/ Cultura y Espectáculos / Carnaval / DESFILE POR 18

Arrancó el Carnaval de las Promesas y está la lista de ganadores del desfile inaugural y las menciones del jurado

Más de 1.000 componentes en 32 conjuntos participaron en el desfile inaugural organizado por la Asociación de Directores del Carnaval de las Promesas

15 de diciembre 2025 - 11:34hs
Carnaval de las Promesas.

Carnaval de las Promesas.

FocoUY

La murga Los Pepinitos, la comparsa Ohana, la revista Némesis, los parodistas Wizards y los humoristas Los Chapitas fueron los ganadores en el concurso del Desfile Inaugural del Carnaval de las Promesas, realizado desde el atardecer de este domingo 14 de diciembre, por la Av. 18 de Julio, desde Plaza Independencia a Plaza Cagancha.

La actividad, organizada por la Asociación de Directores del Carnaval de las Promesas (Adicapro), contó con la participación de 32 conjuntos que involucraron a más de 1.000 componentes de 5 a 18 años y una cantidad superior –difícil de estimar–, considerando a técnicos que asesoran a los elencos, familiares y amigos que asistieron a los niños, niñas y adolescentes.

DAN_4461
Carnaval de las Promesas.

Carnaval de las Promesas.

El jurado evaluador, presidido por Mauricio Kalstein, lo integraron Mathías Marrero, Ernesto “Tito” Torres, Victoria Pico Riñón, Julio Del Río y Naomí Kronberg.

Las decisiones tanto en el orden de los conjuntos como en las menciones especiales otorgadas se adoptaron en forma deliberativa.

DAN_4348
Carnaval de las Promesas.

Carnaval de las Promesas.

Resultado del Desfile Inaugural del Carnaval de las Promesas

Murgas

  1. Los Pepinitos
  2. La Descocada
  3. Mano a Mano
  4. La Resiliente
  5. La Zafada

Sociedad de Negros y Lubolos

  1. Ohana
  2. Magia Candombe
  3. Cosme y Damián

Revistas

  1. Némesis
  2. Saphirus
  3. Fénix
  4. Dulcinea
  5. Mandala
  6. Frenesí

Parodistas

  1. Wizards
  2. Quijotes
  3. Buby’s Bis
  4. Zero
  5. Aprendices
  6. Guerrero’s
  7. Klau’s
  8. Príncipes
  9. Zodíaco
  10. Wonkas / Zabritos
  11. Celestinos

Humoristas

  1. Los Chapitas
  2. Herederos
  3. Gnomos
  4. Descara2
  5. Yoguis
  6. Colibriquis
_DAN6918
Carnaval de las Promesas.

Carnaval de las Promesas.

Menciones del Desfile Inaugural del Carnaval de las Promesas

Murgas

  • Vestuario: Mano a Mano y La Resiliente
  • Batería: Los Pepinitos y La Descocada
  • Propuesta escénica: Los Pepinitos
  • Platillero: Julieta Lourido de Mano a Mano, Valentín Lorenzo de La Descocada y Bautista Curbelo de Los Pepinitos
  • Comunicación: La Descocada

Comparsas

  • Cuadro escobero: Ohana
  • Cuerpo de baile: Magia Candombe
  • Gramilla: Cosme y Damián
  • Vedettes: Ohana (cuadro de vedettes)
  • Cuerda: Cosme y Damián

Revistas

  • Propuesta creativa: Némesis
  • Cuerpo de baile: Némesis
  • Destaque en baile: Axel Martínez de Némesis y Joaquina Fiore de Dulcinea
  • Vestuario: Saphirus
  • Reconocimiento al grupo de niñas y adolescentes: Frenesí

Parodistas

  • Cuerpo de baile: Zero
  • A la inclusión: Celestinos
  • Trabajo en equipo: Quijotes
  • Vestuario: Wizard’s
  • Destaque en baile: Leandro Barrios de Zero

Humoristas

  • Vestuario: Los Chapitas
  • Propuesta escénica: Herederos
  • Mejores voces: Victoria Silvera y Benjamín Otero de Los Chapitas
  • Cuerpo de baile: Los Chapitas
  • Destaque en baile: Olivia Rodríguez y Ayelén Correa de Descara2
DAN_4631
Carnaval de las Promesas.

Carnaval de las Promesas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/montevideoIM/status/2000373373013262396&partner=&hide_thread=false

Concurso en el Teatro de Verano

El concurso de agrupaciones, la próxima actividad en el calendario anual de Adicapro -institución que preside Joaquín Freire-, comenzará el sábado 20 de diciembre, en el Teatro de Verano Ramón Collazo, en el Parque Rodó.

Cada uno de los conjuntos se presentará dos veces ante el jurado que integran Emilia Díaz, Sofía García y Rodrigo Vignolo, presidido por Ismael Nadal.

Cada rueda constará de ocho etapas con cuatro espectáculos en cada una, por lo cual, considerando inactividades previstas en los feriados y días especiales, más las eventuales suspensiones por mal estado del tiempo, se estima que esta instancia concluirá próximo al 10 de enero.

Los presentadores de los espectáculos serán Claudia Minvielli y Renzo Lima y el precio de las entradas será $ 250 las generales y $ 150 para excomponentes de los conjuntos que tengan entre 18 y 25 años.

DAN_4399
Carnaval de las Promesas.

Carnaval de las Promesas.

Temas:

carnaval de las promesas Carnaval Adicapro Murgas Espectáculos de carnaval

