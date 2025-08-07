Dólar
/ Cultura y Espectáculos / TELEVISIÓN

"Subrayado te despide": la última foto de Sebastián Giovanelli en Canal 10 y los saludos de sus compañeros

El periodista Sebastián Giovanelli anunció este miércoles su despedida del noticiero de Canal 10 y sus compañeros lo homenajearon con fotos y mensajes

7 de agosto 2025 - 11:57hs
La foto de despedida de Sebastián Giovanelli de Subrayado

La foto de despedida de Sebastián Giovanelli de Subrayado

Este miércoles el periodista de Canal 10 Sebastián Giovanelli anunció su salida del canal, donde se desempeñaba como movilero y cronista para el noticiero Subrayado. Giovanelli contó que la decisión se debe a "razones personales" y aseguró que está "estudiando algunas propuestas" laborales.

Ante el anuncio, sus compañeros lo despidieron con una serie de mensajes y fotos que Giovanelli compartió en sus redes sociales.

Entre las figuras del noticiero que lamentaron su partida estuvieron la conductora del noticiero central, Carolina García, y el conductor de Subrayado Tarde, César Sanguinetti, entre otros.

"Es una perdida para el equipo, tu solvencia y compañerismo no son fáciles de sustituir. Lo mejor en esta nueva etapa", le deseó García, que compartió el mensaje junto a una foto de ambos en el estudio del noticiero.

Sanguinetti también compartió una imagen con su ahora excompañero, así como una de todo el plantel de la edición central del informativo, junto al texto "Subrayado te despide".

"Esta es mi casa", dijo Giovanelli ante su salida, y agregó: "Me voy súper agradecido del respeto de siempre de la dirección y mis compañeros".

Actualmente Giovanelli trabaja en La hora de los deportes de Canal 5 así como en las transmisiones a través de ESPN. En lo que respecta a su trabajo en la radio, se desempeña en una serie de programas de El Espectador: Desde el Vamos, La mañana del fútbol, Embajadores del Gol y La previa del fútbol.

El mensaje de Sebastián Giovanelli en su despedida

"Decidí cerrar mi etapa de trabajo en Canal 10", escribió este jueves Giovanelli en su cuenta de X. "Quiero agradecer a la empresa por las oportunidades y el aprendizaje que me ha dado todo este tiempo y fundamentalmente a mis compañeros de Subrayado por el respeto, el afecto y el amor que me han dado siempre, sobre todo ayer", agregó.

