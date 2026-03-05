Game of Thrones quiere dar el salto al cine: Warner planea una película sobre uno de los episodios principales de la historia de Westeros

Warner Bros. está preparando la primera película sobre la exitosa saga Game of Thrones que estará dirigida por Beau Willimon, guionista de Andor, según informó este martes Page Six.

El proyecto, todavía en fase de desarrollo, contará la historia de la conquista del rey Aegon I Targaryen , que también se encuentra en fase inicial en formato serie en la plataforma HBO.

Sin embargo, la revista señaló que no está claro si finalmente el proyecto saldrá adelante tras la reciente adquisición de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount Skydance.

De aprobarse la fusión de ambas empresas, la película podría quedar en el olvido, aunque la probabilidad es baja, puesto que la saga de Game of Thrones supone una de las joyas audiovisuales más queridas de la plataforma HBO.

Tras seis temporadas de la obra escrita por George R. R. Martin, la plataforma de contenidos en línea comenzó a desarrollar House of the Dragon, la secuela que explica la historia de la familia Targaryen, 200 años antes de que los eventos que tuvieron lugar en Game of Thrones.

La tercera temporada de esa serie derivada se estrenará en junio de este año, pero el 2026 comenzó con otra serie de ese mismo universo: El caballero de los siete reinos, que trajo una mirada fresca al mundo de George R.R. Martin y fue una sorpresa saludada con entusiasmo por los críticos y el público.

El Observador y agencias