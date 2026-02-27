Vicecanciller sobre acuerdo Mercosur-UE: "En pocos meses vamos a ver el acuerdo hecho realidad", dijo Csukasi

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen , anunció este viernes que comenzará a aplicar de forma provisoria el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea , pese a que el Parlamento Europeo envió el texto al Tribunal de Justicia para que se pronunciara sobre su legalidad.

La vicecanciller de Uruguay, Valeria Csukasi , explicó que se trataba de una decisión política esperada por parte de la Comisión Europea y señaló que se concretó luego de que Uruguay primero y Argentina después aprobaran el acuerdo en sus respectivos parlamentos .

Según indicó, esta definición permitirá que el acuerdo empiece a aplicarse de manera provisional “a mitad de año” , adelantó este viernes en el programa Arriba Gente (Canal 10).

OCUPACIÓN Sindicato de la UTU desocupó el Codicen: reclamaban desde la mañana que clases de Tecnología se dicten en duplas

“Esto significa que en lugar de esperar dos años al Tribunal de Justicia Europeo, en pocos meses vamos a ver el acuerdo hecho realidad”, sostuvo Csukasi.

Se acelera la discusión por las cuotas dentro del Mercosur

Con la decisión adoptada por Europa, ahora deberá acelerarse la discusión interna en el Mercosur para definir cómo se repartirán las cuotas de acceso al mercado europeo entre Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay.

“En marzo comienza la discusión de cómo se van a repartir las cuotas dentro del Mercosur. Ahora no hay opción, hay que acelerar y hay que definir. No hay posibilidad alguna de que esas cuotas no se repartan porque hay una obligación de notificar a la Unión Europea cómo las vamos a repartir”, explicó la viceministra de Relaciones Exteriores.

También advirtió que los tiempos son acotados: “Es una negociación compleja, pero no tenemos mucho tiempo, si estamos hablando de que para antes de mitad de año este acuerdo va a estar en vigor, el acuerdo prevé que 90 días después de entrar en vigor, el Mercosur tiene que notificar a la Unión Europea cómo va a repartir esas cuotas, por lo tanto tenemos apenas unos meses por delante para tomar las decisiones que quedan pendientes”.

La cuota de carne, el punto más sensible

En relación con los productos incluidos, Csukasi señaló que la cuota de carne será la más compleja de negociar dentro del bloque, debido a su relevancia para los cuatro países.

“Le importa a los cuatro países”, afirmó.

Además de la carne, existen cuotas vinculadas a arroz, lácteos, aceites y otros productos, que pueden interesar a uno, dos o tres socios del Mercosur, lo que podría facilitar la negociación en esos casos.

Csukasi señaló que Uruguay buscará un “resultado equilibrado” entre los socios y concluyó: “Todos queremos tener el mejor resultado posible y eso en una negociación tensiona”.