Gastón Sosa y Carolina Favier, una familia en el corazón de Zíngaros: la evolución del Parodismo, ser padres en Carnaval y por qué hay que "defender" la fiesta

Embed - Hijos del Carnaval: Gastón Sosa y Carolina Favier, una familia en el corazón de Zíngaros Dos filas de 16 sillas enfrentadas atraviesan el salón. Cada una, como una estación de Carnaval, tiene todo perfectamente ordenado para cada uno de los componentes: desde el gorro hasta los zapatos. Los detalles brillantes del vestuario de los Zíngaros esperan por la defensa del espectáculo.

El movimiento de las horas previas a la presentación de los Zíngaros en el Teatro de Verano es constante y preciso. Mientras las maquilladoras pintan los rostros de los carnavaleros, el tiempo los acerca cada vez más a la actuación de la segunda rueda en el Concurso Oficial. Una instancia especial, en la que el conjunto de Parodistas apostaba a entrar entre los liguilleros después de un año en el que quedaron fuera de la selección. Y lo lograron.

En un rincón alejado del movimiento, Gastón Sosa y Carolina Favier hablan con El Observador sobre la pasión por el Carnaval, algunos de los momentos históricos del conjunto, la evolución de la categoría y cómo ven a sus hijas crecer en una infancia carnavalera. La pareja, padres de Federica y Jazmín, se ha convertido en el corazón de los Zíngaros, luego del fallecimiento de Ariel "Pinocho" Sosa.

Sobre los momentos más altos y los más bajos de su experiencia en Carnaval, el rol de las mujeres en el Parodismo, el anhelo de consagrarse como los más ganadores de la categoría y la participación del público en el Teatro de Verano hablaron en Hijos del Carnaval.