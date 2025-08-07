Dólar
Compra 38,85 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
12°C
muy nuboso
Viernes:
Mín 
Máx 

Siguenos en:

/ Cultura y Espectáculos / TELEVISIÓN

Murió el experiodista de Canal 4 Juan Carlos Gestoso a los 78 años

Juan Carlos Gestoso, experiodista e informativista de Canal 4 y empresario, era hermano del también periodista Jorge Gestoso

7 de agosto 2025 - 10:35hs
Juan Carlos Gestoso en 1986

Juan Carlos Gestoso en 1986

Juan Carlos Gestoso, experiodista e informativista de Canal 4, además de empresario y publicista, murió este miércoles a los 78 años, según informaron a través de sus redes sociales algunos excolegas y allegados. Gestoso fue periodista y comentarista de automovilismo en el informativo Telenoche.

Además de desempeñarse en medios escritos, Gestoso ingresó en la década de 1980 a Canal 4 donde empezó como comentarista deportivo, especializado en automovilismo, antes de dedicarse también a otras ramas de la información en el noticiero Telenoche.

El sitio de archivo Placas TV Uruguay compartió un material de esa época ante el fallecimiento de Gestoso, de 1986, en el que el periodista protagoniza una publicidad para la Intendencia de Canelones.

Más noticias
Los conductores de Telenoche apoyaron a Santiago Wilkins con un divertido video en redes
TELEVISIÓN

Santiago Wilkins se viralizó por tomar mate en Telenoche y así reaccionaron sus compañeros del informativo de Canal 4

Ana Inés Martínez
BAKE OFF

Ana Inés Martínez mostró que está lista para "cambiar el micrófono por la espátula" de cara a su debut en Canal 4: la foto que compartió

A principios de la década de 1990, Gestoso dejó el periodismo y según contó al diario El País en 2023, pasó a dedicarse a la venta de los primeros celulares que llegaron a Uruguay, además de incursionar en publicidad y proyectos en otros rubros, antes de jubilarse.

Gestoso era el hermano mayor del también periodista Jorge Gestoso, de larga trayectoria como conductor e informativista en Estados Unidos, durante más de una década en la rama en español de la cadena estadounidense CNN, y luego en el medio que fundó tras su desvinculación de esa señal, GTN News.

Según contó el mayor de los hermanos, estaban distanciados desde hace tiempo, por diferencias personales y políticas.

Temas:

Canal 4 Juan Carlos Gestoso Televisión

Seguí leyendo

Las más leídas

Canal 10
MEDIOS

Figura de Subrayado se despide después de 17 años en Canal 10: "Me voy súper agradecido"

Fachada de la sede central del Mides, en Montevideo
POLICÍA

Dos empresarios condenados por estafa millonaria a través de una maniobra que afectó a cientos de beneficiarios de garrafas del Mides

Matilde Itzcovich
AUTOMOVILISMO

Luto en el deporte: falleció la piloto Matilde Itzcovich, de 16 años, promesa del karting uruguayo y con proyección internacional

Clásico entre Peñarol y Nacional
FÚTBOL

Salió el fallo de la Comisión de Apelaciones tras los reclamos presentados por Nacional y Peñarol

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos