"Ciudad Vieja ha perdido protagonismo": ediles blancos piden información a la intendencia para revitalizar el barrio histórico

Con la idea de revitalizar Ciudad Vieja , ediles del Partido Nacional presentaron pedidos de informe a la Intendencia de Montevideo para conocer el estado de varios edificios del barrio y en qué medida se han aplicado los mecanismos lanzados en 2024 para incentivar la zona.

La bancada de la Lista 22 (encabezada a nivel nacional por Santiago Caramés) pidió saber cuántos inmuebles están desocupados, visiblemente abandonados, en estado ruinoso y con riesgo estructural o cerrados "sin destino aparente" , según dice uno de los documentos que difundieron los ediles

Por otra parte, consultaron cuántos proyectos recibieron las exoneraciones y beneficios que se habilitaron bajo el régimen de Área de Promoción Patrimonial para motivar el desarrollo del barrio.

"Ciudad Vieja es un barrio que ha perdido protagonismo, que ha perdido inversión, que ha perdido seguridad en algunos momentos del día y que ha perdido incluso ese movimiento y fomento que tenía en épocas anteriores", dijo el edil Joaquín Campos a El Observador.

20240201 Calor, verano, estado del tiempo. Una pareja caminando por Ciudad Vieja, una mujer con sombrero camina de la mano con un hombre.

"Creemos que la Ciudad Vieja es un hermoso barrio y con la finalidad de revitalizarlo y volver a poner el foco en su desarrollo, debemos fomentar la vivienda, el turismo, el trabajo y la posibilidad de accesibilidad a lugares de esparcimiento y entretenimiento", continuó el representante departamental.

Impulsada por la preocupación de vecinos, que han manifestado "sus inquietudes al respecto", la bancada dijo que está analizando la normativa aplicable y las posibles soluciones para sugerir a la intendencia "una batería de medidas para buscar ese fin que todos deseamos".

"En el día de hoy seguramente estemos presentando otro pedido de informes respecto a los grados de protección patrimonial asignados a los edificios del barrio Ciudad Vieja, y posiblemente en los próximos días realicemos un pedido de acceso a la información pública al Ministerio de Educación y Cultura por este mismo asunto", concluyó el edil.

En paralelo, vecinos y comerciantes de Ciudad Vieja pidieron este jueves medidas para solucionar el problema de los grafitis en la zona, según informó Telenoche (Canal 4).

Una vez electo como nuevo intendente, Mario Bergara había dicho que quería crear un organismo dentro de la comuna que se dedicara a Ciudad Vieja para transformarla en un "casco histórico".

"Acá naturalmente tienen que confluir el gobierno, la intendencia, los comercios, las empresas, la gente en lo que son inversiones, desarrollos inmobiliarios y la salvaguarda del patrimonio", dijo en Desayunos Búsqueda a principios de junio.

"Me gustaría tener un casco histórico como tantas ciudades en el mundo tienen, y creo que la Ciudad Vieja tiene todo el potencial para desarrollar un buen casco histórico", sostuvo Bergara.