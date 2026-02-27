"No se eligió por un tema de familiaridad", dijo Juan Salgado que dejó la presidencia de Cutcsa a su hijo Juan Pablo

El empresario transportista, Juan Salgado , que dejó la presidencia de Cutcsa a su hijo Juan Pablo Salgado , aseguró que "no se eligió por un tema de familiaridad" a su sucesor.

Juan Antonio Salgado lideró la Compañía Uruguaya de Transportes Colectivos S.A (Cutcsa) durante 30 años e inició un proceso de transición en 2019 que contó con varias etapas para dejarle el cargo a su hijo.

" Juan Pablo era la persona en la que íbamos a apostar , esperábamos no equivocarnos, era una prueba", dijo el expresidente de la empresa entrevistado este viernes por Desayunos Informales de Canal 12.

"Fue participante fundamental de toda esta transformación del cambio de matriz energética , creemos que estamos en la última etapa de la transición con el cargo y la responsabilidad, tiene todas las potestades para ejercer el cargo", agregó Salgado este viernes. En 2019, año en el que inició la transición, Cutcsa tenía un solo bus eléctrico y hoy tiene 281 .

En los últimos años, cuando el flamante presidente era vocal "estuvo trabajando al lado de la presidencia, sin el cargo". El pasaje de mando del expresidente de 66 años a su hijo fue definido por autoridades empresariales como "un mero acto administrativo", debido a que la compañía continúa con sus lineamientos.

Salgado continuará en el directorio de la empresa y además como presidente de la Cámara Uruguaya del Transporte. "Lo que haremos es acompañarlo (a su hijo) hasta que termine el período que tenemos sobre mediados del 2027 para estar ahí brindando la experiencia que tenemos", agregó.

En una entrevista a Forbes Uruguay en agosto de 2025, Salgado había adelantado que "nunca" se iría de la empresa. "No me voy a ir nunca de Cutcsa. Nunca. Seguiré colaborando en forma honoraria, ya no en la primera línea. Voy a estar acá toda mi vida", señaló en aquella oportunidad.

Este viernes, Salgado contó desde 2016 su hijo se vio interesado "en participar en colectivos y lugares de discusión". "En su momento estuvo en La Española como directivo, en el club Cutcsa y es ahí que elegimos", contó.

La empresa nació en 1937 y actualmente conecta a más de 130 puntos de Montevideo, también llegado a los departamentos de San José y Canelones.

Durante el período de transición entre los presidentes, aconteció la pandemia del coronavirus, que implicó una baja en la venta de boletos del transporte público en Montevideo hasta el día de hoy.

También en este período de tiempo sucedió el accidente en el que una unidad de la línea 121 terminó en la orilla de la playa de Pocitos luego de circular a contramano y a toda velocidad durante 10 cuadras por Avenida Brasil. Este accidente de octubre de 2024 dejó como saldo la muerte de una mujer de 55 años.

Renders del túnel por debajo de la Avenida 18 de Julio que se prevé hacer en el marco de la reforma del transporte metropolitano Foto: Documento del BID

Consultado sobre el túnel de la Avenida 18 de Julio para ómnibus especialmente articulados, Salgado respondió que están esperando una nueva reunión con las autoridades.

"Nosotros queremos que el transporte tenga las obras de viabilidad para hacer más ágil, para ser una opción a dejar en algunos casos el auto. (Pero) Nosotros no opinamos si hay que hacer un túnel de todo 18, si es de la mitad, si hay que hacerlo o cuál es el vehículo que va ser el troncal que es la parte fundamental de toda esta reforma", agregó el expresidente de Cutcsa.

"Nos parece para el área metropolitana buenísimo sacar ómnibus superpuestos que todos vemos en 18 y 8 de octubre, y que sobren 200 unidades que están vacíos durante todo el día por los mismos recorridos. Ese troncal nos permita que sin aumentar los costos tengamos esas 200 unidades para hacer un entramado en todo Montevideo, mejorando algunos recorridos que hoy no se pueden poner porque sería aumentar costos", sentenció.