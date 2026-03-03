Se viene la Noche de Fallos en el carnaval: los candidatos a los primeros premios y las posibles sorpresas

En pocas horas llegará la Noche de Fallos , la madrugada más esperada cada año por los carnavaleros, el momento en el que la presidenta del jurado del concurso de carnaval –Gabriela Barboza– informará los puntajes acumulados por los conjuntos y se sabrá quiénes serán los dueños de los primeros premios en 2026 .

Eso sucederá luego que actúe el último de los 24 conjuntos que accedieron a la Liguilla del Carnaval, los parodistas Los Muchachos, poco después de la medianoche de este martes 3 de marzo.

Este martes, en la última etapa de la liguilla del carnaval, se presentarán en el Teatro de Verano Ramón Collazo la revista Tabú, la murga Queso Magro y los parodistas Los Muchachos, desde la hora 20.30, con entradas aún disponibles en Abitab (en los locales o por la web) y en boleterías del escenario del Parque Rodó (desde las 19.30).

Noche con festejos y lamentos

Con un mar de pencas y pronósticos circulando como marco, no es sencillo señalar a quiénes festejarán, dado que no siempre coinciden los gustos de los espectadores más objetivos –los hinchas de los elencos opinan normalmente con base en ese vínculo– con el resultado de la gestión del jurado.

Barboza preside un equipo de expertos que califican en el rubro más entendido por el público, visión global del espectáculo, pero también en otros específicos (ver la lista más adelante) y de la sumatoria de las unidades adjudicadas y del peso de cada rubro cristaliza la tabla de posiciones en cada una de las cinco categorías.

Obviamente, suele suceder, habrá "ganadores cantados", pero también sorpresas y las infaltables polémicas y quejas.

En una contienda de 40, donde festeja solo una media decena, no es extraño que haya reclamos, de hecho varios que ya quedaron por el camino, sin avanzar a la liguilla de este año, y expusieron su malhumor.

Cuesta recordar algún carnaval en el que la aceptación de los fallos sea completa, porque además no solo puede ser objeto de cuestionamiento cada primer premio, también la colocación del resto de los conjuntos.

Noche de fallos: los candidatos

Considerando lo observado hasta el momento, cuando quedan apenas tres conjuntos por realizar su tercera presentación en el Teatro de Verano del Parque Rodó, en la categoría más popular, murgas, donde arrancaron a concursar 19 y quedan 10 en carrera, las propuestas de Doña Bastarda, Patos Cabreros y Cayó la Cabra son las mejor perfiladas para levantar la copa de campeón.

En sociedades de negros y lubolos Yambo Kenia acumuló méritos suficientes para ser la gran favorita.

En el parodismo Momosapiens y Zíngaros sostienen el mano a mano por el título de campeón.

Las revistas Tabú y La Compañía son las que han exhibido el mejor show en esa categoría.

En humoristas lo más probable es que recupere el primer premio el conjunto maragato Sociedad Anónima.

El dato

Tras la actuación de Los Muchachos el jurado se reunirá y en la madrugada comenzarán a conocerse los fallos. Primero se indicarán algunos reconocimientos especiales a performances individuales y colectivas. Luego el orden de las categorías para conocer los puntajes será revistas, humoristas, comparsas, parodistas y murgas. Enseguida, sobre el amanecer, el jurado volverá a reunirse para luego informar el resto de las menciones especiales.

Los campeones del carnaval de 2025

Los cinco elencos ganadores en el concurso del año pasado siguen en carrera y varios tienen chance de mantener el primer premio: Doña Bastarda, La Sara del Cordón, Momosapiens, Tabú y Los Rolín se impusieron en 2025.

El jurado de carnaval y los rubros

Rubro 1: Voces, arreglos corales y musicalidad / Jorge Damseaux y Susana Bosch con Diego Berardi como alterno

Rubro 2: Textos e interpretación / Mariana Gerosa y Fernando Schmidt con Eduardo Outerelo como alterno

Rubro 3: Puesta en escena y acción escénica / Adriana da Silva con Eduardo Outerelo como alterno

Rubro 4: Coreografía y bailes / Fernando Imperial con Juan Campo como alterno

Rubro 5: Vestuario y maquillaje / Victoria Falkin con Marianella Freire como alterna

Alfredo Leirós es el presidente alterno del cuerpo que lidera Gabriela Barboza.