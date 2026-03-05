Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

CARNAVAL 2026

Últimos días con carnaval en los tablados: todos los pizarrones y dónde hay espectáculos gratuitos

En los últimos cuatro días con actividad de carnaval, hasta este lunes 9, se hará la rueda de triunfadores en el Teatro de Verano y abrirán los últimos tablados

5 de marzo 2026 - 9:43hs
Tablados: últimos días de actuaciones en 2026 (en la foto, integrantes de Valores, la vicecampeona entre la comparsas).

Tablados: últimos días de actuaciones en 2026 (en la foto, integrantes de Valores, la vicecampeona entre la comparsas).

No habrá tablados el domingo 8 de marzo

Daecpu informó al inicio de esta jornada las actividades programadas para los días jueves, viernes, sábado y lunes, dado que no habrá actuaciones el domingo 8, al conmemorarse el Día Internacional de la Mujer.

Como se podrá ver en las programaciones, se presentarán especialmente los ganadores de los primeros premios (Doña Bastarda, Yambo Kenia, Momosapiens, La Compañía y Sociedad Anónima), pero también otros conjuntos que se ubicaron arriba en las posiciones y/o suelen ser demandados por el público independientemente de sus logros en el concurso de este año.

Luego del lunes 9, la última actividad oficial de la temporada será la ceremonia de entrega de menciones especiales, individuales y colectivas, que se realizará el miércoles 18 de marzo en el Salón Azul de la Intendencia de Montevideo.

Cartelera de Daecpu para el Teatro de Verano y los tablados

Jueves 5 de marzo

TEATRO MOVIE MONTEVIDEO SHOPPING

20:00 - FALTA Y RESTO

20:50 - DOÑA BASTARDA

21:50 - PATOS CABREROS

22:50 - CAYÓ LA CABRA

PLAZA 1° DE MAYO

20:00 - LA GRAN MUÑECA

20:50 - CAYÓ LA CABRA

21:50 - LA NUEVA MILONGA

22:50 - FALTA Y RESTO

23:50 - DOÑA BASTARDA

NUEVO CARROUSEL DAECPU DEL PASO MOLINO (ÚNICA ENTRADA $ 120)

20:00 - LOS ROLIN

20:50 - TABÚ

21:50 - MOMOSAPIENS

22:50 - CABALLEROS

23:50 - ZÍNGAROS

TABLADO DEL PARQUE

20:50 - LA COMPAÑÍA

21:50 - DOÑA BASTARDA

22:50 - PATOS CABREROS

23:50 - FALTA Y RESTO

Viernes 6 de marzo

TEATRO DE VERANO (ENTRADAS DE $ 300 A $ 600)

20:00 - LA COMPAÑÍA

21:50 - CYRANOS

22:50 - MOMOSAPIENS

VELÓDROMO MUNICIPAL

19:30 - LA TRASNOCHADA

20:00 - PATOS CABREROS

20:50 - FALTA Y RESTO

21:50 - SOCIEDAD ANÓNIMA

22:50 - CURTIDORES DE HONGOS

23:50 - LOS DIABLOS VERDES

00:50 - LA GRAN MUÑECA

PLAZA 1° DE MAYO

20:00 - SOCIEDAD ANÓNIMA

20:50 - YAMBO KENIA

21:50 - DOÑA BASTARDA

22:50 - TABÚ

23:50 - CABALLEROS

00:50 - FALTA Y RESTO

CLUB MALVÍN

20:00 - YAMBO KENIA

20:50 - MOMOSAPIENS

21:50 - CAYÓ LA CABRA

22:50 - DOÑA BASTARDA

23:50 - SOCIEDAD ANÓNIMA

TABLADO DEL PARQUE

20:50 - TABÚ

21:50 - MOMOSAPIENS

22:50 - CAYÓ LA CABRA

23:50 - DOÑA BASTARDA

NUEVO CARROUSEL DAECPU DEL PASO MOLINO (ÚNICA ENTRADA $ 120)

20:00 - TABÚ

20:50 - SOCIEDAD ANÓNIMA

21:50 - YAMBO KENIA

22:50 - CABALLEROS

23:50 - LA GRAN MUÑECA

CENTRO CULTURAL ALMACÉN MACANUDOS (ÚNICA ENTRADA $ 120)

20:50 - DOÑA BASTARDA

21:50 - CABALLEROS

22:50 - PATOS CABREROS

23:50 - CYRANOS

ESCENARIO CANELONES

20:50 - LA NUEVA MILONGA

21:50 - LA NUEVA MILONGA

22:50 - HERENCIA ANCESTRAL

23:50 - LA NUEVA MILONGA

Sábado 7 de marzo

TEATRO DE VERANO (ENTRADAS DE $ 300 A $ 600)

20:00 - YAMBO KENIA

21:50 - TABÚ

22:50 - SOCIEDAD ANÓNIMA

00:50 - LA GRAN MUÑECA

MONTE DE LA FRANCESA (ÚNICA ENTRADA $ 120)

20:00 - DOÑA BASTARDA

20:50 - SOCIEDAD ANÓNIMA

21:50 - MOMOSAPIENS

22:50 - YAMBO KENIA

23:50 - LA COMPAÑÍA

CLUB MALVÍN

20:00 - LA COMPAÑÍA

20:50 - FALTA Y RESTO

21:50 - DOÑA BASTARDA

22:50 - LA GRAN MUÑECA

23:50 - LA NUEVA MILONGA

PLAZA 1° DE MAYO

20:00 - MOMOSAPIENS

20:50 - LA NUEVA MILONGA

21:50 - LA GRAN MUÑECA

22:50 - LA COMPAÑÍA

23:50 - CAYÓ LA CABRA

00:50 - DOÑA BASTARDA

TABLADO DEL PARQUE

20:00 - SOCIEDAD ANÓNIMA

20:50 - LA GRAN MUÑECA

21:50 - YAMBO KENIA

22:50 - DOÑA BASTARDA

23:50 - FALTA Y RESTO

NUEVO CARROUSEL DAECPU DEL PASO MOLINO (ÚNICA ENTRADA $ 120)

20:00 - VALORES

20:50 - MOMOSAPIENS

21:50 - LA COMPAÑÍA

22:50 - CYRANOS

23:50 - DOÑA BASTARDA

VELÓDROMO MUNICIPAL

20:50 - DOÑA BASTARDA

21:50 - CAYO LA CABRA

22:50 - PATOS CABREROS

23:50 - QUESO MAGRO

00:50 - FALTA Y RESTO

Domingo 8 de marzo

SIN ACTIVIDAD EN TABLADOS POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Lunes 9 de marzo

TEATRO DE VERANO (ENTRADAS DE $ 300 A $ 600)

20:00 - VALORES

21:50 - CABALLEROS

22:50 - DOÑA BASTARDA

Tablados Carnaval Teatro de Verano Daecpu Carnaval 2026

