La picardía de Nacional con Peñarol previo al comienzo del clásico en el Campeón del Siglo

Transcurrían en el Campeón del Siglo los minutos previos al comienzo del clásico Peñarol vs Nacional por la segunda fecha del Torneo Clausura , que se disputa sin público, cuando una avioneta pasó por encima del estadio aurinegro con una leyenda que decía: " Nacional decano del fútbol uruguayo ".

La picardía de Nacional con Peñarol generó distintas reacciones entre los pocos acompañantes de las delegación en el escenario aurinegro.

El momento en que la avioneta sobrevolaba sobre el CDS fue replicado en la transmisión de la televisión.

Los dos clubes reclaman para sí el decanato en el fútbol uruguayo y está instalada una polémica que desde los dos lados defienden con sus argumentos.

TORNEO CLAUSURA Clásico en silencio en el CDS en medio de una situación límite para Pablo Peirano en Nacional y las urgencias de Peñarol

Peñarol fue fundado en 1891 como CURCC y en 1914 pasó a denominarse Peñarol.

Los aurinegros entienden que lo que ocurrió fue solo un cambio en el nombre, pero no en el hilo conductor que había nacido 23 años antes. Los tricolores sostienen que en 1914 nació una nueva institución.

Nacional fue fundado en 1899.

El partido se juega con las tribunas vacías, sin espectadores y sin banderas de dos metros por un metro (las permitidas a ingresar a los espectáculos de fútbol), como consecuencia de la sanción que la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) le aplicó a Peñarol por los graves episodios de violencia que se registraron en el clásico de la final del Torneo Intermedio.

Lo que se escucharon previo al partido fueron fuegos artificiales que lanzaron en las afueras del CDS.