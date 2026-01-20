Desfile Inaugural del Carnaval: orden de los conjuntos, jurados, premios y curiosidades en el reglamento

Creativo, alegre, entretenido, participativo y dinámico . Esas cinco características debe tener el Desfile Inaugural del Carnaval para que el show oficial de estreno de las actividades carnavaleras de 2026 sea un éxito, expresó a El Observador Fabián Cardozo, presidente del jurado , responsabilidad que ejerce desde 2016.

Durante unas cinco horas, los 40 conjuntos que participarán en el Concurso de Agrupaciones de Carnaval desde el lunes 26 –y media decena de propuestas adicionales que no competirán– protagonizarán el Desfile Inaugural del Carnaval, este jueves 22 de enero.

Si el mal estado del tiempo determina una suspensión –parcial o total– la actividad pasará para el viernes 23 y, por lo tanto, en ese caso el Desfile de Escuelas de Samba se trasladará para el sábado 24.

El primer conjunto –la comparsa Valores– partirá a la hora 20 y el último arrancará a las 0.33 del viernes –la murga Los Diablos Verdes–, estando previsto su arribo al punto final a la hora 1.08.

La emisión del desfile en directo se hará por VTV, TV Ciudad y Antel TV.

Con relación a las entradas, se realizaban gestiones al cierre de este lunes para su venta en la red de locales de Abitab (se agotaron ya los palcos en la Plaza Cagancha, vendidos en ese caso por Redtickets, cada uno a $ 1.100).

El espectáculo es organizado por la Intendencia de Montevideo en coordinación con Daecpu –Directores Asociados de Espectáculos Carnavalescos y Populares del Uruguay (institución que nuclea a los directores de los conjuntos)–.

Se reiterará la experiencia estrenada en 2024, cuando el comienzo de este show carnavalero se adelantó, de modo que concluya recién iniciada la madrugada (antes lo habitual era arrancar a las 21).

Se reforzará la instalación de un vallado especial en el trayecto, para que el público no pase de la acera a la calzada y ya se implementó una iluminación especial para todo el recorrido.

-ine2093-jpg..webp Desfile Inaugural del Carnaval. Inés Guimaraens

De Plaza Independencia a Plaza Cagancha en 35 minutos

El tiempo máximo para completar el desfile será 35 minutos, por la Av. 18 de Julio desde Plaza Independencia a Plaza Cagancha, donde habrá un escenario para que en un máximo de cinco minutos cada murga exponga un fragmento de su show; humoristas, parodistas y revistas pueden utilizar el escenario y la calzada; las comparsas están eximidas de esa actuación final.

En caso de utilizar más tiempo del permitido para desfilar, el conjunto será sancionado en el puntaje que otorga el jurado, restándose un punto por minuto y si la tardanza supera los 15 minutos el conjunto quedará eliminado del desfile.

Saldrán primero las seis comparsas, en una experiencia estrenada en 2023 y que dio buenos resultados. Posteriormente se alternarán cuatro bloques de murgas (la categoría más numerosa) con el pasaje de revistas, humoristas y parodistas, que también desfilarán en bloques. Y cada segmento temático (categorías del concurso) lo encabezará el conjunto que ganó o quedó mejor ubicado en el desfile el año pasado, como lo indica el reglamento.

Las propuestas que no concursarán e igual desfilarán, partirán al inicio –desde la hora 19.25– y serán Beso de Luna, La Decana, De Todas Partes, Géminis y Bafo da Onca.

El carro oficial del carnaval saldrá a las 19.50, se informó.

Orden del desfile de los 40 conjuntos

Desfile Inaugural

Diez jurados: carnavaleros y comunicadores

Cardozo presidirá el jurado por décimo año en forma consecutiva y habrá un equipo de 10 responsables de las calificaciones.

En murgas lo conformarán Pablo Barrios, Gabriela Gómez, Edgardo “Pingüino” González, Juan Ángel Díaz y Fernando Rodríguez.

En las restantes categorías tendrán esa responsabilidad Víctor Magallanes, Nilda Ciparelli, Darwin Pirri, Ricardo Aulet y Ana Laura de Brito.

Presidir el jurado “es un gran honor”, expresó Cardozo, quien agradeció “la confianza que tuve de las distintas administraciones de la intendencia, eso me da tranquilidad para encarar este desafío precioso, el puntapié inicial del carnaval, hablando en términos futbolísticos”.

“Hay un equipo de jurados sólido, con algún pequeño cambio, integrado por gente que toda carnavalera, excomponentes que este año por diversas razonas no salen, pero son siempre parte de la fiesta, la mayoría ha desfilado y entienden al desfile, y además hay comunicadores, periodistas que también saben mucho de carnaval”, explicó.

-ine2373-jpg..webp Desfile Inaugural del Carnaval. Inés Guimaraens

Esponsor de último momento

Agregó que “esperamos una noche intensa, para disfrutarla, siempre hacemos todo lo posible para tener un desfile dinámico, que termine lo más temprano posible, un desfile creativo, alegre, entretenido y participativo, es fundamental la interacción con la gente”.

Lo que se busca es “que no sea un simple pasaje de carnavaleros caminando, que la gente disfrute tenerlos bien de al lado como dice la canción y que reciban como espectáculo algo preparado, eso por suerte pasa con muchos conjuntos y se nota en los puntajes, los que crean un espectáculo para el desfile terminan ganando o quedando arriba y más allá del orgullo de ganar significa recibir un premio que es el último gran esponsor, un buen dinero que les viene muy bien en el arranque del carnaval”.

Los jurados calificarán en los siguientes rubros: vestuarios, accesorios y diseños; movimientos y desplazamiento del conjunto; alegría y comunicación de los conjuntos; creatividad e ingenio al servicio del espectáculo; y visión global en el desfile.

Se estima que los fallos con los datos de los ganadores del desfile y todos los puntajes, más el detalle de los premios especiales, se conocerán próximo al amanecer de este viernes 23.

-ine2364-jpg..webp Desfile Inaugural del Carnaval. Inés Guimaraens

Los premios de la Intendencia de Montevideo

Con el objetivo de estimular el lucimiento de propuestas colectivas e individuales, la Intendencia invertirá $ 1.227.931 en premios.

Algunos de los más relevantes son:

Mejor revista: $ 90.432

Mejor comparsa: $ 79.678

Mejor parodista: $ 65.991

Mejor humorista: $ 65.991

Mejor murga: $ 65.991

Mejor cuerpo de baile de revistas: $ 24.441

Mejor personaje de parodistas: $ 12.221

Mejor personaje de humoristas $ 12.221

Mejor batería de murgas: $ 36.662

Mejor director de murgas: $12.221

Cinco datos del reglamento

No se permite arrojar elementos publicitarios o comestibles hacia el público.

No se permite el uso de vehículos con chatas, ni remolques, ni de doble eje, ni tracción a sangre.

Los conductores de los vehículos serán sometidos a la prueba espirométrica.

Las agrupaciones participantes deberán tener una permanente continuidad de marcha durante el desarrollo del desfile.

El jurado, que se distribuirá a lo largo de todo el recorrido del desfile, emitirá su fallo el que será resuelto al estilo olímpico.

Últimos ganadores en el desfile por 18 de Julio

Carnaval 2022: comparsa Valores, murga Nos Obligan a Salir, revista Madame Gótica, humoristas Sociedad Anónima y parodistas Zíngaros.

Carnaval 2023: comparsa Valores, murga La Gran Muñeca, revista Tabú, humoristas Sociedad Anónima y parodistas Zíngaros.

Carnaval 2024: comparsa La Sara del Cordón, murga Un Título Viejo, revista La Compañía, humoristas Los Chobys y parodistas Los Muchachos.

Carnaval 2025: comparsa Valores, murga La Mojigata, revista La Compañía, humoristas Los Buby’s y parodistas Caballeros.

Así seguirá el carnaval

Se estima que habrá buen estado del tiempo y que no será necesario postergar la actividad, por lo tanto en la noche de este viernes 23 se hará el segundo de los tres desfiles oficiales en el carnaval uruguayo, el de las escuelas de samba, también por la avenida 18 de Julio.

Luego, el lunes 26, comenzará el concurso oficial de agrupaciones, en el Teatro de Verano “Ramón Collazo”.

Posteriormente, el tercero de los grandes desfiles, el de Llamadas, se hará el viernes 6 y sábado 7 de febrero por las calles Carlos Gardel e Isla de Flores.

A partir de este fin de semana se irán sucediendo, además, actividades en tablados privados, populares y gratuitos y los corsos en los barrios.