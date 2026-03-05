Últimos días con carnaval en los tablados: todos los pizarrones y dónde hay espectáculos gratuitos

Culminado el concurso de carnaval en el Teatro de Verano, quedan algunas actividades en la zafra de espectáculos carnavaleros de 2026, entre ellas la rueda de triunfadores en el Ramón Collazo del Parque Rodó y carteleras en varios tablados privados y populares.
No habrá tablados el domingo 8 de marzo
Daecpu informó al inicio de esta jornada las actividades programadas para los días jueves, viernes, sábado y lunes, dado que no habrá actuaciones el domingo 8, al conmemorarse el Día Internacional de la Mujer.
Como se podrá ver en las programaciones, se presentarán especialmente los ganadores de los primeros premios (Doña Bastarda, Yambo Kenia, Momosapiens, La Compañía y Sociedad Anónima), pero también otros conjuntos que se ubicaron arriba en las posiciones y/o suelen ser demandados por el público independientemente de sus logros en el concurso de este año.
Luego del lunes 9, la última actividad oficial de la temporada será la ceremonia de entrega de menciones especiales, individuales y colectivas, que se realizará el miércoles 18 de marzo en el Salón Azul de la Intendencia de Montevideo.
Cartelera de Daecpu para el Teatro de Verano y los tablados
Jueves 5 de marzo
TEATRO MOVIE MONTEVIDEO SHOPPING
20:00 - FALTA Y RESTO
20:50 - DOÑA BASTARDA
21:50 - PATOS CABREROS
22:50 - CAYÓ LA CABRA
PLAZA 1° DE MAYO
20:00 - LA GRAN MUÑECA
20:50 - CAYÓ LA CABRA
21:50 - LA NUEVA MILONGA
22:50 - FALTA Y RESTO
23:50 - DOÑA BASTARDA
NUEVO CARROUSEL DAECPU DEL PASO MOLINO (ÚNICA ENTRADA $ 120)
20:00 - LOS ROLIN
20:50 - TABÚ
21:50 - MOMOSAPIENS
22:50 - CABALLEROS
23:50 - ZÍNGAROS
TABLADO DEL PARQUE
20:50 - LA COMPAÑÍA
21:50 - DOÑA BASTARDA
22:50 - PATOS CABREROS
23:50 - FALTA Y RESTO
Viernes 6 de marzo
TEATRO DE VERANO (ENTRADAS DE $ 300 A $ 600)
20:00 - LA COMPAÑÍA
21:50 - CYRANOS
22:50 - MOMOSAPIENS
VELÓDROMO MUNICIPAL
19:30 - LA TRASNOCHADA
20:00 - PATOS CABREROS
20:50 - FALTA Y RESTO
21:50 - SOCIEDAD ANÓNIMA
22:50 - CURTIDORES DE HONGOS
23:50 - LOS DIABLOS VERDES
00:50 - LA GRAN MUÑECA
PLAZA 1° DE MAYO
20:00 - SOCIEDAD ANÓNIMA
20:50 - YAMBO KENIA
21:50 - DOÑA BASTARDA
22:50 - TABÚ
23:50 - CABALLEROS
00:50 - FALTA Y RESTO
CLUB MALVÍN
20:00 - YAMBO KENIA
20:50 - MOMOSAPIENS
21:50 - CAYÓ LA CABRA
22:50 - DOÑA BASTARDA
23:50 - SOCIEDAD ANÓNIMA
TABLADO DEL PARQUE
20:50 - TABÚ
21:50 - MOMOSAPIENS
22:50 - CAYÓ LA CABRA
23:50 - DOÑA BASTARDA
NUEVO CARROUSEL DAECPU DEL PASO MOLINO (ÚNICA ENTRADA $ 120)
20:00 - TABÚ
20:50 - SOCIEDAD ANÓNIMA
21:50 - YAMBO KENIA
22:50 - CABALLEROS
23:50 - LA GRAN MUÑECA
CENTRO CULTURAL ALMACÉN MACANUDOS (ÚNICA ENTRADA $ 120)
20:50 - DOÑA BASTARDA
21:50 - CABALLEROS
22:50 - PATOS CABREROS
23:50 - CYRANOS
ESCENARIO CANELONES
20:50 - LA NUEVA MILONGA
21:50 - LA NUEVA MILONGA
22:50 - HERENCIA ANCESTRAL
23:50 - LA NUEVA MILONGA
Sábado 7 de marzo
TEATRO DE VERANO (ENTRADAS DE $ 300 A $ 600)
20:00 - YAMBO KENIA
21:50 - TABÚ
22:50 - SOCIEDAD ANÓNIMA
00:50 - LA GRAN MUÑECA
MONTE DE LA FRANCESA (ÚNICA ENTRADA $ 120)
20:00 - DOÑA BASTARDA
20:50 - SOCIEDAD ANÓNIMA
21:50 - MOMOSAPIENS
22:50 - YAMBO KENIA
23:50 - LA COMPAÑÍA
CLUB MALVÍN
20:00 - LA COMPAÑÍA
20:50 - FALTA Y RESTO
21:50 - DOÑA BASTARDA
22:50 - LA GRAN MUÑECA
23:50 - LA NUEVA MILONGA
PLAZA 1° DE MAYO
20:00 - MOMOSAPIENS
20:50 - LA NUEVA MILONGA
21:50 - LA GRAN MUÑECA
22:50 - LA COMPAÑÍA
23:50 - CAYÓ LA CABRA
00:50 - DOÑA BASTARDA
TABLADO DEL PARQUE
20:00 - SOCIEDAD ANÓNIMA
20:50 - LA GRAN MUÑECA
21:50 - YAMBO KENIA
22:50 - DOÑA BASTARDA
23:50 - FALTA Y RESTO
NUEVO CARROUSEL DAECPU DEL PASO MOLINO (ÚNICA ENTRADA $ 120)
20:00 - VALORES
20:50 - MOMOSAPIENS
21:50 - LA COMPAÑÍA
22:50 - CYRANOS
23:50 - DOÑA BASTARDA
VELÓDROMO MUNICIPAL
20:50 - DOÑA BASTARDA
21:50 - CAYO LA CABRA
22:50 - PATOS CABREROS
23:50 - QUESO MAGRO
00:50 - FALTA Y RESTO
Domingo 8 de marzo
SIN ACTIVIDAD EN TABLADOS POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
Lunes 9 de marzo
TEATRO DE VERANO (ENTRADAS DE $ 300 A $ 600)
20:00 - VALORES
21:50 - CABALLEROS
22:50 - DOÑA BASTARDA