/ Cultura y Espectáculos / Carnaval / CARNAVAL 2026

Seis integrantes tendrá el equipo periodístico de Tenfield para las emisiones de los desfiles de carnaval

Desde Tenfield se destacó que este año los desfiles del carnaval uruguayo van a tener más pantallas que nunca

22 de enero 2026 - 16:02hs
Tenfield anunció el equipo de comunicadores que trabajará en los tres grandes desfiles del carnaval uruguayo.

Tenfield anunció el equipo de comunicadores que trabajará en los tres grandes desfiles del carnaval uruguayo.

Foto: Juan Samuelle

Marcelo “Chelo” Fernández, Rosario Rodríguez, Nelson Burgos, Yessy López, Mariana Romano y Fernanda “Peke” Sander son los integrantes del equipo de comunicadores de Tenfield que trabajará durante este año en cada una de las emisiones de los desfiles del carnaval de 2026.

La conformación no tiene cambios no tiene cambios con relación a lo que venía sucediendo, según se informó a El Observador desde la empresa Tenfield, encargada de la televisación y de la producción audiovisual y periodística de los tres grandes desfiles –el Inaugural, el de Escuelas de Samba y el de las Llamadas– y también del Concurso Oficial de Agrupaciones que comenzará el lunes 26 de enero desde el Teatro de Verano del Parque Rodó.

Equipo de Tenfield con brasileña experta en samba

Una novedad es que en la emisión del Desfile de Escuelas de Samba, este viernes 23 de enero, participará como invitada una brasileña experta en esa expresión cultural, Niusa da Silva.

Fuentes de Tenfield, además de confirmar lo anterior, destacaron a que, finalmente, tras las negociaciones realizadas en los últimos días los desfiles de carnaval "van a tener más pantallas que nunca".

Ya en el espectáculo de estreno oficial de las actividades de la zafra de carnaval, en la noche de este jueves 22 de enero, el desfile por la Av. 18 de Julio se podrá ver por Canal 4 (aire) y por TV Ciudad (aire), por Montecable (VTV), en los canales de emisión por cable del interior del país y vía streaming en el canal Tenfieldoficial (por YouTube, tanto a nivel local como en el exterior).

Además, se verá en forma gratuita por Antel TV (hay que descargar la aplicación correspondiente o suscribirse vía web).

Las fechas de los desfiles del carnaval

  • jueves 22 de enero Desfile Inaugural de Carnaval por la Av. 18 de Julio
  • viernes 23 de enero Desfile de Escuelas de Samba por la Av. 18 de Julio
  • viernes 6 y sábado 7 de febrero Desfile de Llamadas por las calles Carlos Gardel e Isla de Flores
DSC_0059
Carnaval uruguayo.

Carnaval uruguayo.

