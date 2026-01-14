Dólar
Compra 37,55 Venta 40,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
28°C
algo de nubes
Jueves:
Mín  23°
Máx  30°

Siguenos en:

/ Cultura y Espectáculos / Carnaval / TEATRO DE VERANO

Fallos del jurado del concurso del Carnaval de las Promesas: un empate y premiaron al show más representativo

Las actividades del Carnaval de las Promesas de esta temporada culminarán este miércoles, en el Teatro de Verano, con la actuación de los conjuntos ganadores

14 de enero 2026 - 10:10hs
Carnaval de las Promesas 2025-2026.

Carnaval de las Promesas 2025-2026.

Foto: IM

Las comparsas Ohana y Cosme y Damián; la murga La Zafada; los humoristas Gnomos; la revista Saphirus; y los parodistas Bubys Bis fueron los ganadores en el concurso del Carnaval de las Promesas, que culminó sobre la medianoche de este martes 13, en el Teatro de Verano del Parque Rodó.

Noche de ganadores en el Teatro de Verano

La temporada 2025-2026 de las actividades organizadas por la Asociación de Directores del Carnaval de las Promesas (Adicapro) concluirá este miércoles 14, cuando desde la hora 18:30 se desarrolle en ese mismo escenario el espectáculo final, con la actuación de los conjuntos ganadores.

Actuará, además, el conjunto parodistas Wonkas, distinguido como "el espectáculo representativo de Carnaval de las Promesas 2025-2026".

Más noticias
El Carnaval 2026 ya tiene el fiture definido
CARNAVAL

Carnaval 2026: así es el fixture de la primera rueda del concurso en el Teatro de Verano

El Concurso Oficial de Carnaval 2026 se podrá ver a través de Antel TV
CARNAVAL

El Carnaval 2026 se verá en streaming: Antel TV transmitirá el concurso a través de la señal de VTV

El costo de las entradas (a la venta en las boletarías del "Ramón Collazo", es $ 250 la general, con una promo de 2x1 a $ 400, y los excomponentes de conjuntos del carnaval de las promesas que tengan de 18 a 25 años pagarán $ 150.

Este año participaron 32 propuestas que involucraron a más de 1.000 niños y adolescentes de 5 a 18 años: 12 conjuntos de parodistas, seis revistas, seis humoristas, cinco murgas y tres lubolos.

Cada uno de ellos se presentó dos veces ante el jurado que integraron Emilia Díaz, Sofía García y Rodrigo Vignolo, presidido por Ismael Nadal.

Los puntajes del concurso del carnaval de las promesas

Sociedad de Negros y Lubolos (comparsas)

  • Cosme y Damián 211 puntos
  • Ohana 211 puntos
  • Magia Candombe 184 puntos

Murgas

  • La Zafada 217 puntos
  • Los Pepinitos 209 puntos
  • Mano a Mano 203 puntos
  • La Descocada 201 puntos
  • La Resiliente 189 puntos

Humoristas

  • Gnomos 208 puntos
  • Descara2 207 puntos
  • Yoguis 206 puntos
  • Los Chapitas 202 puntos
  • Colibriquis 189 puntos
  • Herederos 187 puntos

Revistas

  • Saphirus 220 puntos
  • Dulcinea 215 puntos
  • Mandala 205 puntos
  • Némesis 204 puntos
  • Fénix 195 puntos
  • Frenesí 177 puntos

Parodistas

  • Bubys Bis 224 puntos
  • Celestinos 223 puntos
  • Zero 214 puntos
  • Quijotes 213 puntos
  • Wonkas 208 puntos
  • Wizards 197 puntos
  • Klaus 191 puntos
  • Aprendices 166 puntos
  • Guerreros 157 puntos
  • Zabritos 153 puntos
  • Príncipes 148 puntos
  • Zodíaco 148 puntos

El antecedente

La murga Los Pepinitos, la comparsa Ohana, la revista Némesis, los parodistas Wizards y los humoristas Los Chapitas fueron los ganadores en el concurso del Desfile Inaugural del Carnaval de las Promesas, realizado el domingo 14 de diciembre de 2025, por la Av. 18 de Julio, desde Plaza Independencia a Plaza Cagancha.

Las planillas con todos los puntajes del concurso

PLANILLA FALLOS PROMESAS

Temas:

carnaval de las promesas Carnaval Adicapro Teatro de Verano

Seguí leyendo

Las más leídas

El equipo de Peñarol que debutó en la Copa de la Liga AUF
DERECHOS DE TV

El primer cambio en las transmisiones de televisión en el fútbol uruguayo, tras finalizar el contrato AUF-Tenfield

Gabriel Oddone en Punta Tech MeetUp

Oddone en Punta Tech: por qué el gobierno decidió aumentar el ticket de entrada para los nuevos residentes fiscales y su apuesta para que Uruguay sea un hub regional en conectividad aérea

Luciano González, quien anotó el último penal para el triunfo de Nacional, se abraza con Ignacio Suárez, que atajó dos ante Deportivo Maldonado por la Copa de la Liga AUF
COPA DE LA LIGA AUF

Nacional 0 (4)-0 (3) Deportivo Maldonado: dos atajadas seguidas de Ignacio Suárez en los penales le dieron la clasificación al tricolor en la Copa de la Liga AUF; mirá los videos

Franco González
PEÑAROL

El complicado momento del Cepillo González en Peñarol: Diego Aguirre lo mandó a jugar con juveniles, erró un penal y la ilusión que generó al llegar se diluyó

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos