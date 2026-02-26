Uruguay se convirtió en el primer país en aprobar el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

Uruguay se convirtió este jueves en el primer país en aprobar el acuerdo firmado entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), luego de que el Parlamento le diera la sanción definitiva al texto con el apoyo de todos los partidos políticos , menos Identidad Soberana.

La Cancillería uruguaya calificó la jornada de " día histórico " después de más de 25 años de negociaciones entre ambos bloques.

De esta manera, el gobierno de Yamandú Orsi pudo concretar la voluntad de que Uruguay se convirtiera en el primer país en ratificar el acuerdo , que ahora debe ser refrendado por los demás Estados del Mercosur (Argentina lo aprobará este jueves) y luego –en un proceso que será más extenso dadas las reticencias– por los países de la UE.

Rosqueo El Senado ratificó el acuerdo Mercosur-UE y el Gobierno confía en alcanzar su tercera victoria con la Ley de Glaciares

Análisis El acuerdo Unión Europea - Mercosur: la tardanza insoportable en efectivizar un tratado birregional

En el Senado el acuerdo había sido aprobado con el voto unánime de los representantes , pero en la Cámara de Diputados obtuvo 91 votos en 93, ya que Gustavo Salle y su hija, Nicole, se opusieron al acuerdo.

En un día histórico, luego de 25 años de negociaciones, el Parlamento de Uruguay aprobó el acuerdo Mercosur-Unión Europea. De esta forma el Poder Legislativo de Uruguay se convirtió en el primer Parlamento del Mercosur en aprobar el acuerdo pic.twitter.com/go8oPr4E11

El canciller uruguayo Mario Lubetkin presenció la votación en la Cámara de Diputados, acompañado de senadores frenteamplistas como Daniel Caggiani y Nicolás Viera.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CancilleriaUy/status/2027040297889489086&partner=&hide_thread=false El canciller, Mario Lubetkin, sigue desde las barras del Parlamento el debate sobre el acuerdo Mercosur-Unión Europea pic.twitter.com/fIuAtNpxNM — Cancillería Uruguay (@CancilleriaUy) February 26, 2026

El diputado del Partido Nacional, Juan Martín Rodríguez, destacó el valor simbólico de la jornada y aseguró que primó el acuerdo entre los integrantes del sistema político nacional.

"Demuestra la responsabilidad, la seriedad, el pragmatismo, el sentido de oportunidad de todos los integrantes del sistema político nacional, priorizando los acuerdos", sostuvo, aunque reconoció que Identidad Soberana –como era sabido y anunciado– no votó el acuerdo.

"Uruguay dio una señal fuerte", consideró el legislador blanco y sostuvo que el mensaje a Europa es que el país está preparado. "Era demostrar la voluntad política, la decisión y el coraje. Estábamos dispuestos a decirle a Europa que estamos preparados", dijo en rueda de prensa.