Canal 10 suma a una nueva figura a Subrayado luego de la salida de Sebastián Giovanelli

Son días de cambios para el noticiero de Canal 10, Subrayado . Esta semana, el periodista Sebastián Giovanelli cerró su etapa en el canal por una decisión personal, y el miércoles fue su último día en el informativo. Este jueves, además, se supo que el histórico conductor y periodista Nano Folle se jubilará a fin de año.

Ante la salida de Giovanelli, Canal 10 apostó a otra figura que ya está presente en su pantalla para incorporarse al noticiero central.

Según confirmó El Observador con fuentes del canal, será la periodista Magdalena Prado quién se incorpore al informativo a partir del martes de la próxima semana.

Prado forma parte actualmente del equipo de Arriba Gente, en la mañana de Canal 10, al que se incorporó en abril de este año, tras dejar el programa de Radio Sarandí Las cosas en su sitio.

Antes de llegar a Canal 10, Prado pasó por el informativo de Canal 4, Telenoche, y el magazine Buen día en ese mismo canal, además de ser parte de los programas Periodistas y El Living en Canal 5, señal que dejó este año luego de que la administración actual del canal estatal estableciera una regla de exclusividad para sus conductores.

El rol de Magdalena Prado en Subrayado

Magdalena Prado

Según supo El Observador, Prado se integrará al equipo de Subrayado con un doble rol: por una parte estará en cargada de hacer notas y móviles en vivo, pero también tendrá salidas desde el estudio del noticiero, presentando informes.

Además, en una siguiente etapa, será una de las coconductoras del noticiero, en alguna de sus múltiples ediciones diarias.