Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
22°C
nubes dispersas
Viernes:
Mín  16°
Máx  23°

Siguenos en:

/ Nacional / PARLAMENTO

Uruguay se convirtió en el primer país en aprobar el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

La Cancillería uruguaya calificó a la jornada de "día histórico" después de más de 25 años de negociaciones entre los dos bloques

26 de febrero 2026 - 13:35hs
Festejos por los 100 años del Palacio Legislativo. Archivo

Festejos por los 100 años del Palacio Legislativo. Archivo

Foto: Inés Guimaraens

Uruguay se convirtió este jueves en el primer país en aprobar el acuerdo firmado entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), luego de que el Parlamento le diera la sanción definitiva al texto con el apoyo de todos los partidos políticos, menos Identidad Soberana.

La Cancillería uruguaya calificó la jornada de "día histórico" después de más de 25 años de negociaciones entre ambos bloques.

De esta manera, el gobierno de Yamandú Orsi pudo concretar la voluntad de que Uruguay se convirtiera en el primer país en ratificar el acuerdo, que ahora debe ser refrendado por los demás Estados del Mercosur (Argentina lo aprobará este jueves) y luego –en un proceso que será más extenso dadas las reticencias– por los países de la UE.

Más noticias
Análisis sobre el acuerdo Mercosur - Unión Europea.
Análisis

El acuerdo Unión Europea - Mercosur: la tardanza insoportable en efectivizar un tratado birregional

La Libertad Avanza busca tres victorias más en el Congreso.
Rosqueo

El Senado ratificó el acuerdo Mercosur-UE y el Gobierno confía en alcanzar su tercera victoria con la Ley de Glaciares

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CancilleriaUy/status/2027059283272065357&partner=&hide_thread=false

En el Senado el acuerdo había sido aprobado con el voto unánime de los representantes, pero en la Cámara de Diputados obtuvo 91 votos en 93, ya que Gustavo Salle y su hija, Nicole, se opusieron al acuerdo.

El canciller uruguayo Mario Lubetkin presenció la votación en la Cámara de Diputados, acompañado de senadores frenteamplistas como Daniel Caggiani y Nicolás Viera.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CancilleriaUy/status/2027040297889489086&partner=&hide_thread=false

El diputado del Partido Nacional, Juan Martín Rodríguez, destacó el valor simbólico de la jornada y aseguró que primó el acuerdo entre los integrantes del sistema político nacional.

"Demuestra la responsabilidad, la seriedad, el pragmatismo, el sentido de oportunidad de todos los integrantes del sistema político nacional, priorizando los acuerdos", sostuvo, aunque reconoció que Identidad Soberana –como era sabido y anunciado– no votó el acuerdo.

"Uruguay dio una señal fuerte", consideró el legislador blanco y sostuvo que el mensaje a Europa es que el país está preparado. "Era demostrar la voluntad política, la decisión y el coraje. Estábamos dispuestos a decirle a Europa que estamos preparados", dijo en rueda de prensa.

Temas:

Mercosur Unión Europea parlamento

Seguí leyendo

Las más leídas

Prohibición de cuidacoches: Colonia derogó norma que los regulaba y comenzará a penalizar la actividad
CUIDACOCHES

Prohibición de cuidacoches: Colonia derogó norma que los regulaba y comenzará a penalizar la actividad

Los voy a mandar a matar a todos: las graves amenazas de Gianina García Troche durante su traslado a pabellón de máxima seguridad
PARAGUAY

"Los voy a mandar a matar a todos": las graves amenazas de Gianina García Troche durante su traslado a pabellón de máxima seguridad

Render de una estación proyectada por 8 de octubre en la reforma del transporte
REFORMA

Director de Transporte defendió idea de túnel por 18 de Julio y dijo que evalúan extender la reforma hasta Pando

En Florida, una niña activó sistema de alerta implementado por Enciso y evitó que se produjera un femicidio
VIOLENCIA

En Florida, una niña activó sistema de alerta implementado por Enciso y evitó que se produjera un femicidio

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos