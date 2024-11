Exoneraciones para construcciones y comercios en Ciudad Vieja: "una medida que llega tarde y que debe acompañarse con acciones conjuntas"

Ante este escenario, Medina aseveró que las medidas llegaron tarde y que lo ideal es que se hubiesen aplicado luego de la pandemia, pero que de todos modos “son bienvenidas" y ayudan a cambiar la realidad del barrio de "forma gradual”.

Además, mencionó la importancia de tomar acciones conjuntas más allá de las medidas económicas, como días de estacionamiento libre, ferias a cielo abierto, descuentos para locales comerciales que quieran instalarse en galerías y exoneraciones para emprendedores.

“Con la exoneración de impuestos y con el aumento de la altura permitida, otros inversores van a poder construir pero si no hay infraestructura, no hay seguridad y no hay clima de negocios, no va a ser atractivo hacer un edificio”, detalló Medina sobre el proyecto que aprobó la Junta y que fue consignado por El País este lunes.

¿Qué establece el nuevo decreto?

Dentro de las nuevas exoneraciones y estímulos se establece la exoneración por 10 años del 100% de la contribución inmobiliaria y la tasa general departamental para las construcciones nuevas, las obras de rehabilitaciones parciales y ampliaciones que inicien entre el 1° de abril de 2024 y 18 meses tras la aprobación de esta reglamentación.

Además, para las construcciones que cumplen criterios de sustentabilidad según el Modelo SuAmVi, la exoneración del impuesto se extenderá por 36 meses adicionales después de los 10 años iniciales.

Por otra parte, se establece la exoneración por cinco años de la tasa adicional mercantil para emprendimientos comerciales existentes y nuevos que inicien su actividad dentro de los 18 meses siguientes a la aprobación, así como la exoneración de tasas relacionadas con permisos de implantación y construcción.

Otra medida es el aumento de altura en edificaciones, a partir de lo cual los proyectos en la acera norte de Reconquista podrán construir hasta 19 metros (un piso más) si están catalogados con grado de protección patrimonial 0 y 1. La altura máxima de 16,5 metros seguirá aplicándose a más de 18 metros de profundidad. Para esta acera norte de Reconquista, se permitirá un piso habitable adicional bajo ciertas condiciones.

A su vez, se eximirá de la obligación de construir plazas de estacionamiento a los proyectos de vivienda nueva o ampliaciones de hasta 25 unidades que se presenten dentro de los límites del decreto (a excepción de la zona conocida como Acceso Norte -Portón de San Pedro-), en un plazo de 18 meses desde su aprobación. Esta exoneración también se aplicará a cooperativas de vivienda de hasta 50 unidades.

La Intendencia de Montevideo creará una comisión con el fin de evaluar los proyectos de obras presentados y en un plazo máximo de 15 días, realizar un informe de aval para que los proyectos puedan presentarse para la aprobación del permiso de construcción, con el fin de lograr una viabilidad exprés.