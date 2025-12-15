Arrancó el Carnaval de las Promesas y está la lista de ganadores del desfile inaugural y las menciones del jurado
Más de 1.000 componentes en 32 conjuntos participaron en el desfile inaugural organizado por la Asociación de Directores del Carnaval de las Promesas
15 de diciembre 2025 - 11:34hs
Carnaval de las Promesas.
FocoUY
La murga Los Pepinitos, la comparsa Ohana, la revista Némesis, los parodistas Wizards y los humoristas Los Chapitas fueron los ganadores en el concurso del Desfile Inaugural del Carnaval de las Promesas, realizado desde el atardecer de este domingo 14 de diciembre, por la Av. 18 de Julio, desde Plaza Independencia a Plaza Cagancha.
La actividad, organizada por la Asociación de Directores del Carnaval de las Promesas (Adicapro), contó con la participación de 32 conjuntos que involucraron a más de 1.000 componentes de 5 a 18 años y una cantidad superior –difícil de estimar–, considerando a técnicos que asesoran a los elencos, familiares y amigos que asistieron a los niños, niñas y adolescentes.
El jurado evaluador, presidido por Mauricio Kalstein, lo integraron Mathías Marrero, Ernesto “Tito” Torres, Victoria Pico Riñón, Julio Del Río y Naomí Kronberg.
El concurso de agrupaciones, la próxima actividad en el calendario anual de Adicapro -institución que preside Joaquín Freire-, comenzará el sábado 20 de diciembre, en el Teatro de Verano Ramón Collazo, en el Parque Rodó.
Cada uno de los conjuntos se presentará dos veces ante el jurado que integran Emilia Díaz, Sofía García y Rodrigo Vignolo, presidido por Ismael Nadal.
Cada rueda constará de ocho etapas con cuatro espectáculos en cada una, por lo cual, considerando inactividades previstas en los feriados y días especiales, más las eventuales suspensiones por mal estado del tiempo, se estima que esta instancia concluirá próximo al 10 de enero.
Los presentadores de los espectáculos serán Claudia Minvielli y Renzo Lima y el precio de las entradas será $ 250 las generales y $ 150 para excomponentes de los conjuntos que tengan entre 18 y 25 años.