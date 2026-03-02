Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
29°C
cielo claro
Martes:
Mín  20°
Máx  27°

Siguenos en:

/ Cultura y Espectáculos / Carnaval / CARNAVAL 2026

Ovación para el "Ruso" Pérez en el Teatro de Verano durante la actuación de Sociedad Anónima

En el Teatro de Verano hubo una ovación y no fue para un carnavalero, la recibió el exfutbolista "Ruso" Pérez, durante el show de los humoristas Sociedad Anónima

2 de marzo 2026 - 14:07hs
Teatro de Verano: la ovación al Ruso Pérez.

Teatro de Verano: la ovación al "Ruso" Pérez.

En la noche de este domingo 1° de marzo, en el Teatro de Verano, hubo una ovación y el destinatario no fue un carnavalero, algo que cada tanto sucede con personalidades que concurren al Ramón Collazo para ver espectáculos de carnaval.

Sucedió durante la actuación, en la tercera rueda o liguilla carnavalera, de los humoristas maragatos Sociedad Anónima: en la platea baja estuvo Diego "Ruso" Pérez, exintegrante de la selección y entrenador hoy en la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

En determinado momento del espectáculo (ver en el video adjunto desde el minuto 17) de los humoristas liderados por Carlos Barceló, titulado "Ataduras", hay una referencia al destacado deportista.

Más noticias
Gastón Sosa y Carolina Favier con sus hijas, Federica y Jazmín
HIJOS DEL CARNAVAL

Gastón Sosa y Carolina Favier, una familia en el corazón de Zíngaros: la evolución del Parodismo, ser padres en Carnaval y por qué hay que "defender" la fiesta

Petinatti, lo que dijo en Canal 4 y la respuesta de Cyranos (en la foto) en el Teatro de Verano.
CARNAVAL 2026

Petinatti dijo que el carnaval es un circo romano, habló de odio y Cyranos respondió desde el Teatro de Verano

Los integrantes del elenco, caracterizados como rusos en ese momento, hacen un singular reconocimiento "al ruso más querido de todos los uruguayos".

Barceló, en el escenario, recuerda cuando en el Mundial de Sudáfrica 2010 el entonces volante central de la celeste dirigida por Oscar Tabárez tras un duro golpe siguió jugando con la cabeza vendada y su casaca ensangrentada.

Fue en ese instante cuando el exfutbolista se puso de pie en la platea y recibió la ovación del público y también fue aplaudido por los carnavaleros, destacando Barceló el cariño que la gente le tiene al "Ruso".

Barceló, en nombre del conjunto y en algo añadido al libreto, mencionó que en momentos en los que muchos futbolistas señalan en su camiseta su propio nombre, él en cambio priorizaba señalar en su camiseta el lugar pegado al corazón y besar el escudo de la celeste.

Enseguida, eso sí ya como parte del espectáculo presentado ya tres veces ante el jurado y el resto del público en el escenario del Parque Rodó, se anuncia una canción de homenaje al "Ruso" Pérez, algo que se espera tenga cierta duración, como toda canción de homenaje, pero cómicamente apenas dura unos segundos: un carnavalero vestido de jugador uruguayo canta: "Le hiciste un gol a Argentina..." y el coro cierra el breve momento con un "¡y ta!".

Otro toque de humor es que el humorista que caracteriza al ruso aparece vestido con la camiseta celeste, pero no la mítica N° 15 que usaba el "Ruso", aparece con la blusa N° 7 que tiene en la espalda el nombre de Nico De la Cruz.

El contexto

Sociedad Anónima es el conjunto que más veces ganó el primer premio de humoristas en el concurso de carnaval que organizan Daecpu y la Intendencia de Montevideo. Este año es el principal candidato a obtener el principal trofeo. De lograrlo, se sabrá en la madrugada de este miércoles 4, cosechará su 14° título, tras obtenerlo por primera vez en 2001. Es el único conjunto de los 24 que siguen compitiendo que procede desde el interior y el elenco de humoristas más contratado por los tablados. Dirigido por Barceló y Ana Perdomo tiene, entre varias figuras, a carnavaleros destacados como Cleber "Pato" Esteche, Gustavo Maritato, Serrana Barceló y Paula Barceló.

liguilla_etapa_02_034_e282d90cdf4512f9575bddbdc147ab9b

La actuación de Sociedad Anónima

Embed - Sociedad Anónima - Etapa 2 de la Liguilla - Carnaval 2026

Temas:

Teatro de Verano Sociedad Anónima Ruso Pérez Carnaval Carnaval 2026

Seguí leyendo

Las más leídas

Matías Arezo de Peñarol festeja su gol ante Nacional por el Torneo Apertura
APERTURA

Nacional 0-1 Peñarol: un triunfo de los que perduran en el tiempo, con un nuevo gol de Matías Arezo y la punta del Torneo Apertura para el carbonero

Washington Aguerre 
CLÁSICO

Los tres jugadores de Peñarol que no saludaron a Maximiliano Silvera: Washington Aguerre ya lo había anunciado

Serpiente yarará rescatada por Alternatus Uruguay﻿
RESCATE

Una serpiente yarará fue encontrada en el baño de una casa en Punta Negra: Alternatus la rescató y advirtió por "situación de riesgo"

El Partido Nacional (PN)
PARTIDO NACIONAL

"Construir sin destruir": el cuestionamiento del PN por el primer año de Orsi que fue divulgado por Luis Lacalle Pou

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos