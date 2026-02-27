Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
21°C
cielo claro
Sábado:
Mín  16°
Máx  26°

Siguenos en:

/ Cultura y Espectáculos / Carnaval / HIJOS DEL CARNAVAL

Gastón Sosa y Carolina Favier, una familia en el corazón de Zíngaros: la evolución del Parodismo, ser padres en Carnaval y por qué hay que "defender" la fiesta

Hijos del Carnaval es la serie de video de El Observador en el que las familias del carnaval comparten experiencias, anécdotas e ilusiones en torno a la fiesta popular. En esta entrega, la familia detrás de Zíngaros.

27 de febrero 2026 - 12:00hs
Embed - Hijos del Carnaval: Gastón Sosa y Carolina Favier, una familia en el corazón de Zíngaros

Dos filas de 16 sillas enfrentadas atraviesan el salón. Cada una, como una estación de Carnaval, tiene todo perfectamente ordenado para cada uno de los componentes: desde el gorro hasta los zapatos. Los detalles brillantes del vestuario de los Zíngaros esperan por la defensa del espectáculo.

El movimiento de las horas previas a la presentación de los Zíngaros en el Teatro de Verano es constante y preciso. Mientras las maquilladoras pintan los rostros de los carnavaleros, el tiempo los acerca cada vez más a la actuación de la segunda rueda en el Concurso Oficial. Una instancia especial, en la que el conjunto de Parodistas apostaba a entrar entre los liguilleros después de un año en el que quedaron fuera de la selección. Y lo lograron.

En un rincón alejado del movimiento, Gastón Sosa y Carolina Favier hablan con El Observador sobre la pasión por el Carnaval, algunos de los momentos históricos del conjunto, la evolución de la categoría y cómo ven a sus hijas crecer en una infancia carnavalera. La pareja, padres de Federica y Jazmín, se ha convertido en el corazón de los Zíngaros, luego del fallecimiento de Ariel "Pinocho" Sosa.

Más noticias
Montevideo desde el aire
ARQUITECTURA Y URBANISMO

La vida en 25m²: ¿qué implica vivir en un monoambiente en Montevideo?

La Trasnochada: Lucía Fernández, protagonista en uno de los mejores cuplé del año.
CARNAVAL 2026

La maestra de La Trasnochada y algo que se repite aunque cambien los gobiernos, ¿el mejor cuplé de murga?

Sobre los momentos más altos y los más bajos de su experiencia en Carnaval, el rol de las mujeres en el Parodismo, el anhelo de consagrarse como los más ganadores de la categoría y la participación del público en el Teatro de Verano hablaron en Hijos del Carnaval.

Temas:

Gastón Sosa Carolina Favier Zíngaros Carnaval

Seguí leyendo

Las más leídas

El Sporothrix brasiliensis visto en microscopio y su afectación a humanos y gatos
INFECCIONES

Nueva especie de un conocido hongo ya causó un brote en Uruguay: se transmite de gatos a humanos

Juan Salgado, expresidente de Cutcsa
CAMBIO DE MANDO

Juan Salgado dejó la presidencia de Cutcsa después de 30 años: la empresa será dirigida por su hijo Juan Pablo

Cristina Lustemberg, ministra de Salud Pública
TRIHALOMETANOS EN EL AGUA

Lustemberg aseguró que toma "agua de OSE con un filtro": Ambiente, Salud Pública y OSE se reúnen por nivel de trihalometanos detectado

Federico Barrandeguy
SEGUNDA RONDA

Guaraní 1-2 Juventud por Copa Libertadores: otra hazaña de los pedrenses que ganaron en Asunción y pasaron a la tercera ronda

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos