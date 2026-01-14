Fallos del jurado del concurso del Carnaval de las Promesas: un empate y premiaron al show más representativo

Las comparsas Ohana y Cosme y Damián; la murga La Zafada; los humoristas Gnomos; la revista Saphirus; y los parodistas Bubys Bis fueron los ganadores en el concurso del Carnaval de las Promesas , que culminó sobre la medianoche de este martes 13, en el Teatro de Verano del Parque Rodó .

La temporada 2025-2026 de las actividades organizadas por la Asociación de Directores del Carnaval de las Promesas (Adicapro) concluirá este miércoles 14, cuando desde la hora 18:30 se desarrolle en ese mismo escenario el espectáculo final, con la actuación de los conjuntos ganadores.

Actuará, además, el conjunto parodistas Wonkas, distinguido como "el espectáculo representativo de Carnaval de las Promesas 2025-2026" .

El costo de las entradas (a la venta en las boletarías del "Ramón Collazo", es $ 250 la general, con una promo de 2x1 a $ 400, y los excomponentes de conjuntos del carnaval de las promesas que tengan de 18 a 25 años pagarán $ 150.

Este año participaron 32 propuestas que involucraron a más de 1.000 niños y adolescentes de 5 a 18 años: 12 conjuntos de parodistas, seis revistas, seis humoristas, cinco murgas y tres lubolos.

Cada uno de ellos se presentó dos veces ante el jurado que integraron Emilia Díaz, Sofía García y Rodrigo Vignolo, presidido por Ismael Nadal.

Los puntajes del concurso del carnaval de las promesas

Sociedad de Negros y Lubolos (comparsas)



Cosme y Damián 211 puntos

Ohana 211 puntos

Magia Candombe 184 puntos

Murgas

La Zafada 217 puntos

Los Pepinitos 209 puntos

Mano a Mano 203 puntos

La Descocada 201 puntos

La Resiliente 189 puntos

Humoristas

Gnomos 208 puntos

Descara2 207 puntos

Yoguis 206 puntos

Los Chapitas 202 puntos

Colibriquis 189 puntos

Herederos 187 puntos

Revistas

Saphirus 220 puntos

Dulcinea 215 puntos

Mandala 205 puntos

Némesis 204 puntos

Fénix 195 puntos

Frenesí 177 puntos

Parodistas

Bubys Bis 224 puntos

Celestinos 223 puntos

Zero 214 puntos

Quijotes 213 puntos

Wonkas 208 puntos

Wizards 197 puntos

Klaus 191 puntos

Aprendices 166 puntos

Guerreros 157 puntos

Zabritos 153 puntos

Príncipes 148 puntos

Zodíaco 148 puntos

El antecedente

La murga Los Pepinitos, la comparsa Ohana, la revista Némesis, los parodistas Wizards y los humoristas Los Chapitas fueron los ganadores en el concurso del Desfile Inaugural del Carnaval de las Promesas, realizado el domingo 14 de diciembre de 2025, por la Av. 18 de Julio, desde Plaza Independencia a Plaza Cagancha.

