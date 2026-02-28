La lista de tablados y espectáculos de carnaval para este fin de semana

Carnaval 2026: quedan pocas noches con funciones en los tablados.

Con la zafra del carnaval 2026 próxima a concluir, dado que habrá espectáculos como mucho hasta el fin de semana del 7 y 8 de marzo, este fin de semana habrá varias propuestas, con base en la grilla de cartelera de tablados informada desde Daecpu.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

MQL 5 Comparsa Más Que Lonja. Concurso de carnaval en el Teatro de Verano Con relación al concurso de carnaval, que se desarrolla en el Teatro de Verano del Parque Rodó, este sábado se realizará la etapa 7 de la liguilla (desde las 20.30 se presentarán la comparsa Integración y las murgas Los Diablos Verdes y La Gran Muñeca) y este domingo la etapa 2 que fuera postergada el domingo pasado (concursarán la comparsa Yambo Kenia, los humoristas Sociedad Anónima y la murga Patos Cabreros).

En el caso de los tablados, funcionarán este sábado y domingo los privados, varios de la red de escenarios populares con la entrada a $ 120 y habrá algunas propuestas de escenarios en los que no se cobrará entrada (en las chatas móviles de la Intendencia de Montevideo y el Carnaval de a Pie de Daecpu).

SA 6 Humoristas Sociedad Anónima. Los tablados del sábado 28 JULIA ARÉVALO

20:00 - CABALLEROS 20:50 - DOÑA BASTARDA 21:50 - LA NUEVA MILONGA 22:50 - UN TÍTULO VIEJO 23:50 - CYRANOS MONUMENTAL DE LA COSTA 20:00 - MADAME GÓTICA 20:50 - MOMOSAPIENS 21:50 - CABALLEROS 22:50 - ZÍNGAROS 23:50 - FALTA Y RESTO 00:50 - LA TRASNOCHADA PUNTA DE RIELES 20:50 - PATOS CABREROS 21:50 - HERENCIA ANCESTRAL 22:50 - CAYÓ LA CABRA 23:50 - ZÍNGAROS MOLINO DEL GALGO 20:50 - HOUSE 21:50 - MADAME GÓTICA 22:50 - LOS ROLIN 23:50 - DON BOCHINCHE Y CIA ARBOLITO - EL TEJANO 20:50 - DE TODAS PARTES 21:50 - MÁS QUE LONJA 23:50 - JARDÍN DEL PUEBLO 00:50 - CARAMBOLA TEATRO DE BARRIO LAVALLEJA 20:00 - ZÍNGAROS 20:50 - CAYÓ LA CABRA 21:50 - CURTIDORES DE HONGOS 22:50 - CABALLEROS CLUB MALVÍN 20:00 - TABÚ 20:50 - FALTA Y RESTO 21:50 - LOS ROLIN 22:50 - LA TRASNOCHADA 23:50 - MOMOSAPIENS TABLADO DEL PARQUE 20:00 - CARAMBOLA 20:50 - VALORES 21:50 - CAYÓ LA CABRA 22:50 - DOÑA BASTARDA 23:50 - PATOS CABREROS PLAZA 1° DE MAYO 20:00 - LOS CHOBYS 20:50 - UN TÍTULO VIEJO 21:50 - PATOS CABREROS 22:50 - VALORES 23:50 - LA NUEVA MILONGA 00:50 - DOÑA BASTARDA PASO DE LAS DURANAS 20:00 - LA SARA DEL CORDON 20:50 - LA MARGARITA 21:50 - LOS CHOBYS 22:50 - TABÚ TEATRO MOVIE - MONTEVIDEO SHOPPING CENTER 20:00 - LA NUEVA MILONGA 20:50 - LA SARA DEL CORDÓN 21:50 - FALTA Y RESTO 22:50 - QUESO MAGRO MUSEO DEL CARNAVAL 20:00 - HERENCIA ANCESTRAL 20:50 - LA COMPAÑÍA 21:50 - CYRANOS 22:50 - LA NUEVA MILONGA 23:50 - DOÑA BASTARDA NUEVO CARROUSEL DAECPU DEL PASO MOLINO 20:00 - GÉMINIS 20:50 - CYRANOS 21:50 - DOÑA BASTARDA 22:50 - PATOS CABREROS 23:50 - LOS MUCHACHOS VELÓDROMO MUNICIPAL 19:30 - LA MOJIGATA 20:00 - FALTA Y RESTO 20:50 - SOCIEDAD ANÓNIMA 21:50 - MOMOSAPIENS 22:50 - LA MARGARITA 23:50 - LA TRASNOCHADA 00:50 - CURTIDORES DE HONGOS MONTE DE LA FRANCESA 20:00 - DOÑA BASTARDA 20:50 - MAS QUE LONJA 21:50 - JARDÍN DEL PUEBLO 22:50 - LA MOJIGATA 23:50 - CABALLEROS 00:50 - SOCIEDAD ANÓNIMA ESCENARIO EN CANELONES 00:50 - CAYÓ LA CABRA ESCENARIOS MÓVILES - ENTRADA GRATUITA - PLAZA BOB MARLEY INGAVI Y CANSTATT 20:00 - MI VIEJA MULA 20:50 - LOS MUCHACHOS 21:50 - YAMBO KENIA BARRIO A BARRIO - ENTRADA GRATUITA - UCRANIA Y GRAL. EDUARDO DA COSTA 20:00 - LOS ROLIN 20:50 - JARDÍN DEL PUEBLO 21:50 - GÉMINIS 22:50 - LOS MUCHACHOS La Compañía 4 Revista La Compañía. Los tablados del domingo 1° NUEVO CARROUSEL DAECPU DEL PASO MOLINO 20:00 - BAFO DA ONCA 20:50 - LA GRAN MUÑECA 21:50 - FALTA Y RESTO 22:50 - MOMOSAPIENS 23:50 - ZÍNGAROS TABLADO DEL PARQUE 20:00 - DON BOCHINCHE Y CIA 20:50 - LA SARA DEL CORDÓN 21:50 - DOÑA BASTARDA 22:50 - LA GRAN MUÑECA 23:50 - FALTA Y RESTO CLUB MALVÍN 19:30 - LA SARA DEL CORDÓN 20:00 - LOS CHOBYS 20:50 - LA TRASNOCHADA 21:50 - VALORES 22:50 - LA NUEVA MILONGA 23:50 - CAYÓ LA CABRA PLAZA 1° DE MAYO 20:00 - MADAME GÓTICA 20:50 - QUESO MAGRO 21:50 - ZÍNGAROS 22:50 - FALTA Y RESTO 23:50 - LA TRASNOCHADA VELÓDROMO MUNICIPAL 19:30 - GÉMINIS 20:00 - UN TÍTULO VIEJO 20:50 - VALORES 21:50 - QUESO MAGRO 22:50 - DOÑA BASTARDA 23:50 - LA NUEVA MILONGA 00:50 - LOS DIABLOS VERDES CARNAVAL DE A PIE - DAECPU - ENTRADA GRATUITA - AV. CARLOS MARÍA RAMÍREZ Y RIVERA INDARTE 20:00 - GENTE GRANDE 20:50 - MADAME GÓTICA 21:50 - CAYÓ LA CABRA 22:50 - LA SARA DEL CORDÓN Caballeros 2 Parodistas Caballeros. Fuentes: Daecpu / IM / programadores de escenarios (puede haber cambios de último momento)