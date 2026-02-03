Perspectivas empresariales para 2026: ¿Qué esperan los líderes de Cutcsa, Buquebus, ACAU y LACC para la movilidad?

Cuatro actores fundamentales de la movilidad en Uruguay dan su visión sobre el último año y las perspectivas que vislumbran para este 2026.

En el transporte colectivo, el presidente de Cutcsa lleva adelante la transformación eléctrica de su flota, al tiempo que asiste a la caída de un 4% en la venta de boletos que “enciende una luz amarilla” sobre el sector. La contracara es lo que sucede con el crecimiento del parque automotor que crece a tasas históricas con fuerte impulso, una vez más, de la movilidad eléctrica. En este sentido el gerente general de ACAU celebra el dinamismo del mercado que deriva en un parque automotor más seguro.

En el Río de la Plata, Buquebus también apuesta a la energía eléctrica con un nuevo ferry que llega para atender a pasajeros cada vez más informados y especializados.

Mientras que en el transporte de carga LACC le hace frente al boom del e-commerce con nuevas inversiones que apuestan a consolidar al aeropuerto como una plataforma logística multimodal.

Juan Salgado, presidente de Cutcsa

Para Juan Salgado el 2025 tuvo “ luces y sombras”. “Lo positivo del año es que se continuó avanzando con fuertes intervenciones en todo el sistema de transporte, especialmente en el área de tecnologías”, apunta el titular de la principal empresa de transporte colectivo del país.

Cutcsa apostó por la modernización y culminó el 2025 con el 25 % de su flota renovada con coches cien por ciento eléctricos. “Esta transformación es muy importante tanto para el cuidado del medio ambiente, la descarbonización del aire, como para el fortalecimiento de la matriz energética, marcando un avance significativo hacia un transporte más sostenible y eficiente”, remarca Salgado.

Por otro lado, en las sombras, el presidente de Cutcsa encuentra que el mercado registró un leve descenso del 4 % en la venta de boletos del transporte urbano y suburbano. “Esta situación derivó en la necesidad de seguir ajustando costos que aún enfrentan las empresas de transporte, las cuales continúan amortizando el endeudamiento generado durante la pandemia”, señala Juan Salgado y apunta que la caída de este porcentaje del mercado “enciende una luz amarilla sobre la situación actual del sector y plantea desafíos que deberán ser atendidos para garantizar su estabilidad a futuro”.

Juan-Salgado-DB_01.webp Diego Battiste

Para el líder de Cutcsa ,el crecimiento para 2026 en el área metropolitana se dará en la medida en que se implementen fórmulas orientadas a mejorar la movilidad. “A esto se suma la incorporación de nuevas tecnologías, especialmente en lo referente a las boleteras electrónicas en todo el sistema metropolitano”, remarca. Desde su perspectiva, esta modernización permitirá realizar los pagos de forma más ágil y eficiente, contribuyendo a abaratar los costos del viaje. “Los usuarios podrán abonar mediante tarjetas de débito, crédito, códigos QR, entre otras modalidades que actualmente están siendo analizadas por los técnicos”, proyecta.

Para este año Salgado desea, para todo el sector del transporte de pasajeros, frenar la caída del mercado y lograr una mejora sostenida en la calidad del servicio. “Para ello, resulta fundamental que las políticas del Estado y de las intendencias prioricen, especialmente en el área metropolitana, la movilidad del transporte colectivo por sobre el transporte individual, promoviendo un sistema más eficiente, accesible y sostenible”, finaliza el presidente de Cutcsa y de la Cámara de Transporte del Uruguay.

Rosario García, gerente comercial de Buquebus

Un viajero cada más informado y sostenible. Esta es la percepción de Rosario García, gerente comercial de Buquebus, la tendencia de los turistas en 2025 y que se proyecta para 2026. Para ella el 2025 requirió de mucho trabajo y mayores de esfuerzos de promoción y ventas en ambos lados del Río de la Plata.

“Mejoramos modificando nuestro sitio web y cambiando el sistema de reservas que facilitó el proceso de reserva y de pago a nuestros clientes B2C y B2B, este proceso fue acompañado con eventos de descuentos importantes y alianzas con grupos de beneficios, lo que nos permitió aumentar la demanda”, analiza la gerente y asevera que el mercado uruguayo y el argentino respondieron de acuerdo a sus expectativas.

En líneas generales respecto al sector de movilidad y, en particular, al transporte fluvial García advierte que el pasajero se encuentra “mucho más informado” y “sabe cómo manejarse para conseguir la mejor relación calidad precio en menos clics”.

Sobre la demanda de viajes, la gerente comercial de Buquebus sostiene que “la gente cada vez está viajando más y modificando su forma para la búsqueda de información (a través de la inteligencia artificial) para el armado de sus itinerarios y experiencias a realizar en los destinos”.

WhatsApp Image 2026-02-02 at 11.30.49 AM (1)

En esta línea, afirma que hay una marcada tendencia hacia el cuidado del medioambiente y la sostenibilidad en general. “Entendemos que Uruguay como destino hoy encaja perfectamente en esos parámetros y en Buquebus nos preparamos para ampliar la conectividad ampliando las capacidad y reduciendo las emisiones, aumentando el confort y con la máxima seguridad”, reflexiona.

A propósito, Buquebus proyecta para este primer trimestre del año la puesta en marcha de su primer buque cien por ciento eléctrico que cubrirá la ruta marítima entre Colonia y Buenos Aires.

Se trata de un ferry con capacidad para transportar 2.100 pasajeros, el doble que el buque Francisco.

Ignacio Paz, gerente de la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay

“Las cifras récord de venta de automóviles hacen que la evaluación claramente sea positiva y buena desde todos los puntos de vista”, dice Paz en referencia al 2025 para el sector automotor.

En 2025 la venta de autos cero kilómetro volvió a marcar un hito histórico en Uruguay y se posicionó un 8,4% por encima al 2024 con 71.442 unidades vendidas.

Estas cifras récord del año impactan en el mercado, en los comerciantes, pero también en la modernización del parque automotor que también incide en una mayor seguridad, “y gran parte de la explicación está dada por el crecimiento que han tenido los vehículos eléctricos”, subraya Paz en intercambio con Café y Negocios.

“Y eso va en línea con la política de Estado que se ha mantenido a través de los distintos signos políticos que han gobernado. Eso habla de una estabilidad, de una seguridad, seguridad jurídica y acompañado por un dólar que se encuentra muy estable hace muchos años”.

Ignacio Paz, gerente de Acau. Joaquín Ormando

“El dólar es relevante en un mercado 100 % dolarizado como es el automotriz”, dice Paz y apunta que su estabilidad en torno a los $40 durante muchos años “también ayuda”.

Para el 2026, Paz afirma que de mantenerse las reglas de juego, “y acá hablo del dólar como un actor principal” y las condiciones tributarias el mercado no debería bajar.

“Infelizmente ya vimos que subieron un poquito las patentes para los eléctricos”, afirmó el titular de ACAU que apuesta a que se mantengan los beneficios.

“La seguridad está formada por tres puntas importantes, una es el auto, la otra es el conductor y la otra es la infraestructura. En lo que refiere a autos, si se moderniza el parque estamos colaborando con la seguridad vial y es lo que a todos nos importa”, subraya Paz y hace hincapié en su deseo de que para 2026 baje la siniestralidad.

Bruno Güella, gerente general de Latin América Cargo City

El 2025 fue un año muy significativo para Latin America Cargo City que además de atender a la comunidad logística y registrar un aumento del 10% en el volumen de toneladas procesadas en comparación con 2024, fue un actor clave en un año donde el e-commerce a nivel global escaló y tuvo fuerte impacto en Uruguay.

“Si miramos la cadena de transporte a nivel global, 2025 fue un año particularmente desafiante, marcado por disrupciones que obligaron a operadores logísticos y agentes de carga a implementar soluciones extraordinarias para sostener el servicio a sus clientes”, analiza Güella.

Uruguay no fue ajeno a ese contexto. Esto se evidenció especialmente en el transporte marítimo, donde se registraron interrupciones, cancelaciones o postergaciones en los servicios de los operadores de ese sector, obligando a muchas empresas a reorganizar sus abastecimientos y calendarios logísticos.

Bruno Guella_gerente General LACC.jpg

“Logramos absorber un crecimiento muy relevante de la demanda en el segmento e-commerce, acompañando un fenómeno global que hoy presenta un desafío importante a toda la cadena logística”, sostiene Güella y agrega: “En Uruguay logramos responder de forma eficiente ante esta nueva dinámica que, en otros aeropuertos de la región, ha derivado en colapsos operativos sin precedentes”.

En este contexto, entrado el nuevo año LACC potencia su gestión interna de la mano de más tecnología y también proyecta equipamiento automatizado para el procesamiento de envíos e-commerce a la región, “y una nueva terminal logística de 10.000m2 dedicada al e-commerce y otras industrias que consolidará a Uruguay como referente regional y centro de valor agregado en esta materia”.

Para el gerente general de Latin América Cargo City, la amplia red de aeropuertos en el país aumenta las oportunidades de desarrollo logístico. “Estamos avanzando en el desarrollo de ocho hectáreas adicionales destinadas a incorporar nuevos proyectos logísticos que podrán acceder a los beneficios fiscales de operar en el único Aeropuerto Libre de toda Latam”, dice Güella.

Próximo a la inauguración de la nueva terminal de e-commerce y operaciones regionales, el referente de LACC afirma que para 2026 su deseo es que Uruguay continúe consolidándose como un país logístico, “y que desde el Aeropuerto de Carrasco sigamos contribuyendo activamente a ese objetivo, fortaleciendo el rol del aeropuerto como una plataforma logística multimodal cada vez más relevante para el comercio, la conectividad, el desarrollo productivo y de servicios”.