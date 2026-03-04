Fallos Carnaval 2026: estos son todos los campeones del Concurso en murgas, parodistas, humoristas, revistas y comparsas

La murga Doña Bastarda, los parodistas Momosapiens, la comparsa Yambo Kenia, la revista La Compañía y los humoristas Sociedad Anónima son los campeones del Concurso de Carnaval de 2026 , cuyo jurado –presidido por Gabriela Barboza– divulgó los resultados en la noche de fallos , en la madrugada de este miércoles 4 de marzo.

El jurado otorgó varios premios especiales de modo directo, entre ellos algunos sobresalientes que se verán a continuación, además de seleccionar a decenas de candidatos a menciones en performances colectivas e individuales (los ganadores se revelarán el 18 de marzo en el Salón Azul de la Intendencia de Montevideo).

Doña Bastarda, con su espectáculo "Patria o tumba" y un elenco liderado por Imanol Sibes y Camilo Abellá, conquistó el bicampeonato en un carnaval con mezcla de alegrías y tristezas, dado el premio a la calidad de su show y el fallecimiento de uno de sus componentes, Agustín Ríos. En el palmarés murguero se mantiene Patos Cabreros como el más ganador con 16 primeros premios.

Momosapiens fue el mejor del parodismo y así el conjunto dirigido por Horacio Rubino retuvo la corona lograda en 2025 y totaliza siete títulos, quedando como el cuarto más ganador en la historia de la categoría, triunfando con su espectáculo "Nadie se salva solo", con las parodias El Eternauta, Robin Hood y CODA, con varios carnavaleros de prestigio en su nómina: Rubino, Federico Pereyra, Paul Fernández, Alejandra Díaz, Miguel Villalba y Maxi Azambuja. En el historial de la categoría Los Gaby's con 13 títulos es el elenco más ganador.

Yambo Kenia, la comparsa de Carlos Larraura, con Bruno Méndez como jefe de cuerda de tambores, cosechó el primer premio en sociedades de negros y lubolos con su show "Rituales de la palabra", sumando su corona 14 (no ganaba desde 2018) y quedando a solo una de las 15 de la formación candombera más ganadora, Esclavos de Nyanza.

"La Jaula" fue el tema del espectáculo de La Compañía en 2026, la revista dirigida por Gustavo "Jean Claude" Pérez, con figuras como Gabriela Fumia y Sergio "Checho" Hernández, que volvió a imponerse luego de haberlo conseguido por última vez en 2023, sumando su sexto triunfo y acercándose a las dos más ganadoras: Palan Palan y Tabú (ambas con ocho).

En el humorismo ganaron los maragatos de Sociedad Anónima, elenco comandado por Carlos Barceló, con el eje temático "Ataduras" y Barceló, Cleber Esteche, Serrana Barceló, Paula Barceló y Gustavo Maritato entre sus figuras, alcanzando en el humorismo 14 campeonatos ganados (el primero en 2001 y último en 2024) y afirmándose como el título más ganador de la historia, por delante de los nueve de La Escuelita del Crimen.

Curiosidades y rueda de ganadores

Doña Bastarda fue el conjunto que se impuso por más distancia dado que terminó 111 puntos arriba del segundo.

El triunfo más ajustado fue el de Yambo Kenia que quedó primero por solamente 13 unidades.

La quita de 12 unidades que el jurado aplicó a Los Rolin por una falta reglamentaria (exceder el tiempo máximo permitido para la actuación en un segundo con 12 décimas) no alteró las posiciones en la competencia del humorismo.

De los cinco campeones de 2025 solo dos retuvieron el primer premio: Doña Bastarda y Momosapiens (La Sara del Cordón cayó al cuarto puesto, la revista Tabú al segundo y los humorista Los Rolin al tercero).

La rueda de ganadores se hará en tres noches, en el Teatro de Verano Ramón Collazo, con las actuaciones de los primeros y segundos premios a partir de la hora 20: el viernes 6 La Compañía, Cyranos y Momosapiens; el sábado 7 Yambo Kenia, Tabú, Sociedad Anónima y La Gran Muñeca; y el lunes 9 Valores, Caballeros y Doña Bastarda.

Puntajes de los 40 conjuntos

MURGAS

Doña Bastarda 2757 La Gran Muñeca 2646 La Nueva Milonga 2644 Falta y Resto 2643 Cayó la Cabra 2641 Patos Cabreros 2621 Un Título Viejo 2583 La Trasnochada 2545 Queso Magro 2454 Los Diablos Verdes 2443 Curtidores de Hongos 1531 La Margarita 1504 Don Bochinche y Cía 1459 A la Bartola 1435 La Mojigata 1432 Jorge 1422 Gente Grande 1396 Mi Vieja Mula 1385 Jardín del Pueblo 1309

Doña Bastarda

PARODISTAS

Momosapiens 1110 Caballeros 1060 Zíngaros 1047 Los Muchachos 950 Los Adams 583

SOCIEDADES DE NEGROS Y LUBOLOS

Yambo Kenia 1132 Valores 1119 Integración 1102 La Sara del Cordón 1034 Más Que Lonja 583 Herencia Ancestral 495

REVISTAS

La Compañía 1416 Tabú 1382 Madame Gótica 1253 Carambola 693 House 664

HUMORISTAS

Sociedad Anónima 1147 Cyranos 1092 Los Rolin 1075 Los Chobys 596 Social Club 536

Sobresale una queja a la mirada del jurado

Organizado por Daecpu en coordinación con la Intendencia de Montevideo, el concurso comenzó el lunes 26 de enero con 40 elencos que participaron en dos ruedas iniciales. Los 24 mejores avanzaron a la liguilla y lograron el primer objetivo: clasificaron en forma directa al concurso de 2027. Los 16 restantes si deciden concursar y otros que se quieran sumar buscarán su cupo en la prueba de admisión (en noviembre de este año).

En medio de un reparto limitado de alegrías, dado que solo cinco triunfan, lo decidido por el jurado fue adecuado a lo que se observó en el Teatro de Verano en la gran mayoría de los fallos, con algunas observaciones: la evaluación de la murga Patos Cabreros, relegada al sexto puesto cuando era incluso una de las candidatas al título; lo lejos en el puntaje acumulado que quedó Cayó la Cabra; y el tercer puesto de Zíngaros en parodismo, también por la distancia con el vencedor, son algunos ejemplos de cuestionamientos.

Ya desde la mañana de este miércoles con base en el análisis de los puntajes, jurado por jurado y rubro por rubro, sobre todo teniendo en cuenta la denominada “visión global del espectáculo”, irán surgiendo pareceres sobre esos y otros cuestionamientos, asobre todo en las redes sociales, donde se suelen expresar componentes, hinchas, familiares y amigos.

Todo es cuestión de gustos, pero la realidad es que el concurso lo resuelven el gusto de los jurados y cómo consideren que cada elenco respondió a las exigencias del reglamento.

Responsables de las calificaciones

El jurado lo presidió Gabriela Barboza con Alfredo Leiros como presidente alterno.

Rubro 1: Voces, arreglos corales y musicalidad / Jorge Damseaux y Susana Bosch con Diego Berardi como alterno.

Rubro 2: Textos e interpretación / Mariana Gerosa y Fernando Schmidt con Eduardo Outerelo como alterno.

Rubro 3: Puesta en escena y acción escénica / Adriana da Silva con Eduardo Outerelo como alterno.

Rubro 4: Coreografía y bailes / Fernando Imperial con Juan Campo como alterno.

Rubro 5: Vestuario y maquillaje / Victoria Falkin con Marianella Freire como alterna.