Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
23°C
cielo claro
Sábado:
Mín  16°
Máx  26°

Siguenos en:

/ Nacional / CANCILLERÍA

Vicecanciller sobre acuerdo Mercosur-UE: "En pocos meses vamos a ver el acuerdo hecho realidad", dijo Csukasi

"Es una negociación compleja, pero no tenemos mucho tiempo, si estamos hablando de que para antes de mitad de año este acuerdo va a estar en vigor", explicó Valeria Csukasi

27 de febrero 2026 - 12:07hs
Entrevista a Valeria Csukasi

Entrevista a Valeria Csukasi

Foto: Leonardo Carreño / FocoUy

La vicecanciller de Uruguay, Valeria Csukasi, explicó que se trataba de una decisión política esperada por parte de la Comisión Europea y señaló que se concretó luego de que Uruguay primero y Argentina después aprobaran el acuerdo en sus respectivos parlamentos.

Según indicó, esta definición permitirá que el acuerdo empiece a aplicarse de manera provisional “a mitad de año”, adelantó este viernes en el programa Arriba Gente (Canal 10).

Más noticias
El buque de exploración sísmica BGP Prospector
AMBIENTE

Búsqueda de petróleo: cámaras pesqueras denuncian que buque comenzó con tareas de prospección sísmica sin tener autorización

Sede del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública ocupado por trabajadores de la UTU
OCUPACIÓN

Sindicato de la UTU desocupó el Codicen: reclamaban desde la mañana que clases de Tecnología se dicten en duplas

“Esto significa que en lugar de esperar dos años al Tribunal de Justicia Europeo, en pocos meses vamos a ver el acuerdo hecho realidad”, sostuvo Csukasi.

Se acelera la discusión por las cuotas dentro del Mercosur

Con la decisión adoptada por Europa, ahora deberá acelerarse la discusión interna en el Mercosur para definir cómo se repartirán las cuotas de acceso al mercado europeo entre Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay.

“En marzo comienza la discusión de cómo se van a repartir las cuotas dentro del Mercosur. Ahora no hay opción, hay que acelerar y hay que definir. No hay posibilidad alguna de que esas cuotas no se repartan porque hay una obligación de notificar a la Unión Europea cómo las vamos a repartir”, explicó la viceministra de Relaciones Exteriores.

También advirtió que los tiempos son acotados: “Es una negociación compleja, pero no tenemos mucho tiempo, si estamos hablando de que para antes de mitad de año este acuerdo va a estar en vigor, el acuerdo prevé que 90 días después de entrar en vigor, el Mercosur tiene que notificar a la Unión Europea cómo va a repartir esas cuotas, por lo tanto tenemos apenas unos meses por delante para tomar las decisiones que quedan pendientes”.

La cuota de carne, el punto más sensible

En relación con los productos incluidos, Csukasi señaló que la cuota de carne será la más compleja de negociar dentro del bloque, debido a su relevancia para los cuatro países.

“Le importa a los cuatro países”, afirmó.

Además de la carne, existen cuotas vinculadas a arroz, lácteos, aceites y otros productos, que pueden interesar a uno, dos o tres socios del Mercosur, lo que podría facilitar la negociación en esos casos.

Csukasi señaló que Uruguay buscará un “resultado equilibrado” entre los socios y concluyó: “Todos queremos tener el mejor resultado posible y eso en una negociación tensiona”.

Temas:

Vicecanciller Mercosur Unión Europea

Seguí leyendo

Las más leídas

Juan Salgado, expresidente de Cutcsa
CAMBIO DE MANDO

Juan Salgado dejó la presidencia de Cutcsa después de 30 años: la empresa será dirigida por su hijo Juan Pablo

Federico Barrandeguy
SEGUNDA RONDA

Guaraní 1-2 Juventud por Copa Libertadores: otra hazaña de los pedrenses que ganaron en Asunción y pasaron a la tercera ronda

El ROU Huracán ingresado en el dique
ARMADA NACIONAL

Ministerio de Defensa niega información sobre accidente de patrullera de la Armada a diputado blanco

Proponen eliminar los monoambientes, la tipología en crecimiento que ya supera las 2.200 unidades construidas
INMUEBLES

Proponen eliminar los monoambientes, la tipología en crecimiento que ya supera las 2.200 unidades construidas

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos