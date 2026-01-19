Dólar
/ Cultura y Espectáculos / Carnaval / TEATRO DE VERANO

Avant premiere del carnaval de Daecpu este martes con cinco campeones y dos murgas invitadas

Con la actuación de siete conjuntos, este martes 20 de enero se hará el espectáculo inicial de la zafra carnavalera de Daecpu, la Avant Premiere 2026

19 de enero 2026 - 17:25hs
Carnaval: integrantes de Momosapiens en el concurso de 2025.

Carnaval: integrantes de Momosapiens en el concurso de 2025.

Foto: Juan Samuelle

Con la actuación de siete conjuntos, en la noche de este martes 20 de enero se realizará el espectáculo inicial de la zafra de carnaval de Daecpu, la Avant Premiere 2026 en el Teatro de Verano, a partir de la hora 20.

Cinco campeones y dos murgas invitadas por Daecpu

Se presentarán, en el escenario Ramón Collazo del Parque Rodó, los conjuntos que lograron el primer premio en cada cada una de las cinco categorías en el concurso de año pasado y, además, dos murgas invitadas (La Trasnochada y Falta y Resto), con el siguiente orden:

  • 20.00: La Sara del Cordón (sociedad de negros y lubolos)
  • 20.40: Tabú (revista)
  • 21.20: Los Rolin (humorista)
  • 22.00: Doña Bastarda (murga)
  • 22.40: Momosapiens (parodista)
  • 23.20: La Trasnochada (murga invitada)
  • 00.00: Falta y Resto (murga invitada)

El presentador de cada uno de los conjuntos será, como es habitual, el comunicador Álvaro Recoba.

Entradas para el Teatro de Verano

Las entradas, a la venta en la red de locales de Abitab (a partir de las próximas horas se indicó) y este mismo martes en las boleterías del Teatro de Verano, tienen como valor $ 500 la platea baja; $ 400 la platea media; y $ 300 la platea alta.

Con la organización de Daecpu, la actividad es auspiciada por la Intendencia de Montevideo, el Teatro de Verano Ramón Collazo y Antel.

El contexto

La Avant Premiere 2026 de Daecpu es la actividad de los conjuntos previa a otras dos instancias, el Desfile Inaugural del Carnaval que se hará este jueves 22 y el inicio del Concurso Oficial de Agrupaciones, programado para el lunes 26 con la participación esta vez de 40 propuestas.

Temas:

Carnaval Daecpu Murgas Teatro de Verano

