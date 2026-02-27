El lunes comienza a funcionar un sistema que alerta por camiones con exceso de altura en los accesos a Montevideo

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas ( MTOP ) instaló un sistema inteligente de protección vial en los accesos a Montevideo para detectar vehículos que superen la altura permitida y evitar daños en puentes y estructuras .

El dispositivo comenzará a operar plenamente a partir del 1º de marzo de 2026 y emitirá alertas visuales y sonoras antes de que los conductores se aproximen al puente de Rambla Baltasar Brum.

El sistema fue colocado en la intersección de Rambla Baltasar Brum y Dr. Carbajal Victorica , en el marco de un contrato vigente para la incorporación de dispositivos de control de tránsito.

La tecnología permite detectar en forma anticipada el exceso de altura de los vehículos y registrar evidencia de cada incidente, incluyendo fecha, hora, ubicación, imagen y matrícula .

El director nacional de Vialidad, Federico Magnone, explicó que el mecanismo opera en tres etapas. Primero, un sensor detecta el vehículo e identifica su matrícula. Luego, un panel de mensajería variable advierte en tiempo real al conductor cuando supera la altura permitida. Finalmente, el sistema le indica que debe dirigirse a la “zona de alije”, donde deberá detenerse y aguardar la intervención de un funcionario de la Dirección Nacional de Transporte.

Un punto crítico en el corredor portuario

La instalación se realizó en ese punto estratégico debido a que el puente de Bulevar Artigas, reconstruido recientemente tras el impacto de un camión que excedía la altura reglamentaria, es el primero que deben atravesar los vehículos de carga que salen del puerto.

Según explicó Magnone, se trata además de uno de los tramos con mayor volumen de tránsito de la red vial, lo que incrementa la necesidad de controles preventivos.

De acuerdo con el Reglamento Nacional de Circulación Vial, la altura máxima permitida es de 4,30 metros. Todo vehículo que supere ese límite debe contar con un permiso previo otorgado por la Dirección Nacional de Transporte.

Permisos y exhortación a transportistas

El trámite para obtener el permiso especial de carga puede realizarse en línea y es gestionado por el Departamento de Cargas Nacionales, dependiente de la División Cargas, que atiende telefónicamente de 09:30 a 15:30 horas.

Desde el MTOP advirtieron que exceder la altura reglamentaria implica un riesgo directo para la infraestructura vial, especialmente para puentes y estructuras elevadas, y puede generar daños materiales de alto costo además de afectar la seguridad.

En ese marco, las autoridades exhortaron a los conductores profesionales de camiones a conocer con precisión la altura, longitud y ancho de sus vehículos, tanto cargados como descargados, planificar adecuadamente los recorridos por la red habilitada y respetar la señalización restrictiva y preventiva vigente.

También remarcaron la importancia de verificar la correcta sujeción y estabilidad de la carga transportada para prevenir incidentes y garantizar una circulación segura.