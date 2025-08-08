Dólar
/ Cultura y Espectáculos / TELEVISIÓN

Canal 10 suma a una nueva figura a Subrayado luego de la salida de Sebastián Giovanelli

La próxima semana una nueva periodista se suma al noticiero de Canal 10, luego de la salida de Sebastián Giovanelli este miércoles

8 de agosto 2025 - 10:59hs
Canal 10 suma a una nueva figura a su informativo Subrayado

Canal 10 suma a una nueva figura a su informativo Subrayado

Ante la salida de Giovanelli, Canal 10 apostó a otra figura que ya está presente en su pantalla para incorporarse al noticiero central.

Según confirmó El Observador con fuentes del canal, será la periodista Magdalena Prado quién se incorpore al informativo a partir del martes de la próxima semana.

Micrófono de Subrayado
La foto de despedida de Sebastián Giovanelli de Subrayado
Prado forma parte actualmente del equipo de Arriba Gente, en la mañana de Canal 10, al que se incorporó en abril de este año, tras dejar el programa de Radio Sarandí Las cosas en su sitio.

Antes de llegar a Canal 10, Prado pasó por el informativo de Canal 4, Telenoche, y el magazine Buen día en ese mismo canal, además de ser parte de los programas Periodistas y El Living en Canal 5, señal que dejó este año luego de que la administración actual del canal estatal estableciera una regla de exclusividad para sus conductores.

El rol de Magdalena Prado en Subrayado

1682694088506.webp
Magdalena Prado en Periodistas, toda la verdad
Magdalena Prado en Periodistas, toda la verdad

Según supo El Observador, Prado se integrará al equipo de Subrayado con un doble rol: por una parte estará en cargada de hacer notas y móviles en vivo, pero también tendrá salidas desde el estudio del noticiero, presentando informes.

Además, en una siguiente etapa, será una de las coconductoras del noticiero, en alguna de sus múltiples ediciones diarias.

Micrófono de Subrayado
Frente Amplio por espectáculo musical
Feriado no laborable en agosto para las trabajadoras domésticas: cuándo cae y cómo se paga
Ciclón extratropical anunciado por Metsul para este fin de semana no afectará directamente a Uruguay
