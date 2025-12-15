Arrancó el Carnaval de las Promesas y está la lista de ganadores del desfile inaugural y las menciones del jurado

La murga Los Pepinitos, la comparsa Ohana, la revista Némesis, los parodistas Wizards y los humoristas Los Chapitas fueron los ganadores en el concurso del Desfile Inaugural del Carnaval de las Promesas , realizado desde el atardecer de este domingo 14 de diciembre, por la Av. 18 de Julio, desde Plaza Independencia a Plaza Cagancha .

La actividad, organizada por la Asociación de Directores del Carnaval de las Promesas (Adicapro) , contó con la participación de 32 conjuntos que involucraron a más de 1.000 componentes de 5 a 18 años y una cantidad superior –difícil de estimar–, considerando a técnicos que asesoran a los elencos, familiares y amigos que asistieron a los niños, niñas y adolescentes.

El jurado evaluador, presidido por Mauricio Kalstein, lo integraron Mathías Marrero, Ernesto “Tito” Torres, Victoria Pico Riñón, Julio Del Río y Naomí Kronberg.

EN FOTOS Concierto de La Vela Puerca: las mejores fotos que dejó el multitudinario espectáculo en Punta Carretas

Edificios que marcaron la ciudad Palacio Salvo: el arquitecto que busca un faro desde hace 15 años, el sueño de un nuevo mirador y la torre del vigía que se devolverá a Montevideo

Las decisiones tanto en el orden de los conjuntos como en las menciones especiales otorgadas se adoptaron en forma deliberativa.

DAN_4348 Carnaval de las Promesas. FocoUY

Resultado del Desfile Inaugural del Carnaval de las Promesas

Murgas

Los Pepinitos La Descocada Mano a Mano La Resiliente La Zafada

Sociedad de Negros y Lubolos

Ohana Magia Candombe Cosme y Damián

Revistas

Némesis Saphirus Fénix Dulcinea Mandala Frenesí

Parodistas

Wizards Quijotes Buby’s Bis Zero Aprendices Guerrero’s Klau’s Príncipes Zodíaco Wonkas / Zabritos Celestinos

Humoristas

Los Chapitas Herederos Gnomos Descara2 Yoguis Colibriquis

_DAN6918 Carnaval de las Promesas. FocoUY

Menciones del Desfile Inaugural del Carnaval de las Promesas

Murgas

Vestuario: Mano a Mano y La Resiliente

Batería: Los Pepinitos y La Descocada

Propuesta escénica: Los Pepinitos

Platillero: Julieta Lourido de Mano a Mano, Valentín Lorenzo de La Descocada y Bautista Curbelo de Los Pepinitos

Comunicación: La Descocada

Comparsas

Cuadro escobero: Ohana

Cuerpo de baile: Magia Candombe

Gramilla: Cosme y Damián

Vedettes: Ohana (cuadro de vedettes)

Cuerda: Cosme y Damián

Revistas

Propuesta creativa: Némesis

Cuerpo de baile: Némesis

Destaque en baile: Axel Martínez de Némesis y Joaquina Fiore de Dulcinea

Vestuario: Saphirus

Reconocimiento al grupo de niñas y adolescentes: Frenesí

Parodistas

Cuerpo de baile: Zero

A la inclusión: Celestinos

Trabajo en equipo: Quijotes

Vestuario: Wizard’s

Destaque en baile: Leandro Barrios de Zero

Humoristas

Vestuario: Los Chapitas

Propuesta escénica: Herederos

Mejores voces: Victoria Silvera y Benjamín Otero de Los Chapitas

Cuerpo de baile: Los Chapitas

Destaque en baile: Olivia Rodríguez y Ayelén Correa de Descara2

DAN_4631 Carnaval de las Promesas. FocoUY

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/montevideoIM/status/2000373373013262396&partner=&hide_thread=false Desfile del #CarnavalDeLasPromesas



18 de Julio se llenó de color y alegría pic.twitter.com/vFWR5PveD2 — Intendencia de MVD (@montevideoIM) December 15, 2025

Concurso en el Teatro de Verano

El concurso de agrupaciones, la próxima actividad en el calendario anual de Adicapro -institución que preside Joaquín Freire-, comenzará el sábado 20 de diciembre, en el Teatro de Verano Ramón Collazo, en el Parque Rodó.

Cada uno de los conjuntos se presentará dos veces ante el jurado que integran Emilia Díaz, Sofía García y Rodrigo Vignolo, presidido por Ismael Nadal.

Cada rueda constará de ocho etapas con cuatro espectáculos en cada una, por lo cual, considerando inactividades previstas en los feriados y días especiales, más las eventuales suspensiones por mal estado del tiempo, se estima que esta instancia concluirá próximo al 10 de enero.

Los presentadores de los espectáculos serán Claudia Minvielli y Renzo Lima y el precio de las entradas será $ 250 las generales y $ 150 para excomponentes de los conjuntos que tengan entre 18 y 25 años.