Canción a los olores, el cuplé que la murga La Nueva Milonga creó para el carnaval y quedará para la historia

La Nueva Milonga protagoniza este año uno de los mejores espectáculos de murga en el concurso de carnaval y tiene en su show de 45 minutos un momento , un cuplé-canción, con las características suficientes como para quedar en una selecta lista de piezas que perdurarán, dada su calidad .

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

Se trata de un tema que fue titulado "Canción a los olores" , y que al concluir lleva, firmado por el canto de un potente coro, una suerte de nueva marca registrada la para conocida "murga-murga" del barrio Unión: "la murga de los olores" .

Ese instante del espectáculo puede verse en el video adjunto desde los 22'50" de la actuación del histórico título en la liguilla del carnaval, tercera rueda de la competencia en el Teatro de Verano , donde ya es una de las 10 mejores formaciones murgueras y tiene altas posibilidades de estar bien arriba en las posiciones finales, que se conocerán el próximo miércoles en la noche de fallos.

CARNAVAL 2026 La maestra de La Trasnochada y algo que se repite aunque cambien los gobiernos, ¿el mejor cuplé de murga?

CARNAVAL 2026 Doña Bastarda y una nueva polémica sobre la murga de la que todos hablan: Joselo López la trató de oportunista

La Nueva Milonga, que debutó en el concurso carnavalero en 1952 y fue liderada durante mucho tiempo por uno de los directores de murga más emblemáticos, Rómulo Ángel Pirri -más conocido como "Tito" Pastrana, fallecido en 1999-, solo ganó el primer premio de murgas una vez, en el año 1985 y en forma compartida, dado el empate en el primer puesto con Los Saltimbanquis y Los Arlequines.

Los olores son la llave del portón de la memoria Los olores son la llave del portón de la memoria

El contexto

Este año el espectáculo de La Nueva Milonga se tituló "Las nuevas tendencias". Con la dirección responsable de Álvaro Santos, los textos creados por Marcel Keoroglian, Maximiliano Xicart, Patricia Tardi, Ignacio Talavera y Guillermo Lamolle y la dirección escénica de Rafael Antognazza, la murga tiene entre sus figuras principales al exparodista y ahora cupletero Fabrizio Silvera y a los experientes Maximiliano Pérez, Emiliano Muñoz, Marcelo Luzardo y Edén Iturrioz, entre otros componentes relevantes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lanueva_milonga/status/2027127527567687946&partner=&hide_thread=false manijeando pa mañana pic.twitter.com/jnCMe9Q3VM — La Nueva Milonga (@lanueva_milonga) February 26, 2026

Otro cuplé destacado en el carnaval 2026

Ese momento especial en el repertorio, el culplé con la canción a los olores, dura tres minutos y comienza con un recitado de Antognazza, que da paso a la participación de uno de los mejores coros murgueros en este concurso carnavalero.

"la textura de la arena de la playa del Cerro

el sabor de los nísperos en Valeriano y Verdi

el color de las casas del barrio Reus

hay una murga ensayando en el Industria

y Montevideo tiene olor a Montevideo"