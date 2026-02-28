Sara Goldring respondió a la acusación fiscal: "Fue la crisis bursátil que afectó las inversiones", el récord Guiness y los dos hechos que le juegan en contra

Luego de que el fiscal de Lavado Enrique Rodríguez acusó a Sara Goldring por el delito de apropiación indebida y pidió la máxima pena de 4 años de prisión, la defensa respondió y argumentó ante la jueza de Crimen Organizado Diovanet Olivera, que la extitular de Custodia de Valores Mobiliarios (CVM) no cometió el delito de quedarse con el dinero de sus clientes tras engañarlos.

De acuerdo con el escrito, al que accedió El Observador, los penalistas Gonzalo Fernández y Marcelo Domínguez afirmaron que Goldring "no realizó ningún acto de apropiación, ni activa ni omisiva y que, en definitiva, fue la crisis bursátil que despeñó la ejecución de los puts (inversiones de riesgo), lo que afectó las inversiones contenidas en la cuenta".

Si bien insistieron en todo momento en que Goldring no cometió delito, señalaron que hubo dos hechos que le juegaron en contra: la cantidad de damnificados que se sumaron a la denuncia penal (dijeron que frente al “delito masa” el tribunal siempre se ve inclinado a pronunciar la condena), los que además han promovido acciones civiles de daños y perjuicios por responsabilidad contractual, que están pendientes de resolución y el “juicio mediático, que la sindicara como culpable”.

Sus abogados reconocieron que Goldring "operaba en base a un poder de libre administración conferido por el cliente inversor y que la mayoría de los clientes concedieron la libre administración a la corredora, amén de que tenían un perfil agresivo".

“En ese marco, argüir que la corredora hizo un uso arbitrario del mandato de libre administración -como lo aduce el ap. 29 de la demanda-, es una afirmación carente de fundamento, en tanto aquella empleó el mandato para invertir el dinero de sus clientes en un negocio bursátil, en una operación riesgosa pero rentable, que había deparado a los inversores una buena rentabilidad en el pasado y que sólo esta vez llevó al fracaso, por el imprevisible crack del mercado de valores estadounidenses”.

En el caso de las opciones (o puts), el fiscal admite que son un “producto de inversión de mucho riesgo”, dice la defensa y agrega que ese riesgo "siempre había sido sorteado con éxito en las crisis bursátiles del pasado", pero "devino un cataclismo a fines del año 2021”.

“Entre noviembre de 2021 y junio de 2022 se produjo una acusada baja de los valores del mercado accionario de los Estados Unidos que a pesar del aporte de fondos propios hecho por Goldring por la suma de más de U$S 25 millones hizo eclosión sobre el negocio”.

La defensa calificó como de "record Guiness de la historia penal", que el "supuesto apropiador ilícito del dinero ajeno, ... ¡haya desembolsado la friolera de veinticinco millones de dólares para paliar la crisis y defender las inversiones recibidas”.

En relación al señalamiento de la fiscalía de que no se les requirió la constitución de una garantía a los clietes, la defensa afirmó que "ni se hace, ni es tampoco bancariamente viable, precisamente porque en el extranjero no existen cuentas individuales o particulares, sino una única cuenta global y conjunta" (las llamadas cuentas ómnibus).

Agregó que recién ahora el Banco Central del Uruguay ha elaborado y sometido a consulta (todavía no lo ha aprobado) un proyecto de reglamentación de las cuentas ómnibus.

También menciona que la demanda acusatoria insiste, reiteradamente, en que Goldring "tenía el deber de informar con fidelidad a sus clientes". Sin embargo, asegura que esa conducta ocurrió sólo durante el último mes, y la propia demanda lo reconoce y se reprocha que -según lo informado por la Bolsa de Valores- "se dejó de contabilizar las pérdidas entre el 10 de mayo y el 16 de junio de 2022".

"No hay apropiación indebida"

Para los defensores ni la omisión de advertencia al inversor sobre la eventual cobertura de posibles pérdidas de terceros, ni la omisión de reclamar a cada cliente una garantía, ni tampoco la información no veraz de su saldo, son comportamientos que constituyan una maniobra de apropiación ya que para que se configure ese delito se exige "la conversión del destino del dinero recibido".

Agregaron que las conductas omisivas que reprocha el fiscal en todo caso ocurrieron al momento de concretarse la inversión por parte del cliente, es decir antes del "acaecimiento del crack bursátil, que no es conocido y ni siquiera previsible o representable en ese momento".

Fernández y Domínguez se opusieron además al decomiso de los fondos de Goldring. El fiscal además de pedir pena privativa de libertad, reclama el decomiso del dinero que exista en las cuentas de Goldring "hasta alcanzar la cifra de U$S 21.486.401,34"

Los defensores objetan la aplicabilidad de la Ley N° 19.754 de Lavado al caso "porque no media en la especie ningún lavado de activos, ni como reato principal, ni como ilícito precedente".

"Es manifiesto que el dinero de las inversiones fue aportado por hecho y que el crack bursátil determinó su pérdida, sin que la encausada haya inversión de destino, ni menos apropiación de dichas colocaciones", concluyeron.

Un sólo testigo

Entre la prueba solicitada por la defensa figuran numerosos documentos, entre ellos notas periodísticas que enmarcan la crisis bursátil de 2022 y pidieron que declare como único testigo el abogado Ricardo Olivera García, quien se señaló declarará "sobre el comportamiento de la señora Sara Goldring, respecto a las comunicaciones y escritos oportunamente presentados ante el Banco Central del Uruguay dando amplios detalles, la propuesta de un Acuerdo Privado de Reorganización ante la Liga de Defensa Comercial (designada interventor de CVM por el Banco Central) y sus resultados

Se afirmó que también declarará sobre la verificación de créditos realizada por la Lideco y sobre el proyecto normativo referido a la regulación del uso de cuentas globales dictado por el BCU.

Asimismo, Goldring "se reserva el derecho de prestar en el transcurso del juicio oral en su calidad de acusada".