se puede consultar este link de la intendencia.

La subasta de autos abandonados

La subasta será el sábado 16 de agosto a las 10:00 en el depósito en Gral. Flores 3828 Bis, según una resolución de la intendencia del pasado lunes 4.

La exposición previa se hará el jueves 14 y el viernes 15 de 9:00 a 15:00 en el mismo lugar.

La designación de los rematadores estará a cargo de la Asociación Nacional de Rematadores, continúa la resolución.

Los compradores deberán abonar, en el acto de aceptación de la oferta, una seña del 30% del precio de venta y la comisión para los rematadores por su servicio que corresponde a un 15% del precio de venta.

El texto explica que "para retirar el bien deberán presentarse a las 72 (setenta y dos) horas hábiles de realizado su pago, en Tesorería General de la Intendencia de Montevideo, para certificar su ingreso en arcas de esta Intendencia (con copia del movimiento efectuado)".