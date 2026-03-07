OMEU impulsa la campaña "Marzo es todo el año" para hablar de liderazgo femenino más allá del 8M

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Organización de Mujeres Empresarias del Uruguay (OMEU) lanzó la campaña “Marzo es todo el año”, una iniciativa que propone correr el foco de la efeméride del 8 de marzo para instalar una conversación sostenida sobre liderazgo femenino, autonomía y toma de decisiones.

La propuesta busca poner en el centro la idea de que el liderazgo de las mujeres no es un tema que deba abordarse únicamente en fechas simbólicas, sino como un proceso continuo que se construye todos los días.

“En OMEU creemos en procesos sostenidos en el tiempo, en comunidad de apoyo y en decisiones valientes todos los días. ‘Marzo es todo el año’ es un recordatorio de que la conversación sobre liderazgo femenino no puede limitarse a una fecha en el calendario”, afirmó la directora ejecutiva de la organización, Fernanda Castellanos. “En OMEU creemos en procesos sostenidos en el tiempo, en comunidad de apoyo y en decisiones valientes todos los días. ‘Marzo es todo el año’ es un recordatorio de que la conversación sobre liderazgo femenino no puede limitarse a una fecha en el calendario”, afirmó la directora ejecutiva de la organización, Fernanda Castellanos.

Brand Studio para Deloitte "Ser auténtico tiene un valor enorme": cuando la cultura impulsa el liderazgo femenino

Día Internacional de la Mujer Más autonomía, más liderazgo: cómo OMEU impulsa el crecimiento de las mujeres

La campaña se articula sobre tres conceptos centrales que buscan ampliar la mirada tradicional sobre el liderazgo femenino.

El primero es el autoliderazgo, entendido como la capacidad de cada persona de redefinir su propia historia, tomar decisiones y construir el camino que desea para su vida profesional y personal.

El segundo eje es la diversidad en las formas de liderar, una invitación a cuestionar el estereotipo de la “líder ideal” y visibilizar trayectorias, estilos y experiencias distintas.

Finalmente, la campaña pone el foco en la capacidad de tomar decisiones. Desde OMEU sostienen que cada elección —ya sea en el ámbito empresarial, profesional o personal— constituye un acto de poder y de construcción de libertad.

Durante todo el mes, la organización difundirá contenidos audiovisuales, testimonios y piezas digitales que profundizan en estos ejes y buscan involucrar tanto a personas como a organizaciones en la promoción de un liderazgo femenino sostenido.

Un podcast para ponerle voz a las historias

Uno de los pilares de la campaña es el podcast “¿Quién te creés que sos?”, lanzado por OMEU a comienzos de este año como un espacio de conversación sobre liderazgo, desarrollo profesional y autonomía económica.

El ciclo propone un formato de entrevistas y conversaciones donde mujeres de distintos ámbitos comparten sus trayectorias personales: los obstáculos que enfrentaron, las dudas que atravesaron y las decisiones que tomaron para liderar sus proyectos o carreras.

“Nos interesan las historias sin maquillaje: el miedo, la culpa, las dudas, las veces que estuvieron a punto de renunciar. Porque ahí es donde se ve el verdadero liderazgo: en la decisión de seguir, de cambiar, de decir que no, de apostar por una misma”, señaló la presidenta de OMEU, Florencia Herrera. “Nos interesan las historias sin maquillaje: el miedo, la culpa, las dudas, las veces que estuvieron a punto de renunciar. Porque ahí es donde se ve el verdadero liderazgo: en la decisión de seguir, de cambiar, de decir que no, de apostar por una misma”, señaló la presidenta de OMEU, Florencia Herrera.

FLORENCIA HERRERA - FERNANDA CASTELLANOS - OMEU - LEONARDO CARRENO FOCOUY De OMEU: Florencia Herrera y Fernanda Castellanos Foto: Leonardo Carreno, FocoUy

El podcast es conducido por Carolina García y Fernanda Ariceta y fue grabado en los estudios de Radio Carve, con el apoyo del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP).

A lo largo de su primer ciclo, el programa reunió diversas voces que invitan a reflexionar sobre temas como dinero, poder de decisión y desarrollo profesional de las mujeres. Entre las participantes se encuentran Florencia Iglesias, así como Agustina Barreto y Karina Baraibar, quienes aportan miradas y experiencias que buscan cuestionar límites autoimpuestos y abrir nuevas conversaciones sobre liderazgo.

En total, el primer ciclo del podcast cuenta con cinco episodios y busca ampliar al público general debates que ya forman parte de la comunidad de OMEU.

Desde la organización explican que la campaña y el podcast funcionan como dos piezas de una misma estrategia: generar inspiración a partir de historias personales y, al mismo tiempo, ofrecer herramientas concretas para el desarrollo de las mujeres.

“¿Quién te creés que sos?” funciona así como el relato vivo que sostiene la campaña: cada episodio presenta a una mujer que, desde su propio contexto, se hizo esa pregunta antes de animarse a liderar su proyecto, su empresa o su vida.

La intención es que quienes escuchen estas historias encuentren no solo inspiración, sino también recursos y redes para desarrollar su propio liderazgo.

Un trabajo que continúa todo el año

Más allá de la campaña de marzo, OMEU continuará impulsando diferentes iniciativas orientadas a fortalecer la autonomía económica y el liderazgo de las mujeres en Uruguay.

Entre ellas se encuentran programas de formación y capacitación para emprendedoras y empresarias, espacios de mentoría y networking, así como acciones para visibilizar el liderazgo femenino en distintos sectores.

“Si solo nos acordamos del liderazgo de las mujeres en marzo, no alcanza. La igualdad real se construye con decisiones, políticas y recursos que se sostienen los doce meses del año”, señaló Herrera.