Doce libros destacados del 2025 para guardar, leer y llevarse a las vacaciones

Llegó el mejor momento del año: la hora en la que pasamos raya. Estuve vichando mis lecturas del 2025 y estoy contento. Saldé deudas, descubrí autores, me sorprendí, y encontré mis favoritos. No quiero dar demasiadas vueltas: estos son los doce libros que me guardo de este año.

Primer libro del 2025, leído allá por enero, y ahí sigue: entre los mejores. A Emma Cline le alcanzó una sola novela para convertirse en una mega estrella literaria —el libro se llamaba Las chicas y era excelente—, y acá confirma que fue más que un gran debut. Su segunda novela es una radiografía mordaz sobre la desconexión con el mundo, la felicidad aparente y los vínculos de dependencia económico-emocionales. Todo a partir de la historia de una chica que atraviesa caminando una Long Island abúlica luego de ser abandonada por su sugar daddy.

Michel Nieva, argentino, escritor ascendente de la nueva ciencia ficción regional, postula en este breve ensayo que los multimillonarios de Silicon Valley —Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Sam Altman y compañía— están haciendo realidad los delirios más peculiares de las novelas de ciencia ficción con las que se formaron para prolongar un capitalismo que trascienda al propio fin del mundo. Breve, adictivo, ingenioso y corrosivo, Nieva no deja títere con cabeza y destripa el futuro extrañísimo en el que estamos viviendo por adelantado.

Larvas, de Tamara Silva

Desastres naturales: irrupción, sorpresa, asombro. Temporada de ballenas: confirmación de un estilo. Larvas: consolidación y elevación. Con su tercer libro, Tamara Silva Bernaschina abandona el rótulo de promesa y se coloca bien arriba entre las voces uruguayas más potentes. Estos cuentos, publicados por la española Páginas de espuma, la muestran en su mejor faceta, con mayor madurez, un control total de su mayor virtud —la creación de atmósferas y escenarios que se impregnan en el lector— y firmando algunos de sus mejores relatos, como el que da título a la colección, Arena, arena, arena o La gallinita ciega.

El buen mal, de Samanta Schweblin

Un tropezón no es caída. Se puede escribir Kentukis —una novela olvidable— y después resarcirse con El buen mal —el mejor libro de cuentos en español del año—. Schweblin nos recuerda que es una de las grandes, que el tiro corto del relato breve le calza perfecto y que con poco sabe hacer muchísimo. Bienvenida a la comunidad, el cuento que abre el libro, es un comienzo brutal y discurre en una suerte de autopsia de la paranoia cotidiana. La cima llega a la mitad: El ojo en la garganta trae el horror enganchado y lo clava en el medio del pulmón del lector. La herida sangra con ganas, y del otro lado se festeja.

Orbital, de Samantha Harvey

Esta novela ganó el premio Booker, se tradujo con velocidad y cayó en mis manos con precisión espacial: quería leer sobre el Universo y sus preguntas, y eso me dio. Orbital tiene una estructura sencilla: recorre los pensamientos, tribulaciones y vicisitudes de un equipo de seis astronautas de la EEI durante las 16 órbitas —o sea: vueltas a la Tierra— que se desarrollan al cabo de 24 horas terrestres. En criollo: no es más que un día completo de trabajo en la Estación Espacial Internacional. La cadencia del texto de Harvey es hipnótica. Su belleza y musicalidad trasciende la barrera de la traducción. No hace falta leer más que un par de sus "órbitas" para entender hasta qué punto esta es una de las novelas más hermosas de los últimos meses.

Al final de todas las cosas, de Martín Otheguy

Su lectura me conmovió y me hizo reír. Entre esas dos reacciones se ubica la escritura de Martín Otheguy, su talento para desarmarte sin que te des cuenta el momento preciso en que lo logró. Al final de todas las cosas construye una historia familiar que lidia con la oscuridad de un diagnóstico terrible, pero que no deja afuera los breves instantes en los que se cuela la luz. Un libro memorable en el que Otheguy, en su primera ficción para adultos, demuestra el amplio rango emocional y literario que maneja.

Archipiélago, de Mariana Enriquez

¿De qué está hecho un escritor? De libros leídos. Por eso, abrir esa ventana siempre es un ejercicio seductor. Quienes sigan a Mariana Enriquez en su faceta como periodista o en títulos "secundarios" como Alguien camina sobre tu tumba entenderán que es en su rol más ensayístico donde la argentina suelta todas sus obsesiones y conocimientos, y eso suele reportar un paseo memorable por fuera de sus lugares comunes. Archipiélago, en ese sentido, lo hace: ella recorre su biblioteca en primera persona y las lecturas que moldearon su mirada, y se detiene en nombres como el de Stephen King, Shirley Jackson, William Faulkner, Julio Cortázar, Rimbaud.

Austeridad o barbarie, de Mauricio Lima

Por más que nos tapemos los ojos, el futuro de este mundo es tétrico. Me reconozco pesimista —¿hay forma de no serlo cuando hacemos bastante poco por revertir la manera en la que estamos mandando al planeta al tacho de basura?— y tal vez por eso me resonó tanto este ensayo del académico uruguayo radicado en Chile: porque funciona como un último pedido de atención, un clamor que dice que es ahora, ya, el momento en que tenemos que frenar y pensar en qué lugar queremos estar viviendo en 50 años, y en qué condiciones. Lima habla de la Gran Aceleración, de la crisis de las economías basadas en los combustibles fósiles, de las oportunidades que todavía nos quedan. Lo hace con cercanía, paciencia y claridad, y con una responsabilidad divulgadora que tamiza el horror evidente del colapso que se nos podría estar viniendo encima.

Si sintieras bajo los pies las estructuras mayores, de Roberto Chuit Roganovich

Un ser antiquísimo, una planta con eones de vida, que aprovecha y florece de formas inauditas cuando la raza humana propicia grandes derramamientos de sangre, cuando la violencia se desata de forma global. Eso es lo que une a las cuatro historias de una de las novelas más fascinantes y extrañas que dio la región en 2025. Qué su nombre larguísimo y su extrañeza no te confundan: esta saga histórica tiene todo lo que tiene que tener para atraparte entre sus párrafos y no dejarte salir.

Ahogo, de Céline Spierer

Otro acierto de Forastera, la editorial uruguaya dedicada a traducciones autóctonas de obras foráneas, que en este caso propone una novela de secretos y sombras familiares que se desenvuelven después de un hecho trágico sucedido en un almuerzo dominguero. Spierer, suiza radicada en Manhattan —allí está situada esta historia— maneja a la perfección los hilos del misterio de fondo, lo que sus personajes ocultan, el lienzo de un clan lleno de agujeros y claroscuros.

Un hombre curioso, de Tussi Dematteis (compilado por Sofi Richero)

El 26 de febrero de 2024 murió Gonzalo Curbelo, periodista cultural, músico influyente en la escena indie nacional, líder de bandas como Guerrilla Urbana o La hermana menor, y mejor conocido por su seudónimo: Tussi Dematteis. Este tomo publicado por Estuario Editora recopila varios textos de alguien que se autodenominó grafómano, que no podía parar de escribir donde fuera, y que analizó buena parte de la escena cultural local e internacional desde diversos ángulos y plataformas. Su pluma irónica, en ocasiones polémica y siempre inteligente y filosa, fue referencia ineludible para muchos lectores que, ahora, pueden volver a ella en este valioso trabajo curado por la periodista —y amiga del autor— Sofi Richero.

La vida es breve, etcétera, de Verónica Raimo

Una de las visitas destacadas de este año fue la de la italiana Verónica Raimo, que llegó a presentar dos libros: la novela Nada es verdad —una genialidad— y este libro de cuentos, que publicó Libros del asteroide en 2025. Como elegir Nada es verdad sería trampa porque es del 2022, me quedó con La vida es breve, etcétera, que mantiene el tono cáustico original de la autora romana y que ofrece una buena colección de sus obsesiones: la extrañeza de las relaciones, la disfuncionalidad de las familias, la forma en la que la vida encuentra, a veces, formas rarísimas de manifestarse.