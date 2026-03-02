Ovación para el "Ruso" Pérez en el Teatro de Verano durante la actuación de Sociedad Anónima

En la noche de este domingo 1° de marzo, en el Teatro de Verano , hubo una ovación y el destinatario no fue un carnavalero, algo que cada tanto sucede con personalidades que concurren al Ramón Collazo para ver espectáculos de carnaval.

Sucedió durante la actuación, en la tercera rueda o liguilla carnavalera, de los humoristas maragatos Sociedad Anónima : en la platea baja estuvo Diego "Ruso" Pérez, exintegrante de la selección y entrenador hoy en la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

En determinado momento del espectáculo (ver en el video adjunto desde el minuto 17) de los humoristas liderados por Carlos Barceló, titulado "Ataduras", hay una referencia al destacado deportista.

Los integrantes del elenco, caracterizados como rusos en ese momento, hacen un singular reconocimiento "al ruso más querido de todos los uruguayos".

Barceló, en el escenario, recuerda cuando en el Mundial de Sudáfrica 2010 el entonces volante central de la celeste dirigida por Oscar Tabárez tras un duro golpe siguió jugando con la cabeza vendada y su casaca ensangrentada.

Fue en ese instante cuando el exfutbolista se puso de pie en la platea y recibió la ovación del público y también fue aplaudido por los carnavaleros, destacando Barceló el cariño que la gente le tiene al "Ruso".

Barceló, en nombre del conjunto y en algo añadido al libreto, mencionó que en momentos en los que muchos futbolistas señalan en su camiseta su propio nombre, él en cambio priorizaba señalar en su camiseta el lugar pegado al corazón y besar el escudo de la celeste.

Enseguida, eso sí ya como parte del espectáculo presentado ya tres veces ante el jurado y el resto del público en el escenario del Parque Rodó, se anuncia una canción de homenaje al "Ruso" Pérez, algo que se espera tenga cierta duración, como toda canción de homenaje, pero cómicamente apenas dura unos segundos: un carnavalero vestido de jugador uruguayo canta: "Le hiciste un gol a Argentina..." y el coro cierra el breve momento con un "¡y ta!".

Otro toque de humor es que el humorista que caracteriza al ruso aparece vestido con la camiseta celeste, pero no la mítica N° 15 que usaba el "Ruso", aparece con la blusa N° 7 que tiene en la espalda el nombre de Nico De la Cruz.

El contexto

Sociedad Anónima es el conjunto que más veces ganó el primer premio de humoristas en el concurso de carnaval que organizan Daecpu y la Intendencia de Montevideo. Este año es el principal candidato a obtener el principal trofeo. De lograrlo, se sabrá en la madrugada de este miércoles 4, cosechará su 14° título, tras obtenerlo por primera vez en 2001. Es el único conjunto de los 24 que siguen compitiendo que procede desde el interior y el elenco de humoristas más contratado por los tablados. Dirigido por Barceló y Ana Perdomo tiene, entre varias figuras, a carnavaleros destacados como Cleber "Pato" Esteche, Gustavo Maritato, Serrana Barceló y Paula Barceló.

La actuación de Sociedad Anónima