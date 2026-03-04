Censura, cuestionamientos y la muerte de un integrante: Doña Bastarda y un bicampeonato después de un año de adversidades

Doña Bastarda logró este miércoles el título en murgas en el Concurso oficial del Carnaval 2026. Con esa consagración, el conjunto logró el bicampeonato con su espectáculo Patria o tumba tras el título del 2025. Sin embargo, el triunfo de este año estuvo marcado por el duelo, y llegó luego de un Carnaval con distintas adversidades para la murga.

El pasado 22 de febrero Doña Bastarda despidió a uno de sus integrantes en pleno Carnaval. Agustín "Carita" Ríos, fundador del conjunto, murió a causa de un infarto. Esto llevó a que la murga se tomara algunos días fuera de los escenarios, y que Daecpu decidiera postergar la etapa en la que el conjunto debía presentarse en el Teatro de Verano por tercera vez.

"Agus fue fundador de esta murga. Con una enorme calidad artística, pero por sobre todas las cosas, humana, logró que su familia sea parte imprescindible de esta Familia Bastarda. Desde el 2018 a la fecha, Agustín estuvo presente en cada momento que hizo a esta murga lo que es hoy por hoy. A su paso, no solo perdemos a un gran artista, perdemos un hermano, un amigo ", lamentó la murga tras la muerte de Ríos.

Este miércoles, luego del triunfo determinado por el jurado, los integrantes de la murga comentaron la ambigüedad y la mezcla de sensaciones tras lo ocurrido.

"Estamos felices pero estamos super rotos", sentenció Lucía García, responsable de la puesta en escena de la murga, al programa Pasión de Carnaval. "Es difícil el festejo, nos miramos y es difícil, nos abrazamos y es difícil, pero estamos contentos. También es una manera de honrar a nuestro compañero y todo esto es por él, es nuestro motor para seguir", comentó.

También habló el director responsable de Doña Bastarda, Camilo Abellá, que señaló que antes de que la murga subiera al Teatro de Verano para presentarse en la Liguilla este martes, tuvieron una conversación en la que "hablamos de que el concurso hace una semana lo perdimos. Perdimos todo. Lo que quedaba por jugar era la valentía del grupo humano".

"Y tenemos una barra que más allá de lo artístico, que hoy es secundario, desde lo humano, la contención, el amor, fue lo que nos hizo salir adelante", agregó el director.

Un guion "no apto para todo público" y cuestionamientos: el Carnaval de Doña Bastarda

El Carnaval 2026 estuvo marcado por distintos incidentes para Doña Bastarda, ya desde antes del comienzo del Concurso oficial. En enero, tras el Desfile inaugural en el que terminaron en segunda posición en murgas, el conjunto recibió de parte de INAU el anuncio de que el libreto de su espectáculo es "no apto para todo público" por el contenido del cuplé Juro por mi patria.

El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) señaló que en el texto de la murga campeona del Concurso Oficial en 2025 se "incluye violencia verbal psicológica con amenazas físicas".

“‘Sin tregua y sin compasión, los encierro en una jaula’, amenaza física, promueve la imitación. Promueve la violencia en un espectáculo donde van menores con un ejemplo violento, donde se menosprecia a millones de personas, judíos, discapacitados, homosexuales, gitanos, etcétera, convirtiéndolos en jabón. Es un peligro traer a un espectáculo el ejemplo de un nazi. Se debe asegurar el derecho de la minoría a una vida libre de discriminación”, establecía el documento.

Pocas horas después, tras la apelación de la murga y una reevaluación hecha por INAU, la decisión fue revertida por el organismo.

"En el marco del procedimiento establecido para la evaluación de espectáculos públicos, luego del descargo presentado por la murga Doña Bastarda, los calificadores técnicos realizaron una instancia de revisión del libreto presentado. Como resultado de esa revisión, se resolvió modificar la calificación inicial y declarar el espectáculo como Apto para Todo Público", se anunció desde INAU.

Con el concurso ya en marcha, la murga fue cuestionada por el sindicalista Joselo López, que desde el año pasado se desempeña como comentarista para el programa de radio Carnaval del futuro, de Radio Centenario.

"Evidentemente este es un gran espectáculo de murga en carnaval, es un espectáculo que, probablemente, va a estar en la definición del carnaval, ahora yo quiero decir algo, yo no compro este discurso, me parece un discurso absolutamente oportunista, que no refleja la editorial que ha tenido esta murga en años anteriores, por lo tanto es un gran espectáculo, seguramente va a estar en la definición, probablemente gane, pero yo no me como este discurso", dijo López

Con ese comentario López aludió a los cuestionamientos, por momentos de alta intensidad, que la murga realiza en distintos momentos sobre actitudes del gobierno y del Frente Amplio, la fuerza política de izquierda que está en el comando del Poder Ejecutivo.

El año pasado, Doña Bastarda logró su primer título en el concurso, también en un año en el que venían luego de procesar un golpe: en agosto de 2024 murió su primer director responsable y fundador, Carlos Abellá.

La actuación completa de Doña Bastarda 2026