Avant premiere del carnaval de Daecpu este martes con cinco campeones y dos murgas invitadas

Con la actuación de siete conjuntos, en la noche de este martes 20 de enero se realizará el espectáculo inicial de la zafra de carnaval de Daecpu , la Avant Premiere 2026 en el Teatro de Verano , a partir de la hora 20.

Se presentarán, en el escenario Ramón Collazo del Parque Rodó, los conjuntos que lograron el primer premio en cada cada una de las cinco categorías en el concurso de año pasado y, además, dos murgas invitadas (La Trasnochada y Falta y Resto), con el siguiente orden:

El presentador de cada uno de los conjuntos será, como es habitual, el comunicador Álvaro Recoba.

CARANAVAL Cinco regresos del Carnaval: las murgas que prometieron volver y este año suben al Teatro de Verano

TEATRO DE VERANO Fallos del jurado del concurso del Carnaval de las Promesas: un empate y premiaron al show más representativo

Las entradas, a la venta en la red de locales de Abitab (a partir de las próximas horas se indicó) y este mismo martes en las boleterías del Teatro de Verano, tienen como valor $ 500 la platea baja; $ 400 la platea media; y $ 300 la platea alta.

Con la organización de Daecpu, la actividad es auspiciada por la Intendencia de Montevideo, el Teatro de Verano Ramón Collazo y Antel.

El contexto

La Avant Premiere 2026 de Daecpu es la actividad de los conjuntos previa a otras dos instancias, el Desfile Inaugural del Carnaval que se hará este jueves 22 y el inicio del Concurso Oficial de Agrupaciones, programado para el lunes 26 con la participación esta vez de 40 propuestas.