Nacional / CIRCULACIÓN

Cortes y desvíos de tránsito desde este miércoles por el Desfile Inaugural de Carnaval: los detalles

A partir del miércoles 21 de enero, a las 13:00 horas, comenzarán las labores de armado del escenario en la avenida 18 de Julio

21 de enero 2026 - 8:37hs
Conjuntos de Carnaval que desfilan por 18 de Julio

Conjuntos de Carnaval que desfilan por 18 de Julio

C. Pazos

Con motivo del Desfile Inaugural de Carnaval 2026, que se realizará el jueves 22 de enero a partir de las 19:30 horas, se implementarán importantes cortes y desvíos de tránsito en las principales arterias de Montevideo, informó la Intendencia capitalina.

Operativos previos y cortes en la avenida 18 de Julio

A partir del miércoles 21 de enero, a las 13:00 horas, comenzarán las labores de armado del escenario en la avenida 18 de Julio, entre Río Negro y Ejido, lo que implicará cortes y desvíos en el tránsito en esa zona.

Jueves 22 de enero: el día del desfile, a las 10:00 horas, se procederá a la liberación de estacionamiento en la circunvalación de Plaza Independencia. A partir de las 15:00 horas, se efectuará el corte total de la circunvalación y el retiro de vehículos en esa área.

Cortes en la avenida 18 de Julio: desde las 16:00 horas, se cortará totalmente la avenida 18 de Julio, desde Plaza Independencia hasta Ejido. Para los cruces, se habilitarán vías alternativas hasta las 19:30 horas, momento en el que únicamente será posible cruzar por las calles Ejido, Dr. Barrios Amorín y Vázquez, hasta la finalización del desfile.

Desvíos durante el desfile de Escuelas de Samba

El viernes 23 de enero, en el marco del Desfile de Escuelas de Samba, a partir de las 10:00 horas se realizará el corte de la circunvalación del lado de la Torre Ejecutiva. Desde las 15:00 horas, habrá corte total de la circunvalación, con el retiro de vehículos, y a las 16:00 horas, comenzará el corte de la avenida 18 de Julio hasta Ejido.

Al igual que el jueves, los cruces por Yaguarón estarán habilitados hasta las 19:30 horas, quedando luego habilitados los cruces por Dr. Barrios Amorín y Vázquez.

Se recomienda a los conductores planificar sus recorridos con antelación, utilizando las vías alternativas habilitadas, y prestar atención a las señales de tráfico. Los cortes de tránsito se extenderán durante varias horas, por lo que se aconseja evitar circular por las zonas cercanas al evento para evitar inconvenientes.

