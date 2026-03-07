Más autonomía, más liderazgo: cómo OMEU impulsa el crecimiento de las mujeres

En los últimos años, miles de mujeres en Uruguay han fortalecido sus capacidades para emprender, liderar equipos o desarrollar sus carreras profesionales gracias a los programas de la Organización de Mujeres Empresarias, Ejecutivas y Emprendedoras del Uruguay (OMEU). Solo en este período reciente, cerca de 2.000 mujeres participaron en distintas iniciativas de la organización, que hoy se consolida como uno de los actores más activos en la promoción de la autonomía económica femenina.

Los resultados reflejan avances concretos: el 85% de las emprendedoras que pasaron por el programa Más Emprendedoras afirma haber aumentado su autonomía económica; más del 90% de las participantes de Entre Todas reporta mayor confianza para emprender; y quienes completaron el programa de liderazgo Más Ejecutivas muestran mejoras significativas en habilidades clave como negociación, autoconfianza y toma de decisiones.

Más allá de los indicadores, el impacto también se expresa en la diversidad de mujeres que participan en estos procesos. OMEU se caracteriza por ser una organización transversal que reúne a mujeres de distintos sectores sociales, niveles educativos y trayectorias laborales, con un objetivo común: generar oportunidades para que cada una pueda desarrollar su propio camino económico y profesional.

Ese enfoque se refleja en la estructura de sus programas, que acompañan a las mujeres en distintas etapas de su desarrollo. “Tenemos una escalera de programas”, explica Florencia Herrera, presidenta de OMEU. “Primero está Entre Todas, donde ayudamos a las mujeres a identificarse con la posibilidad de emprender. Después está Más Emprendedoras, cuando ya hay una idea de negocio. Y, por otro lado, Más Ejecutivas, para quienes quieren crecer dentro de una organización”.

El primero de esos escalones es el programa Entre Todas, orientado a mujeres que buscan explorar la posibilidad de emprender y desarrollar herramientas básicas de gestión.

FLORENCIA HERRERA OMEU - LEONARDO CARRENO FOCOUY_LCM9091 Florencia Herrera, presidenta de OMEU Foto: Leonardo Carreño, FocoUy

Entre 2023 y 2024, el programa alcanzó a 252 mujeres en diez ciudades del país, a través de talleres realizados en ocho departamentos, con más de 300 participantes en total. La iniciativa combina formación técnica —en áreas como modelo de negocio, finanzas, marketing digital o formalización— con el desarrollo de habilidades blandas y la construcción de redes de apoyo.

Los resultados reflejan un impacto significativo: el 94% de las participantes afirmó haber adquirido herramientas prácticas para aplicar en sus proyectos, el 95% generó nuevos contactos profesionales y el 85% reportó mayor confianza en sus capacidades empresariales.

"El programa ayuda a las mujeres a verse en la posibilidad de emprender, a imaginarse generando su propio ingreso y gestionándolo. Empiezan a tener contacto con las finanzas, con la organización del negocio y con la idea de que pueden hacerlo", explica Herrera.

El siguiente paso en ese proceso es Más Emprendedoras, un programa dirigido a mujeres que ya cuentan con una idea de negocio o un emprendimiento en desarrollo y buscan consolidarlo. A través de capacitación, mentoría y redes de apoyo, la iniciativa acompaña el proceso de transformación de una idea en un proyecto económicamente sostenible.

Los resultados muestran avances importantes en términos de autonomía económica y profesionalización. El 85% de las emprendedoras declaró haberse sentido más autónoma económicamente tras participar en el programa, mientras que el 72% reportó un aumento de sus ingresos. Además, el 71% de las participantes se encuentra en proceso de formalizar su emprendimiento o ya lo ha hecho.

El tercer eje de la estrategia de OMEU está dirigida al ámbito corporativo. El programa Más Ejecutivas busca fortalecer el liderazgo de mujeres profesionales que se desempeñan dentro de organizaciones y aspiran a avanzar en sus carreras.

Entre 2023 y 2024 participaron 131 ejecutivas de distintos sectores, en su mayoría con formación académica sólida y posiciones de gerencia media. El programa se enfoca en habilidades clave para el liderazgo, como la negociación, la gestión de redes profesionales y el desarrollo de la marca personal.

mentoras OMEU Mentoras OMEU 2026 Foto: OMEU

Uno de los principales cambios se observa en la autopercepción de liderazgo. La proporción de participantes que se sentían completamente preparadas para liderar equipos aumentó más de un 70% tras completar el programa. Además, el 62% afirmó haber superado el llamado “síndrome de la impostora”, un fenómeno frecuente entre mujeres en posiciones de liderazgo que las lleva a dudar de sus propios logros.

"Muchas llegan con dificultad para sentirse líderes, aunque ya dirigen equipos o tienen responsabilidades importantes. Durante el programa trabajan habilidades como negociar o tener conversaciones difíciles, y salen convencidas de que pueden hacerlo", explica Herrera.

El impacto también se extiende al entorno laboral. El 88% de las participantes afirma que, tras el programa, promueve activamente a otras mujeres para roles de liderazgo, generando un efecto multiplicador que contribuye a abrir nuevos espacios de participación.

Sin embargo, el camino hacia la equidad económica aún enfrenta múltiples obstáculos. Herrera identifica tres grandes tipos de barreras que siguen condicionando el desarrollo de las mujeres: culturales, institucionales y de acceso a oportunidades.

“Tenemos barreras vinculadas a las propias mujeres, a la dificultad de sentirse empoderadas o de animarse a emprender. También están las barreras vinculadas a tributación y al acceso al financiamiento. Y finalmente las oportunidades laborales, porque todavía hay áreas donde no se visualiza a la mujer como posible trabajadora”, señala.

A esto se suma la persistente desigualdad en las tareas de cuidado, que sigue condicionando la participación femenina en el mercado laboral. “Cuando hablamos de cuidados no hablamos solo de niños, también de adultos mayores. ¿Quién cuida cuando hay que salir a trabajar? Ese sigue siendo uno de los grandes desafíos”, afirma.

En un contexto global marcado por transformaciones tecnológicas y cambios en el mercado laboral, Herrera considera que la equidad de género debe mantenerse como una prioridad. “Cuando uno escucha algunos discursos puede pensar que la equidad va a perder relevancia, pero yo tengo confianza en la humanidad y creo que las propias mujeres no vamos a permitir que eso ocurra”, sostiene..

A su entender, la participación femenina en los espacios de decisión no es solo una cuestión de justicia social, sino también de desarrollo económico. “Somos más de la mitad de la población, por lo tanto, nuestra mirada y nuestras decisiones tienen un peso importante. La presencia de mujeres en el liderazgo agrega valor en la toma de decisiones, a nivel país, y también en los negocios”, concluye.