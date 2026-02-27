El equipo que paró Diego Aguirre en Peñarol para enfrentar en el clásico a Nacional por el Torneo Apertura, aunque este sábado puede hacer una variante

Peñarol volvió este viernes a los entrenamientos de cara a un partido trascendente como será el clásico ante el eterno rival, Nacional, que se jugará este domingo a la hora 19.30 en el Gran Parque Central, solo con público tricolor y con entradas agotadas.

El director técnico carbonero, Diego Aguirre habló este viernes sobre la hora 13 una conferencia de prensa en Los Aromos.

No obstante, no dio ninguna pista sobre el equipo titular que paró para enfrentar a los tricolores:

Los 11 que paró Aguirre y una posible variante

Diego Aguirre comenzó a trabajar en el equipo titular de Peñarol para el clásico ante Nacional, el pasado miércoles.

Desde allí y según pudo saber Referí, realizó distintas variantes tácticas, ensayando con cuatro hombres en el fondo, pero también con tres, como lo hizo en el último clásico y sorprendió a Jadson VIera.

Con el regreso del capitán Maximiliano Olivera, con falta de fútbol, ya tiene claro el panorama por el sector izquierdo.

No obstante, se abre una incógnita acerca de si Franco Escobar, recuperado, puede arrancar de entrada o no.

Según supo Referí, en el equipo titular que probó hasta ahora (falta la práctica de este sábado), el argentino no estuvo entre los titulares.

El equipo que paró Diego Aguirre para enfrentar a Nacional fue con Washigton Aguerre; Emiliano Gularte, Nahuel Herrera, Lucas Ferreira, Maximiliano Olivera; Jesús Trindade, Eric Remedi, Leandro Umpiérrez; Leonardo Fernández, Gastón Togni y Matías Arezo.