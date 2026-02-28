La lista de tablados y espectáculos de carnaval para este fin de semana
Este fin de semana habrá actividades de carnaval en el Teatro de Verano, en tablados privados, en los populares y habrá carnaval gratuito
28 de febrero 2026 - 5:00hs
Carnaval 2026: quedan pocas noches con funciones en los tablados.
Con la zafra del carnaval 2026 próxima a concluir, dado que habrá espectáculos como mucho hasta el fin de semana del 7 y 8 de marzo, este fin de semana habrá varias propuestas, con base en la grilla de cartelera de tablados informada desde Daecpu.
Concurso de carnaval en el Teatro de Verano
Con relación al concurso de carnaval, que se desarrolla en el Teatro de Verano del Parque Rodó, este sábado se realizará la etapa 7 de la liguilla (desde las 20.30 se presentarán la comparsa Integración y las murgas Los Diablos Verdes y La Gran Muñeca) y este domingo la etapa 2 que fuera postergada el domingo pasado (concursarán la comparsa Yambo Kenia, los humoristas Sociedad Anónima y la murga Patos Cabreros).
En el caso de los tablados, funcionarán este sábado y domingo los privados, varios de la red de escenarios populares con la entrada a $ 120 y habrá algunas propuestas de escenarios en los que no se cobrará entrada (en las chatas móviles de la Intendencia de Montevideo y el Carnaval de a Pie de Daecpu).