Murió el experiodista de Canal 4 Juan Carlos Gestoso a los 78 años

Juan Carlos Gestoso, experiodista e informativista de Canal 4 , además de empresario y publicista, murió este miércoles a los 78 años, según informaron a través de sus redes sociales algunos excolegas y allegados. Gestoso fue periodista y comentarista de automovilismo en el informativo Telenoche.

Además de desempeñarse en medios escritos, Gestoso ingresó en la década de 1980 a Canal 4 donde empezó como comentarista deportivo, especializado en automovilismo, antes de dedicarse también a otras ramas de la información en el noticiero Telenoche.

El sitio de archivo Placas TV Uruguay compartió un material de esa época ante el fallecimiento de Gestoso, de 1986, en el que el periodista protagoniza una publicidad para la Intendencia de Canelones.

A principios de la década de 1990, Gestoso dejó el periodismo y según contó al diario El País en 2023, pasó a dedicarse a la venta de los primeros celulares que llegaron a Uruguay, además de incursionar en publicidad y proyectos en otros rubros, antes de jubilarse.

Gestoso era el hermano mayor del también periodista Jorge Gestoso, de larga trayectoria como conductor e informativista en Estados Unidos, durante más de una década en la rama en español de la cadena estadounidense CNN, y luego en el medio que fundó tras su desvinculación de esa señal, GTN News.

Según contó el mayor de los hermanos, estaban distanciados desde hace tiempo, por diferencias personales y políticas.