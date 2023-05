La IM se compró un problema en el viejo Mercado Modelo: los autos abandonados de los que nadie se hace cargo

En uno de los galpones del exmercado Modelo hay guardadas casi 60 historias que, por algún motivo, terminan con un auto abandonado. Matrículas RS - Jaguarão, Santana Do Livramento, Unión Europea, Paraguay. No importa cuál sea el origen: el problema es, ahora, su destino final. Aunque están bajo seguridad de la Policía y la custodia de la Intendencia de Montevideo (IM) están abandonados porque ninguna institución se hace cargo de ellos.

Inés Guimaraens

En el depósito hay matrículas de Brasil, Argentina, Paraguay y la Unión Europea

A la IM no le corresponde y el Ministerio del Interior dice que no tiene dónde dejarlos. Entonces, mientras tanto, la comuna los guardó para sacarlos de la calle pero se compró un problema sobre la responsabilidad de esos vehículos: después de varios meses de reuniones entre las instituciones involucradas –Fiscalía y Ministerio del Interior– todavía no hay avances. Fuentes del Ministerio del Interior dijeron que la cartera está acondicionando un lugar para que en el "corto o mediano plazo" se puedan trasladar los autos que les corresponden.

Depósito de autos incautados en el exmercado Modelo

Los vehículos estaban estacionados en la esquina de Maldonado y Paraguay –donde está ubicada la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol– pero tras la queja de los vecinos por la falta de espacio para estacionar sus autos, la mugre y hasta la presencia de ratas, la IM resolvió ir a levantarlos y ya lo hizo dos veces en el último año y medio. El destino está siendo uno de los galpones del viejo Mercado Modelo hasta que las instituciones se pongan de acuerdo para establecer un protocolo para saber qué hacer con los autos hasta que vayan al destino final, que es el remate.

Cuando hay un vehículo abandonado en la calle, la Intendencia de Montevideo deja carteles de aviso y después de cierto tiempo lo incauta y se lo lleva a un depósito –que también puede ser el viejo Mercado Modelo–. Esos autos quedan bajo la responsabilidad de la IM. Sin embargo, los vehículos que la comuna llevó desde el centro de Montevideo al galpón del ex mercado son vehículos que estuvieron en procesos judiciales y quedaron parados allí sin destino y son responsabilidad del Ministerio del Interior.

Depósito de autos incautados en el exmercado Modelo

"Nosotros fuimos por el camino más recto que fue golpear la puerta, pedirle a la gente de esa dirección –del Ministerio del Interior– que saquen los autos de ahí. No sucedía eso, entonces terminamos diciendo 'bueno, los vamos a sacar nosotros'. Los sacamos, los custodiamos hasta que ustedes –el Ministerio del Interior– tomen una definición", contó la secretaria General de la IM, Olga Otegui, a El Observador. Sin embargo, según la jerarca, después de un año y medio la cartera del Interior no se ha llevado los vehículos.

"Muy rara vez el Ministerio del Interior nos llamaba y nos decía 'necesito tal vehículo'" cuando el depósito estaba en la calle Panamá, que finalmente la IM vendió, contó Otegui. Entonces, los autos se llevaron desde ahí al exmercado y se siguieron sumando cuando los vecinos de la oficina de Crimen Organizado e Interpol se empezaron a quejar. En este año y medio, el Ministerio del Interior ha ido a realizar inspecciones a sus autos e incluso se llevaron dos.

La IM tiene previsto llevar los vehículos que incautó y que sí están bajo su responsabilidad a un nuevo depósito, que se está acondicionando, sobre la calle Hilario Cabrera. Para los autos que estuvieron involucrados en delitos, la comuna se ha reunido con Fiscalía y el Ministerio del Interior para acordar un protocolo de actuación. Pero, pese a que hubo varias reuniones, aún no hay definiciones sobre qué institución se hará cargo de los vehículos que fueron de delincuentes.

Depósito de autos incautados en el exmercado Modelo

"Una de las explicaciones que nos da el Ministerio del Interior es que ellos no tienen lugar", contó Otegui. Frente al planteo, la IM les ofreció el lugar en una segunda reunión y también a retirarlos y hacer el expediente. Además, propusieron que la seguridad de custodia la haga la policía. "Nosotros fuimos en una posición de: este problema es de ustedes, soluciónenlo. No pueden dejar los vehículos tirados en la calle. Busquen una solución. Les sugerimos batallones, lugares donde sabíamos que tenían espacios libres y nos dijeron que no", dijo la secretaria General de la IM.