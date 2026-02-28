Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

/ Cultura y Espectáculos / Carnaval / CARNAVAL 2026

La lista de tablados y espectáculos de carnaval para este fin de semana

Este fin de semana habrá actividades de carnaval en el Teatro de Verano, en tablados privados, en los populares y habrá carnaval gratuito

28 de febrero 2026 - 5:00hs
Carnaval 2026: quedan pocas noches con funciones en los tablados.

Carnaval 2026: quedan pocas noches con funciones en los tablados.

Con la zafra del carnaval 2026 próxima a concluir, dado que habrá espectáculos como mucho hasta el fin de semana del 7 y 8 de marzo, este fin de semana habrá varias propuestas, con base en la grilla de cartelera de tablados informada desde Daecpu.

MQL 5
Comparsa M&aacute;s Que Lonja.

Comparsa Más Que Lonja.

Concurso de carnaval en el Teatro de Verano

Con relación al concurso de carnaval, que se desarrolla en el Teatro de Verano del Parque Rodó, este sábado se realizará la etapa 7 de la liguilla (desde las 20.30 se presentarán la comparsa Integración y las murgas Los Diablos Verdes y La Gran Muñeca) y este domingo la etapa 2 que fuera postergada el domingo pasado (concursarán la comparsa Yambo Kenia, los humoristas Sociedad Anónima y la murga Patos Cabreros).

En el caso de los tablados, funcionarán este sábado y domingo los privados, varios de la red de escenarios populares con la entrada a $ 120 y habrá algunas propuestas de escenarios en los que no se cobrará entrada (en las chatas móviles de la Intendencia de Montevideo y el Carnaval de a Pie de Daecpu).

Más noticias
Murga Cayó la Cabra 2026.
CARNAVAL 2026

Dura crítica de la murga Cayó la Cabra a la Intendencia de Montevideo con Mario Bergara en el Teatro de Verano

La Trasnochada: Lucía Fernández, protagonista en uno de los mejores cuplé del año.
CARNAVAL 2026

La maestra de La Trasnochada y algo que se repite aunque cambien los gobiernos, ¿el mejor cuplé de murga?

SA 6
Humoristas Sociedad An&oacute;nima.

Humoristas Sociedad Anónima.

Los tablados del sábado 28

JULIA ARÉVALO

20:00 - CABALLEROS

20:50 - DOÑA BASTARDA

21:50 - LA NUEVA MILONGA

22:50 - UN TÍTULO VIEJO

23:50 - CYRANOS

MONUMENTAL DE LA COSTA

20:00 - MADAME GÓTICA

20:50 - MOMOSAPIENS

21:50 - CABALLEROS

22:50 - ZÍNGAROS

23:50 - FALTA Y RESTO

00:50 - LA TRASNOCHADA

PUNTA DE RIELES

20:50 - PATOS CABREROS

21:50 - HERENCIA ANCESTRAL

22:50 - CAYÓ LA CABRA

23:50 - ZÍNGAROS

MOLINO DEL GALGO

20:50 - HOUSE

21:50 - MADAME GÓTICA

22:50 - LOS ROLIN

23:50 - DON BOCHINCHE Y CIA

ARBOLITO - EL TEJANO

20:50 - DE TODAS PARTES

21:50 - MÁS QUE LONJA

23:50 - JARDÍN DEL PUEBLO

00:50 - CARAMBOLA

TEATRO DE BARRIO LAVALLEJA

20:00 - ZÍNGAROS

20:50 - CAYÓ LA CABRA

21:50 - CURTIDORES DE HONGOS

22:50 - CABALLEROS

CLUB MALVÍN

20:00 - TABÚ

20:50 - FALTA Y RESTO

21:50 - LOS ROLIN

22:50 - LA TRASNOCHADA

23:50 - MOMOSAPIENS

TABLADO DEL PARQUE

20:00 - CARAMBOLA

20:50 - VALORES

21:50 - CAYÓ LA CABRA

22:50 - DOÑA BASTARDA

23:50 - PATOS CABREROS

PLAZA 1° DE MAYO

20:00 - LOS CHOBYS

20:50 - UN TÍTULO VIEJO

21:50 - PATOS CABREROS

22:50 - VALORES

23:50 - LA NUEVA MILONGA

00:50 - DOÑA BASTARDA

PASO DE LAS DURANAS

20:00 - LA SARA DEL CORDON

20:50 - LA MARGARITA

21:50 - LOS CHOBYS

22:50 - TABÚ

TEATRO MOVIE - MONTEVIDEO SHOPPING CENTER

20:00 - LA NUEVA MILONGA

20:50 - LA SARA DEL CORDÓN

21:50 - FALTA Y RESTO

22:50 - QUESO MAGRO

MUSEO DEL CARNAVAL

20:00 - HERENCIA ANCESTRAL

20:50 - LA COMPAÑÍA

21:50 - CYRANOS

22:50 - LA NUEVA MILONGA

23:50 - DOÑA BASTARDA

NUEVO CARROUSEL DAECPU DEL PASO MOLINO

20:00 - GÉMINIS

20:50 - CYRANOS

21:50 - DOÑA BASTARDA

22:50 - PATOS CABREROS

23:50 - LOS MUCHACHOS

VELÓDROMO MUNICIPAL

19:30 - LA MOJIGATA

20:00 - FALTA Y RESTO

20:50 - SOCIEDAD ANÓNIMA

21:50 - MOMOSAPIENS

22:50 - LA MARGARITA

23:50 - LA TRASNOCHADA

00:50 - CURTIDORES DE HONGOS

MONTE DE LA FRANCESA

20:00 - DOÑA BASTARDA

20:50 - MAS QUE LONJA

21:50 - JARDÍN DEL PUEBLO

22:50 - LA MOJIGATA

23:50 - CABALLEROS

00:50 - SOCIEDAD ANÓNIMA

ESCENARIO EN CANELONES

00:50 - CAYÓ LA CABRA

ESCENARIOS MÓVILES - ENTRADA GRATUITA - PLAZA BOB MARLEY INGAVI Y CANSTATT

20:00 - MI VIEJA MULA

20:50 - LOS MUCHACHOS

21:50 - YAMBO KENIA

BARRIO A BARRIO - ENTRADA GRATUITA - UCRANIA Y GRAL. EDUARDO DA COSTA

20:00 - LOS ROLIN

20:50 - JARDÍN DEL PUEBLO

21:50 - GÉMINIS

22:50 - LOS MUCHACHOS

La Compañía 4
Revista La Compa&ntilde;&iacute;a.

Revista La Compañía.

Los tablados del domingo 1°

NUEVO CARROUSEL DAECPU DEL PASO MOLINO

20:00 - BAFO DA ONCA

20:50 - LA GRAN MUÑECA

21:50 - FALTA Y RESTO

22:50 - MOMOSAPIENS

23:50 - ZÍNGAROS

TABLADO DEL PARQUE

20:00 - DON BOCHINCHE Y CIA

20:50 - LA SARA DEL CORDÓN

21:50 - DOÑA BASTARDA

22:50 - LA GRAN MUÑECA

23:50 - FALTA Y RESTO

CLUB MALVÍN

19:30 - LA SARA DEL CORDÓN

20:00 - LOS CHOBYS

20:50 - LA TRASNOCHADA

21:50 - VALORES

22:50 - LA NUEVA MILONGA

23:50 - CAYÓ LA CABRA

PLAZA 1° DE MAYO

20:00 - MADAME GÓTICA

20:50 - QUESO MAGRO

21:50 - ZÍNGAROS

22:50 - FALTA Y RESTO

23:50 - LA TRASNOCHADA

VELÓDROMO MUNICIPAL

19:30 - GÉMINIS

20:00 - UN TÍTULO VIEJO

20:50 - VALORES

21:50 - QUESO MAGRO

22:50 - DOÑA BASTARDA

23:50 - LA NUEVA MILONGA

00:50 - LOS DIABLOS VERDES

CARNAVAL DE A PIE - DAECPU - ENTRADA GRATUITA - AV. CARLOS MARÍA RAMÍREZ Y RIVERA INDARTE

20:00 - GENTE GRANDE

20:50 - MADAME GÓTICA

21:50 - CAYÓ LA CABRA

22:50 - LA SARA DEL CORDÓN

Caballeros 2
Parodistas Caballeros.

Parodistas Caballeros.

Fuentes: Daecpu / IM / programadores de escenarios (puede haber cambios de último momento)

Temas:

Carnaval Tablados Daecpu Teatro de Verano Carnaval 2026

