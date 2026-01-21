Cortes y desvíos de tránsito desde este miércoles por el Desfile Inaugural de Carnaval: los detalles

Con motivo del Desfile Inaugural de Carnaval 2026 , que se realizará el jueves 22 de enero a partir de las 19:30 horas , se implementarán importantes cortes y desvíos de tránsito en las principales arterias de Montevideo, informó la Intendencia capitalina.

A partir del miércoles 21 de enero , a las 13:00 horas , comenzarán las labores de armado del escenario en la avenida 18 de Julio , entre Río Negro y Ejido , lo que implicará cortes y desvíos en el tránsito en esa zona.

Jueves 22 de enero : el día del desfile, a las 10:00 horas , se procederá a la liberación de estacionamiento en la circunvalación de Plaza Independencia . A partir de las 15:00 horas , se efectuará el corte total de la circunvalación y el retiro de vehículos en esa área.

Cortes en la avenida 18 de Julio : desde las 16:00 horas , se cortará totalmente la avenida 18 de Julio , desde Plaza Independencia hasta Ejido . Para los cruces, se habilitarán vías alternativas hasta las 19:30 horas , momento en el que únicamente será posible cruzar por las calles Ejido , Dr. Barrios Amorín y Vázquez , hasta la finalización del desfile.

Desvíos durante el desfile de Escuelas de Samba

El viernes 23 de enero, en el marco del Desfile de Escuelas de Samba, a partir de las 10:00 horas se realizará el corte de la circunvalación del lado de la Torre Ejecutiva. Desde las 15:00 horas, habrá corte total de la circunvalación, con el retiro de vehículos, y a las 16:00 horas, comenzará el corte de la avenida 18 de Julio hasta Ejido.

Al igual que el jueves, los cruces por Yaguarón estarán habilitados hasta las 19:30 horas, quedando luego habilitados los cruces por Dr. Barrios Amorín y Vázquez.

Se recomienda a los conductores planificar sus recorridos con antelación, utilizando las vías alternativas habilitadas, y prestar atención a las señales de tráfico. Los cortes de tránsito se extenderán durante varias horas, por lo que se aconseja evitar circular por las zonas cercanas al evento para evitar inconvenientes.