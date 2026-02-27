Hombre se encadenó frente a la Policía por la muerte de su hija: denuncia que demoraron 45 minutos en llegar

Un hombre se encadenó este viernes frente a la seccional 5° de la Policía en Nueva Helvecia , Colonia , para reclamar justicia por la muerte de su hija de 19 años , quien falleció el domingo pasado tras un choque entre dos motos en la avenida Batlle y Ordoñez .

La joven, identificada como Alejandra , fue internada en un centro asistencial tras el siniestro, pero falleció poco tiempo después . Según relató su padre, Miguel Batista, en diálogo con el medio local Diario Helvecia, "la mataron" debido a la demora en la atención médica y policial.

Batista detalló que "la Policía nunca llegó" al lugar del accidente y que "la ambulancia llegó 35 minutos después" , algo que él considera contribuyó a la muerte de su hija. “La dejaron morir”, agregó, y señaló que no ha habido avances en la investigación policial .

“No quiero hacer cagadas, no quiero lastimar al gurí que la chocó . A mi hija no me la devuelve nadie”, expresó el padre de la víctima.

Batista aseguró que, aunque en la escena del accidente había alrededor de 200 personas, “nadie llegó a testificar”. Los testigos fueron encontrados por los padres de Alejandra, según contó. Además, dijo que el cuerpo de su hija fue entregado a la familia alrededor de 24 horas después del incidente.

“Yo sé que no me van a devolver a mi hija, yo sé que no se va a poder. Pero lo único que quiero es que no le pase a más nadie. No puede ser que la Policía, a siete cuadras, pueda demorar 45 minutos en llegar con una persona con la cabeza partida en el piso”, denunció Batista.

Batista reiteró que "una persona chocó y mató" a su hija, y adelantó que llegarán hasta la última consecuencia para poder adjudicar responsabilidades. "Voy a estar acá hasta que me den una respuesta, porque no tengo respuestas de nadie", afirmó, subrayando que en la misma avenida han ocurrido situaciones similares que nunca se esclarecieron.

“Lo mismo que todos los testigos, que vengan a declarar. Yo lo único que quiero es que se esclarezca el caso”, agregó.

Respuesta de la Policía

El comisario de la seccional, Andrés Ferreira, llegó hasta el lugar y aseguró que la Policía está trabajando en el caso junto con la Fiscalía. Ante la pregunta de Batista sobre por qué demoraron 45 minutos en llegar a la escena, el jerarca policial explicó que estaban atendiendo otro accidente fatal en ese momento.

Ferreira también le dijo a Batista que su hija no murió en la calle, sino que falleció en la ambulancia. “Si no sabe no hable”, acusó el comisario, quien también indicó que se tomaron todas las actuaciones necesarias y que ya recabaron información sobre el incidente. Además, afirmó que ya se había tomado declaración al conductor involucrado.