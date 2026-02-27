Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

/ Nacional / ACUERDO UNIÓN EUROPEA

Gobierno uruguayo planea que acuerdo con Unión Europea entre en vigencia a partir del viernes 1° de mayo

El acuerdo comercial fue aprobado por el Parlamento uruguayo y el presidente Yamandú Orsi lo promulgó con la firma de sus 14 ministros

27 de febrero 2026 - 19:14hs
Mario Lubetkin, canciller de la República

Foto: Gastón Britos / FocoUy

Tras la aprobación del Parlamento uruguayo del acuerdo del Mercosur con la Unión Europea, el canciller de la República Mario Lubetkin afirmó que el gobierno espera que entre en vigencia a partir del viernes 1° de mayo.

Luego de más de 25 años de negociaciones entre los dos bloques comerciales, Uruguay ya tiene fecha en la que empezaría a colocar sus productos en el viejo continente sin aranceles. El acuerdo comercial fue aprobado el jueves por el Parlamento uruguayo con el apoyo de todos los partidos políticos, menos el de Gustavo Salle.

El presidente Yamandú Orsi promulgó este viernes la ley que ratifica al acuerdo con la firma de sus 14 ministros.

"A partir del primer día de mayo, si la Unión Europea acepta la documentación que enviamos, empezarán a entrar algunos productos sin aranceles", dijo Lubetkin en referencia a artículos nacionales en el mercado europeo, como por ejemplo "carne cuota Hilton, madera, los aceites y lana".

Por otra parte, de la Unión Europea se recibirá "fruta de contra estación", comentó el canciller en rueda de prensa consignada por Puesta a punto de Canal 12.

Los diplomáticos de la Cancillería preparan las notas hacia Bélgica y a Paraguay, en lo que Lubetkin definió como "la carrera para ver cuando se transforma esta resolución en activa".

A su vez, "se van a ir eliminando aranceles, en el cuatro año y séptimo año, es todo un proceso gradual", recordó el ministro de Relaciones Exteriores.

Junto con Uruguay, Argentina fue el otro país del Mercosur que ratificó el acuerdo con el bloque europeo. Todavía restan hacerlo Brasil y Paraguay. "Lo nuestro se activa independientemente de como se desarrolle el escenario (en otros países)", afirmó Lubetkin. Pese a esto, el secretario de Estado contó que "el Parlamento en Brasil ya lo aprobó en diputados y hay un clima de que así sea en el senado, lo mismo en Paraguay".

Temas:

Unión Europea Uruguay Mercosur Yamandú Orsi Mario Lubetkin

