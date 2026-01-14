Fallos del jurado del concurso del Carnaval de las Promesas: un empate y premiaron al show más representativo

Las comparsas Ohana y Cosme y Damián; la murga La Zafada; los humoristas Gnomos; la revista Saphirus; y los parodistas Bubys Bis fueron los ganadores en el concurso del Carnaval de las Promesas, que culminó sobre la medianoche de este martes 13, en el Teatro de Verano del Parque Rodó.
Noche de ganadores en el Teatro de Verano
La temporada 2025-2026 de las actividades organizadas por la Asociación de Directores del Carnaval de las Promesas (Adicapro) concluirá este miércoles 14, cuando desde la hora 18:30 se desarrolle en ese mismo escenario el espectáculo final, con la actuación de los conjuntos ganadores.
Actuará, además, el conjunto parodistas Wonkas, distinguido como "el espectáculo representativo de Carnaval de las Promesas 2025-2026".
El costo de las entradas (a la venta en las boletarías del "Ramón Collazo", es $ 250 la general, con una promo de 2x1 a $ 400, y los excomponentes de conjuntos del carnaval de las promesas que tengan de 18 a 25 años pagarán $ 150.
Este año participaron 32 propuestas que involucraron a más de 1.000 niños y adolescentes de 5 a 18 años: 12 conjuntos de parodistas, seis revistas, seis humoristas, cinco murgas y tres lubolos.
Cada uno de ellos se presentó dos veces ante el jurado que integraron Emilia Díaz, Sofía García y Rodrigo Vignolo, presidido por Ismael Nadal.
Los puntajes del concurso del carnaval de las promesas
Sociedad de Negros y Lubolos (comparsas)
- Cosme y Damián 211 puntos
- Ohana 211 puntos
- Magia Candombe 184 puntos
Murgas
- La Zafada 217 puntos
- Los Pepinitos 209 puntos
- Mano a Mano 203 puntos
- La Descocada 201 puntos
- La Resiliente 189 puntos
Humoristas
- Gnomos 208 puntos
- Descara2 207 puntos
- Yoguis 206 puntos
- Los Chapitas 202 puntos
- Colibriquis 189 puntos
- Herederos 187 puntos
Revistas
- Saphirus 220 puntos
- Dulcinea 215 puntos
- Mandala 205 puntos
- Némesis 204 puntos
- Fénix 195 puntos
- Frenesí 177 puntos
Parodistas
- Bubys Bis 224 puntos
- Celestinos 223 puntos
- Zero 214 puntos
- Quijotes 213 puntos
- Wonkas 208 puntos
- Wizards 197 puntos
- Klaus 191 puntos
- Aprendices 166 puntos
- Guerreros 157 puntos
- Zabritos 153 puntos
- Príncipes 148 puntos
- Zodíaco 148 puntos
El antecedente
La murga Los Pepinitos, la comparsa Ohana, la revista Némesis, los parodistas Wizards y los humoristas Los Chapitas fueron los ganadores en el concurso del Desfile Inaugural del Carnaval de las Promesas, realizado el domingo 14 de diciembre de 2025, por la Av. 18 de Julio, desde Plaza Independencia a Plaza Cagancha.
Las planillas con todos los puntajes del concurso