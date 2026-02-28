Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
28°C
cielo claro
Domingo:
Mín  19°
Máx  27°

Siguenos en:

/ Cultura y Espectáculos / Carnaval / CARNAVAL 2026

Canción a los olores, el cuplé que la murga La Nueva Milonga creó para el carnaval y quedará para la historia

La Nueva Milonga protagoniza este año uno de los mejores espectáculos de murga en el concurso de carnaval con destaque para uno de sus cuplé

28 de febrero 2026 - 13:03hs
Murga La Nueva Milonga.

Murga La Nueva Milonga.

La Nueva Milonga protagoniza este año uno de los mejores espectáculos de murga en el concurso de carnaval y tiene en su show de 45 minutos un momento, un cuplé-canción, con las características suficientes como para quedar en una selecta lista de piezas que perdurarán, dada su calidad.

Canción a los olores de Montevideo

Se trata de un tema que fue titulado "Canción a los olores", y que al concluir lleva, firmado por el canto de un potente coro, una suerte de nueva marca registrada la para conocida "murga-murga" del barrio Unión: "la murga de los olores".

Ese instante del espectáculo puede verse en el video adjunto desde los 22'50" de la actuación del histórico título en la liguilla del carnaval, tercera rueda de la competencia en el Teatro de Verano, donde ya es una de las 10 mejores formaciones murgueras y tiene altas posibilidades de estar bien arriba en las posiciones finales, que se conocerán el próximo miércoles en la noche de fallos.

Más noticias
Doña Bastarda en el concurso de carnaval en 2026.
CARNAVAL 2026

Doña Bastarda y una nueva polémica sobre la murga de la que todos hablan: Joselo López la trató de oportunista

La Trasnochada: Lucía Fernández, protagonista en uno de los mejores cuplé del año.
CARNAVAL 2026

La maestra de La Trasnochada y algo que se repite aunque cambien los gobiernos, ¿el mejor cuplé de murga?

La Nueva Milonga, que debutó en el concurso carnavalero en 1952 y fue liderada durante mucho tiempo por uno de los directores de murga más emblemáticos, Rómulo Ángel Pirri -más conocido como "Tito" Pastrana, fallecido en 1999-, solo ganó el primer premio de murgas una vez, en el año 1985 y en forma compartida, dado el empate en el primer puesto con Los Saltimbanquis y Los Arlequines.

Los olores son la llave del portón de la memoria Los olores son la llave del portón de la memoria

El contexto

Este año el espectáculo de La Nueva Milonga se tituló "Las nuevas tendencias". Con la dirección responsable de Álvaro Santos, los textos creados por Marcel Keoroglian, Maximiliano Xicart, Patricia Tardi, Ignacio Talavera y Guillermo Lamolle y la dirección escénica de Rafael Antognazza, la murga tiene entre sus figuras principales al exparodista y ahora cupletero Fabrizio Silvera y a los experientes Maximiliano Pérez, Emiliano Muñoz, Marcelo Luzardo y Edén Iturrioz, entre otros componentes relevantes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lanueva_milonga/status/2027127527567687946&partner=&hide_thread=false

Otro cuplé destacado en el carnaval 2026

Ese momento especial en el repertorio, el culplé con la canción a los olores, dura tres minutos y comienza con un recitado de Antognazza, que da paso a la participación de uno de los mejores coros murgueros en este concurso carnavalero.

"la textura de la arena de la playa del Cerro

el sabor de los nísperos en Valeriano y Verdi

el color de las casas del barrio Reus

hay una murga ensayando en el Industria

y Montevideo tiene olor a Montevideo"

Embed - La Nueva Milonga - Etapa 7 de la Liguilla - Carnaval 2026

Temas:

murga Carnaval Carnaval 2026 Concurso de carnaval Montevideo

Seguí leyendo

Las más leídas

Grupo Vierci formaliza la adqusición de Ta-Ta, San Roque y BAS
DECISIÓN

Grupo Vierci formaliza la adqusición de Ta-Ta, San Roque y BAS

Consejo de Ministros de diciembre de 2025. Archivo
PRIMER AÑO DE GOBIERNO

Cae la evaluación del gobierno de Yamandú Orsi: 23% tiene juicios positivos y 38% negativos, según encuesta de Opción

Archivo: la sede de la Suprema Corte de Justicia
ARMADA

Pasado reciente: niegan derecho a viajar a militar para el que Fiscalía pidió prisión por cómplice pese a que se negó a torturar

La Diaria anunció la compra de la radio M24: los detalles y lo que comunicó a sus suscriptores
MEDIOS

La Diaria anunció la compra de la radio M24: los detalles y lo que comunicó a sus suscriptores

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos