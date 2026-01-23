Luz verde para Doña Bastarda: INAU revisó el libreto del cuplé y habilitó "para todo público" el espectáculo de la murga

El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) habilitó finalmente el cuplé Juro por mi patria de la murga Doña Bastarda , que había sido declarado no apto para todo público, en una decisión que la murga apeló y que no le permitía presentarse a tablados y al Concurso Oficial del Carnaval.

"En el marco del procedimiento establecido para la evaluación de espectáculos públicos, luego del descargo presentado por la murga Doña Bastarda, los calificadores técnicos realizaron una instancia de revisión del libreto presentado. Como resultado de esa revisión, se resolvió modificar la calificación inicial y declarar el espectáculo como Apto para Todo Público ", se anunció desde INAU.

"Desde el Instituto se asume el compromiso de revisar los mecanismos, criterios y requerimientos de calificación de espectáculos públicos así como el hecho de que este proceso cuente con la más amplia participación de diversos actores del ámbito cultural, artístico, y otros sectores vinculados."

Con esta nueva resolución, Doña Bastarda —murga que actualmente ostenta el último título del Concurso Oficial de Carnaval— podrá continuar con sus presentaciones tal como lo había proyectado.

El comunicado de Doña Bastarda tras la resolución de INAU

La murga publicó este viernes un comunicado en el que afirman "seguiremos apostando al arte, a la ironía y al pensamiento crítico a través de la murga, un género que amamos y reivindicamos como parte de la cultura popular".

Sobre el fragmento de la polémica, el conjunto señala "nuestro espíritu es de denuncia de estos horrores, siempre en favor de la paz y la convivencia. ¡Que vivan la murga, el Carnaval y la libertad de expresión! ¡Nos vemos en algún tablado!"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DonaBastarda/status/2014706495045206265&partner=&hide_thread=false Comunicado oficial, Doña Bastarda. pic.twitter.com/mPcvImnvNt — Murga Sin Padres, Ni Padrinos (@DonaBastarda) January 23, 2026

La justificación de la primera declaración del INAU

El jueves, INAU anunció que el libreto del espectáculo de Doña Bastarda no era "apto para todo público" por el contenido del cuplé Juro por mi patria.

El INAU señalaba que en el texto de la murga se "incluye violencia verbal psicológica con amenazas físicas". "Es una situación de violencia que promueve la imitación de un momento de la historia de la humanidad donde murieron millones de personas. Este tipo de mensajes donde hay amenazas no puede ser recompensado”, decía el reporte hecho por Gabriela Bonda, calificadora de INAU (los calificadores son personas que responden a un llamado público, y no funcionarios de la institución).

“‘Sin tregua y sin compasión, los encierro en una jaula’, amenaza física, promueve la imitación. Promueve la violencia en un espectáculo donde van menores con un ejemplo violento, donde se menosprecia a millones de personas, judíos, discapacitados, homosexuales, gitanos, etcétera, convirtiéndolos en jabón. Es un peligro traer a un espectáculo el ejemplo de un nazi. Se debe asegurar el derecho de la minoría a una vida libre de discriminación”, agregaba el documento.

Doña Bastarda 4.JPG

"Sacada de contexto puede entenderse mal": la respuesta del director de Doña Bastarda

Luego de que se conociera la decisión de INAU, la murga presentó una apelación, y el libro fue revisado nuevamente este viernes por otros dos calificadores, de derivó en que se revirtiera la decisión.

Durante el desfile inaugural del Carnaval que tuvo lugar en la avenida 18 de Julio este jueves, el director responsable de la murga, Camilo Abellá, fue entrevistado en un móvil del programa Polémica en el bar de Canal 10.

"Nosotros esperamos, sabiendo que el contenido que decimos, y esa frase sacada de contexto, puede llegar a entenderse mal pero está en un encuadre que lo que nosotros hacemos es decir que la patria puede llevar, en un momento de sentimiento exacerbado, a errores y a crímenes como los que ya conocemos y puntualmente en ese caso al Holocausto judío cometido por el nazismo", explicó el murguista.

El director de Doña Bastarda explicó que en ese momento del espectáculo "usamos una canción de Rubén Rada que se usaba como telón para los anuncios del comienzo del horario de protección al menor en televisión (en referencia a la canción Yo quiero, que se usaba en un spot del Instituto Interamericano del Niño que se transmitió en toda Latinoamérica a comienzos de los 2000), esa canción empieza en su versión original, tierna, contando lo que haríamos por la patria. Y en el cuplé empieza a haber una escalada, siempre un paso más, un paso más, hasta mostrar hasta donde se puede llegar. Y lo acompaña tanto lo visual como lo escénico y lo sonoro".

"Por eso nosotros estamos muy tranquilos de que el mensaje está apoyado en todas las aristas artísticas como para que se entienda bien, el tema es que al leerlo solo, crudo, quizás sin prestarle tanta atención pueda llegar a malinterpretarse", agregó, además de señalar que en los ensayos "no recibimos ninguna crítica por eso. Viendo todo el espectáculo se entiende. Acá es un análisis frío y fuera de contexto".

Abellá contó que la referencia a ese episodio histórico "es un hecho real que sucedió y que es una muestra de hasta donde se puede llegar, históricamente, con el patriotismo exacerbado. Mencionamos ese hecho para ilustrar hasta donde puede llegar la violencia, el odio, representar lo que pasó en la historia. Entendemos que es un bloque y un espectáculo que se puede malinterpretar, y puede incomodar. Pero estamos siendo fieles al relato histórico, es una expresión fuerte, y por eso entiendo que sin el contexto pueda sonar crudo, pero lo contamos como algo que sucedió".