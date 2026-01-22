INAU declaró el libreto de Doña Bastarda como "no apto para todo público" y la murga apeló: lo que dice el cuplé

El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) declaró el libreto de la murga Doña Bastarda como "no apto para todo público" por el contenido del cuplé Juro por mi patria, en el que según el organismo se "incluye violencia verbal psicológica con amenazas físicas".

Según informó La Diaria, INAU le comunicó la decisión a la murga en las últimas horas, y el conjunto —ganador de la última edición del Concurso de Carnaval— decidió apelar y no emitir comentarios hasta que se conozca el veredicto de dicha apelación.

Yo juro que por mi patria defendiendo sus valores, sembraría bellas flores cosechando mil colores, alegría, amor y paz.

(...)

Yo juro que por mi patria

bombardeo al enemigo

y al que venga lo aniquilo,

más vale si es una guerra

prevenir que lamentar [...]

Yo juro que por mi patria

haré lo más razonable:

si todo adulto es culpable,

mejor actuemos urgente,

ya no hay niños inocentes,

disparemos sin piedad.

A matar y a cantar.

Yo juro que por mi patria,

aunque cueste

y aunque duela,

tiro abajo las escuelas

y los hospitales vuelan,

y donde la prensa insista,

te fusilo periodistas.

Lamento si alguien se enoja,

rompo toda la Cruz Roja

y a los que me llamen ‘nazi’, sin tregua

y sin compasión,

los encierro en una jaula

y los convierto en jabón.

Según la información publicada por el medio, la comunicación de la calificadora del INAU, Graciela Bonda, asegura en que “el mensaje incluye violencia verbal psicológica con amenazas físicas = LOS CONVIERTO EN JABÓN".

"Es una situación de violencia que promueve la imitación de un momento de la historia de la humanidad donde murieron millones de personas. Este tipo de mensajes donde hay amenazas no puede ser recompensado”.

“‘Sin tregua y sin compasión, los encierro en una jaula’, amenaza física, promueve la imitación. Promueve la violencia en un espectáculo donde van menores con un ejemplo violento, donde se menosprecia a millones de personas, judíos, discapacitados, homosexuales, gitanos, etcétera, convirtiéndolos en jabón. Es un peligro traer a un espectáculo el ejemplo de un nazi. Se debe asegurar el derecho de la minoría a una vida libre de discriminación”.

Si la decisión del INAU se mantiene, Doña Bastarda no podrá actuar en tablados ni en el Concurso Oficial de Carnaval.