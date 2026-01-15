Daecpu licitará los derechos del carnaval a espejo de la AUF, busca un teatro propio y recuperará un tablado histórico

Daecpu alista detalles para el momento más intenso de la zafra de carnaval: desde el desfile inaugural que se hará el jueves 22 de enero.

Apenas finalice el carnaval de 2026 , cuyos desfiles y concurso de agrupaciones están cada vez más próximos en la agenda, Daecpu activará el proceso de licitación de los derechos de imágenes , con un manejo similar al que realizó recientemente la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) .

Eso fue informado a El Observador por Alfredo Jaureguiverry, presidente de Directores Asociados de Espectáculos Carnavalescos y Populares del Uruguay (Daecpu), quien adelantó que la institución, en los primeros meses de gestión de una nueva comisión directiva, se trazó varios objetivos más.

Entre las metas destaca la gestión de compra de un teatro para organizar espectáculos ya no solo durante el verano y que se genere más trabajo para los carnavaleros, pero también una mayor difusión de sus propuestas artísticas y un servicio al público interesado en ver a los conjuntos no solo de enero a marzo.

A mediados de 2025, Jaureguiverry fue reelecto como presidente de Daecpu. Estará al frente de la institución durante cinco carnavales más, esta vez hasta 2030.

“La expectativa de todo nuestro equipo de directivos es progresar en todo lo que hacemos, vamos a seguir mejorando los premios que se pagan, queremos seguir creciendo para beneficio de los directores de los conjuntos que son los dueños de Daecpu, de los carnavaleros, de la gente que trabaja en esta actividad social y cultural y para el bien de las familias de todos ellos”, remarcó.

-ine9092-jpg..webp Alfredo Jaureguiverry, presidente de Daecpu y presidente del Club Atlético Cerro. Foto: Inés Guimaraens

El primer aguinaldo del año

El carnaval, señaló, genera empleos en forma directa e indirecta para unas 44 mil personas durante varias semanas –concentradas desde fines de enero a inicios de marzo–, aunque no son pocos quienes obtienen un ingreso durante muchos meses e incluso en todo el año.

Por mencionar algunos ejemplos, además de los componentes, técnicos (maquilladores, vestuaristas, coreógrafos, arregladores corales, sonidistas, expertos en imágenes para las pantallas, músicos y otros) y otras personas vinculadas a los 40 conjuntos que compiten y a los “fuera de concurso”, están los empleados del Teatro de Verano y los tablados privados, populares y gratuitos, los presentadores de los espectáculos, la gente que diseña los pizarrones, los choferes de los ómnibus y camiones que utilizan las agrupaciones, las cantinas de los locales de ensayo, los vecinos que venden hamburguesas y choripanes, torta fritas, panchos, bebidas y otros productos donde hay escenarios, la gente que hace y vende camisetas, todo el personal dedicado a la limpieza y a la seguridad. “Realmente es una lista interminable”, resaltó Jaureguiverry.

Citó, a modo de ejemplo de beneficios generados por la actividad carnavalera, “la alegría que da enterarse de muchas cosas que no siempre se saben".

"Ahora me acuerdo para contar una cuando una empleada del Teatro de Verano nos dijo que con el ingreso del carnaval por primera vez pudo comprarse una heladera con freezer… y algo fundamental, no me quiero olvidar, es que en el Teatro de Verano todo el mundo que trabaja para nosotros está en blanco, están todas las leyes cumplidas, se respeta todo y eso también es un orgullo para Daecpu”.

“El carnaval, más allá de lo artístico, además de la calidad de sus espectáculos y de ser una identidad cultural de Uruguay para todo el mundo, es una actividad fundamental para muchos, por algo siempre decimos que el ingreso por el carnaval es para muchos miles de uruguayos el primer aguinaldo del año”, añadió.

DSC_0041 El concurso en el Teatro de Verano comenzará el lunes 26 de enero y participarán 40 conjuntos. Foto: Juan Samuelle

Objetivo: el teatro propio

Una de las metas más ambiciosas para seguir fortaleciendo a Daecpu, anunció su presidente, es la adquisición de un teatro propio, cerrado, que permita realizar espectáculos fuera de la zafra de carnaval, entre otras actividades vinculadas que se pueden emprender.

Para eso ya están encaminadas las gestiones iniciales.

Daecpu –fundada en 1952–, posee sede social propia, instalada desde hace varios años en Fiol de Pereda y la Av. Joaquín Suárez.

Nuevo Carrusel Daecpu Prado

Para el carnaval que comenzará en pocos días, estimó, habrá una cantidad similar de tablados con relación a la zafra del año pasado, pero con alguna novedad.

No funcionará el tablado en el Estadio Belvedere, donde el club Liverpool inició las obras de desmantelamiento del viejo estadio para construir uno nuevo.

Para que la gente de esa zona tenga igual un tablado a mano, se recuperará un escenario que fue histórico, gracias a gestiones encaminadas con la alcaldía local, que estará en la zona del Viaducto y se llamará Nuevo Carrusel Daecpu Prado.

También se encaminaron las gestiones con Juan Salgado para que se reactive la propuesta denominada Rondamomo, con cuatro escenarios itinerantes que se irán instalando en zonas en las que no hay tablados fijos.

Si bien restan ajustar detalles, entre escenarios manejados por empresarios privados, los populares, los gratuitos y los Rondamomo, habrá cerca de 30 sitios en los que se brindarán espectáculos de carnaval desde fines de la próxima semana.

DSC_0074 Tablado del Museo del Carnaval. Foto: Juan Samuelle

El regreso del apoyo fuerte de Antel

Jaureguiverry remarcó como algo “muy positivo” el éxito que hubo en las gestiones que Daecpu realizó con Antel, con su nuevo directorio, por lo cual se dispondrá del apoyo del ente para la institución y para los conjuntos que acepten la propuesta –ya dieron el ok la mayoría de los 40–, con un aporte directo de $ 4.000.000 para los conjuntos.

“Es un apoyo muy fuerte que nos tiene muy contentos y que le hace bien también a Antel”, consideró.

Los derechos de imágenes

Como se adelantó, el contrato vigente de Daecpu con Tenfield por los derechos de televisación del carnaval uruguayo concluye con esta edición de 2026, por lo cual desde marzo se realizarán las gestiones para una nueva comercialización.

Sobre eso, Jaureguiverry indicó que “la idea es hacer un espejo de lo que hizo la AUF, considerar propuestas, cuanto más haya mejor, para lograr el mejor contrato posible y que eso sea un beneficio directo para Daecpu y sus socios, para los directores de los conjuntos y en definitiva para los carnavaleros y el público”.

Finalmente, el presidente de Daecpu mencionó la importancia del buen vínculo que existe con la Intendencia de Montevideo, “ahora con la conducción de (Mario) Bergara como antes con (Carolina) Cosse, las dos partes vamos de la mano coordinando y agradecemos a cada uno de las autoridades y de los funcionarios de la intendencia que tanto trabajan a la par de los de Daecpu, pero también quiero decir que es excelente el vínculo con la Intendencia de Canelones, antes con Yamandú (Orsi) y ahora con (Francisco) Legnani, Canelones siempre apoya mucho al carnaval y por supuesto que estamos abiertos a trabajar codo a codo con todas las intendencias”.

Nueva directiva

La nueva comisión directiva de Daecpu, electa el 6 de julio de 2025 y con Jaureguiverry reelecto presidente, la integran además los siguientes socios: Daniel Pascale; Rubén Cancela; Gustavo Pérez; Hugo Correa; Eduardo Rigaud; Carlos Nipoli; Carlos Pintos; Horacio Rubino; Wellington Silva; Florencia Gularte; Katya Zakarian; Julio Yuane; y Juan Mazzino. La comisión fiscal está conformada por Eduardo Mega; Raúl Sánchez; Edgardo González; Gastón Sosa; Marcel Yern; y Alfonso Pintos. El lema que se votó es “Por un carnaval más justo, más unido, más nuestro”.

Momo despierta

La apertura oficial de las actividades se hará el jueves 22 de enero, con el Desfile Inaugural del Carnaval, por la Av. 18 de Julio; el viernes 23 de enero se desarrollará el Desfile de Escuelas de Samba, también por la Av. 18 de Julio; el viernes 23 de enero será la primera noche con actividades en varios tablados; el lunes 26 de enero comenzará el Concurso Oficial de Agrupaciones de Carnaval, en el Teatro de Verano “Ramón Collazo” del Parque Rodó; el viernes 6 y sábado 7 de febrero se hará el Desfile de Llamadas, por las calles Carlos Gardel e Isla de Flores.