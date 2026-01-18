Cinco regresos del Carnaval: las murgas que prometieron volver y este año suben al Teatro de Verano

Cada año la murga se va con la promesa de regresar. Volver al Carnaval, al encuentro en el tablado, a la bajada entre la gente, a las caras pintadas y el cantarle a cada barrio de Montevideo una serenata. El regreso, sin embargo, no siempre es inmediato.

Este año, durante la realización del Carnaval 2026 , s e concretará el regreso de cinco conjuntos en la categoría . La espera en algunos casos ha sido larga y el regreso inesperado, en otros el impasse fue breve y premeditado. De cualquier manera, el regreso de títulos históricos y agrupaciones más jóvenes dio como resultado una instancia clasificatoria de alquilar balcones .

Mientras los vozarrones carnavaleros se preparan para cantar otro salpicón en el concurso que comenzará el próximo lunes 26 de enero en el Teatro de Verano, con su correspondiente desfile inaugural el jueves 22, invitan al público a los ensayos previos al debut.

Estas son, aquí las tiene, las murgas que vuelven al Concurso Oficial.

Don Bochinche y Cía.

Señor, señora, gurises

pa’ que todos sean felices

hoy vuelve una murga añeja,

de las que están la más vieja.

“Nos llena de emoción poder compartir con ustedes este regreso, que no solo es un reencuentro con nuestra pasión por el carnaval, sino también una nueva oportunidad para seguir celebrando nuestra cultura, nuestras tradiciones y la música que nos une”, anunciaron en las redes de Don Bochinche y Cía. en el mes de mayo. La murga decana del Carnaval, con dos primeros premios en la historia del conjunto –en 1919 y 1921– regresa después de 38 carnavales sin cantar.

Fundada en 1907 por Tito Ríos, Don Bochinche y Cía. irrumpió en el Carnaval asentando las bases de una expresión cultural que estaba destinada a convertirse en una seña característica.

Foto_Don_Bochinche_y_Cia_1959-2

Ahora el título regresa al concurso. La murga más antigua del carnaval vuelve bajo la dirección de Nicolás Conti y Manuel Astapenco junto un grupo de amigos que debuta en el Carnaval Mayor, con la intención de “respetar el título” y “darle un buen show a la gente”. Sin un registro de sonido como testimonio de la historia y solo con un antiguo libreto y una ficha técnica, el conjunto trae un conjunto entre figuras de trayectoria en el género así como jóvenes que prometen.

La vuelta de la murga incluye a Claudio Rojo como cupletero, después de dos años en La Nueva Milonga, en una pareja de experiencia, tradición y divertimento con Mathías Albarracín. Vuelve con la historia de Juan, un hombre arquetípico que intenta balancear el trabajo, la familia y una adición contemporánea al smartphone con Eduardo Rigaud en los textos, Mariela Gotuzzo a cargo del vestuario y maquillaje de la decana y Mariano Solarich como director artístico.

En el coro ficharon a Ángel "Marquito" Gómez –Figura de Oro en el Carnaval 2023– y a su hijo, Sebastián "Pascual" Gómez, así como a voces como la de Fabián “Farol” Beracochea, Gabriel “Carucha” Ramos, Nicolás Vanzuli o Guillermo Curbelo. Una formación completamente masculina para una de las primeras murgas dirigidas por una mujer en 1932.

“Queremos llegar a los barrios de Montevideo con alegría y con un mensaje. Nuestra idea es hacer un espectáculo que se pueda hacer en todos los barrios”, expresaron en una entrevista con el programa Aquí Carnaval donde expresaron que su deseo es que el regreso no sea un evento puntual sino la vuelta definitiva de la murga más antigua.

“Va a ser nuestro primer año de Carnaval. Es todo nuevo porque estamos encarando un proyecto de una murga que es un título importante”.

Componentes Mathias Lemes en la dirección. Christian Cedrés, Nicolás Conti, Rodrigo del Río , Gabriel “Carucha” Ramos, Mathías Albarracín, Leonardo “Palmera” García, Claudio Rojo, Fabián “Farol” Beracochea, Sebastián “Pascual” Gómez, Nicolás Vanzuli, Guillermo Curbelo, Mario Pagalday y Ángel “Marquitos” Gómez. En la batería están Manuel Astapenco, Rodrigo “Toto” Melgarejo y Emanuel “Tachuela” Alaniz.

¿Cuándo sube al escenario? La murga hará su regreso al Teatro de Verano en la segunda noche de Carnaval, en la etapa del martes 27 de enero.

¿Dónde ensaya? Club Las Acacias (Bagé y Av. General Flores)

Falta y Resto

“El amor de murga es esto: un amor de reencuentro, de fraternidad, solidario. El Amor de murga es un senderito de luna que se refleja sobre el mar del pueblo y nos conduce directamente a tu corazón”, recitó Raúl “Flaco” Castro en el regreso de Falta y Resto a al templo de Momo durante la Prueba de Admisión del Carnaval.

Falta y Resto, nacida en el corazón de la Asociación Cristiana de Jóvenes en 1980, regresa ahora al carnaval después de ocho años fuera del concurso. La murga de las cuatro estaciones, que obtuvo dos primeros premios consecutivos entre los años 1988 y 1989, participó por última vez en 2018 cuando llevó su Misa Murguera al Carnaval. Aquel año el conjunto se ubicó en la decimotercera posición y no logró entrar a la liguilla.

El regreso de la murga, bajo la dirección responsable de Raúl "Tintabrava" Castro convocó a algunos de los nombres más prestigiosos de la categoría y parte de la historia del conjunto como Edu "Pitufo" Lombardo, Pablo "Pinocho" Routin, Freddy "Zurdo" Bessio y Alejandro Balbis así como jóvenes debutantes en la categoría y otros que tuvieron su paso en Murga Jóven así como en el carnaval del interior.

La murga se arma con los históricos pero también con los jóvenes y los cambios que han moldeado al carnaval como el afianzamiento de las voces femeninas sobre el escenario con la incorporación de una cuerda de sobreprimas con Julieta Hernández, Federica Pereyra y Lucila Scariato.

E incluso el factor familiar con la participación de históricos de la murga como Orlando "Mono" Da Costa y el regreso de su hijo, también cantante de música tropical, Marcos Da Costa. O el propio Raúl Castro junto a sus hijos Felipe y Pedro.

Amor de Murga es el nombre del espectáculo con el que la falta vuelve a subir a al escenario del Concurso Oficial. “La propuesta es esa: decirle a la gente que la murga está enamorada del barrio y que sale a seducirlo con su presentación, su cuplé y su despedida”, dijo Castro en una entrevista con Montevideo Portal.

Para que se concretara el regreso de la murga Raúl Castro y Hugo Piruja Brocos volvieron a tener una conversación y acordaron la cesión del título. En diálogo con La Diaria, Brocos declaró que le vendió su parte del título a su socio de tantos años. “Llegamos a una solución buena y estamos contentos los dos. Fue un encuentro muy emotivo. Me voy contento de la murga, en paz, sereno conmigo”, dijo entonces.

Anda el chimento en la calle, dicen que volvió La Falta. Anda el chimento en la calle, dicen que volvió La Falta.

Componentes Eduardo "Pitufo" Lombardo en la dirección. Manuel Umpiérrez, Marcos Da Costa, Pablo "Pinocho" Routin, Javier Carvalho, Diego Mutiuzabal, Julieta Hernández, Lucila Scariato, Federica Pereyra, Orlando "Mono" Da Costa, Pedro Castro, Alejandro Balbis, Mario Jolochin, Raúl "T'intabrava" Castro. Batería:

Gastón "Ratón" Angiolini, Freddy "Zurdo" Bessio, Bruno "Buko" Bukoviner.

¿Cuándo sube al escenario? A la Falta le toca presentarse en la primera noche del Concurso, cerrando la etapa del lunes 26 de enero

¿Dónde ensaya? AUTE (Agraciada 2463)

Diablos Verdes

La murga de La Teja regresa al Carnaval con una revolución. Después de un año en el que la murga no salió, este 2026 Diablos Verdes vuelve al Concurso Oficial.

La murga consecuente nacida en 1939 de gurises vestidos de arpillera debutó en el Carnaval de 1946, con Antonio Iglesias en la dirección. En 1959 donde alcanzaron el primer primer premio, un logro que luego se repetiría en seis oportunidades: 1961, 1965, 1981, 1999, 2001 y 2003.

Revoluciones es el nombre del espectáculo 2026, en el que será su 80 aniversario como parte del concurso, bajo la dirección responsable de María de los Ángeles Iglesias y Ricardo Ribero con la dirección artística de Leonardo Preziosi, quien acompaña en textos a José María Novo y Lucas Bolo. La murga propone llevar con ella el “tablado de las revoluciones” para cantarle a los levantamientos históricos pero también a las revoluciones cotidianas.

¡Algunas fotos del ensayo de hoy!Hoy ensayamos en el Teatro Progreso ¡Agradecer a @progresoofici

Entre los componentes de la murga para este 2026 está la incorporación de la comediante Denise Casaux, que llega desde su experiencia en Los Muchachos y debuta en murga en el carnaval mayor, quien junto a Charly Álvarez logran una dupla cupletera que se mostró sólida y desenvuelta durante la Prueba de Admisión.

Nacer cantando es la revolución. Volver al barrio, esquina de certezas. Fábricas gastadas, en los ecos del ayer se oyó la voz: ¡Vuelven Los Diablos! Vuelven los Diablos, canta La Teja. Nacer cantando es la revolución. Volver al barrio, esquina de certezas. Fábricas gastadas, en los ecos del ayer se oyó la voz: ¡Vuelven Los Diablos! Vuelven los Diablos, canta La Teja.

Componentes Jorge Velando en la dirección. Carlos Álvarez, Daniel Lorenzón, Germán Aranda, Diego Romano, Anthony Stábile, Denise Casaux, Eduardo Díaz, Alexander Silva, Rodrigo Cabeda, Gastón Maciel, Ignacio Macció, Nahuel Fernández, Javier Ferlat. Lucas Ribero, Manuel Andrade y Santiago Ribero en la batería.

¿Cuándo sube al escenario? El segundo día del concurso, luego de Don Bochinche y Cía, actuará Diablos Verdes. El martes 27 de enero.

¿Dónde ensaya? Sindicato del Vidrio (Laureles y Tellier)

Patos Cabreros

Entre los títulos históricos que vuelven a pararse en el escenario, Patos Cabreros prepara su regreso. La murga de Pepino fundada en 1910 vuelve, como en 2015, bajo la dirección de Nelson Ferro.

La más ganadora del concurso, con 16 primeros premios en su haber, confirmó su regreso después de casi una década alejada del Carnaval en la que se remató el 50% del título en 2023.

Con un espectáculo titulado Sin dudas, la murga pasó la Prueba de Admisión de esa manera: como la mejor puntuada en una instancia de alta competencia.

Regresa un título histórico de la mano de grandes figuras, muchas de ellas integrantes de la última generación de Asaltantes con Patente como Lucía Rodríguez, que vuelve a la fiesta carnavalera después de un año alejada del Teatro de Verano, Pablo Riquero, como director escénico y arreglador coral, o Matías Bravo.

SaveClip.App_564053638_17863744281475743_3134360784578445115_n

Otra de las incorporaciones más sonadas es la del diputado frenteamplista, con una amplia trayectoria murguera, Pablo Inthamoussu. Además de voces destacadas de la fiesta popular como Ricardo "Canario" Villalba, que regresa al conjunto después de una década, o Maxi "Pulpita" Méndez, así como Christian “Hueso” Ibarzábal y Eduardo Rigaud en los textos.

Vuelven los Patos Cabreros a estremecer la ciudad. Vuelven los Patos Cabreros a estremecer la ciudad.

Componentes Pablo Riquero en la dirección. Luis Ortiz, Horacio Correa, Lucía Rodríguez, Agustín Pittaluga, Álvaro Denino, Ricardo "Canario" Villalba, Maxi "Pulpita" Méndez, Matías Bravo, Gabriel López, Pablo Inthamoussu, Martín Melgarejo, Iván Rodríguez y Gonzalo Melgarejo. Adrián Boero, Matías Balbi y Matías Castro en la batería.

¿Cuándo sube al escenario? Los Patos Cabreros suben al Teatro de Verano en la tercera etapa del concurso, cerrando la noche del próximo miércoles 28 de enero

¿Dónde ensaya? Club Colonia (Joaquín Suárez 2928)

Mi Vieja Mula

El impasse sería breve y premeditado. “Se hizo necesario parar un poco”, dijo Sebastián Mederos en entrevista con Calle Febrero antes de la prueba de admisión.

“Fue necesario, estuvo bueno, fue interesante. Ahora tenemos más claro en qué lugar estamos, qué cosas tenemos ganas de hacer y cuál es nuestro lugar en este concierto de Carnaval, particularmente dentro de las murgas. Estamos preparados y entusiasmados para encarar un nuevo espectáculo, por eso la vuelta!”.

La murga regresa con un espectáculo soviético. Una murga de la Unión es el nombre de la propuesta, una murga de la Unión… Soviética. Un grupo de personas que, tras la caída del régimen en 1991, se auto-exiliaron en Uruguay buscando la oportunidad de rearmar la Unión Soviética. Una idea que desprende una variedad de preguntas: ¿Cómo sería una murga si estuviese conformada por personas que vivieron durante la construcción de la URSS? ¿Qué queda de esa vieja revolución? ¿Qué pasó con la utopía de la izquierda? Para armar el espectáculo los técnicos incluso se acercaron a comunidades rusas en Uruguay y recibieron opiniones de quienes nacieron bajo el estado federal socialista.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mi Vieja Mula (@miviejamulamurga)

Con textos de Sebastián Mederos y arreglos corales de Romina Repetto, quien es además la directora escénica del conjunto, se da una “búsqueda de la transgresión” que atraviesa a la murga desde su concepción.

Componentes La directora escénica es Romina Repetto. En el coro: Felipe Parola, Mariano Reperger, Fabián Biramontes, Bruno “Toti” Gómez, Sebastián Mederos Plachot, María Mazzetti Villar, Mariana Courtoise, Alicia Álvarez De León, Micaela López Brusa, Diego Alegre, Marcelo Garrido, Tensil Laurentte, Rocío Goñi. Y en la batería están Francisco Palmerda, Santiago Mederos, Paula Rubido y Lucas Rosas.

¿Cuándo sube al escenario? Mi Vieja Mula subirá al escenario del Ramón Collazo el próximo sábado 31 de enero durante la sexta etapa del concurso.

¿Dónde ensaya? Club Cyssa Maroñas (Marcos Sastre 2737)

Los que quisieron regresar

Entre los conjuntos que no lograron clasificar al Concurso Oficial de Carnaval, la sorpresa de los regresos de conjuntos históricos que no lograron volver. La Reina de La Teja quedó afuera por un punto y Araca La Cana terminó en el lugar 16 de 20 conjuntos participantes.

“Estas derrotas duelen. No somos de fierro, no somos máquinas. Somos los mismos soñadores amantes del carnaval de toda la vida!”, expresaron en las redes oficiales de la murga de la familia Morgade. “Ayer, y lo digo con total humildad y de corazón, sentimos que se nos dio la espalda”.

También Metele que son Pasteles, el elenco nacido del Encuentro Murga Joven que se instaló en el Carnaval Mayor, tampoco logró regresar y empató en puntuación con La Reina de la Teja.